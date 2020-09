Erik  Schwarzbach: Fotovoltaické překvapení v Alpách

Jirka Černý 13.9.2020 09:03

Ony ty ušetřené peníze vyjdou pěkně draho. Kolik ta sranda vyjde takhle v kompletu? Zateplení, panely, tep čerpadlo, e auto, nějaký instalační materiál, nejspíš práce odborné firmy. Jen od oka tři miliony? Jak dlouho to vydrží fungovat? 10 let než se to začne všechno sypat? I v profi akunářadí při použití snadno poznám 3 roky starou baterii od nové, pokud má 7-8 let je z ní těžítko, takže propočítávat e auto na 10 let mi nedává smysl.

Nejsem tak bohatej abych mohl takhle šetřit.

Odpovědět