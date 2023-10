Jakub Hruška: Bedřich Moldan dostal státní vyznamenání. Konečně!

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Jan Stejskal / Jan Stejskal / Ekolist.cz "My vlastně nepotřebujeme nové myšlenky, ty už jsou na stole 40 let. Teď je potřeba je začít uskutečňovat," uvedl v debatě ke Konferenci Rio+20 Bedřich Moldan v narážce na skutečnost, že o udržitelném rozvoji se mluví nejméně od roku 1972, kdy se konala velká konference ve Stockholmu. Bedřich Moldan na snímku z roku 2012.

V sobotu (konečně!) dostal státní vyznamenání můj velký učitel, kolega, přítel a bývalý vedoucí na dětském táboře Bedřich Moldan. Že na to musel čekat do svých 88 let, to mi přijde neuvěřitelné...Nebudu suplovat životopisce, napíšu, čeho já si na Bedřichovi cením nejvíc:

Že ho téma ochrany životního prostředí bytostně zajímá a nedělá ve svých názorech kompromisy.

Že už začátkem 70. let přeložil v létě na dovolené na chalupě zprávu Římského klubu „Meze růstu“, která pak obratem vyšla jako interní materiál Ústředního ústavu geologického (a mám ji dobře schovanou jako vzácnou bibliofilskou relikvii).

Že v rámci komise Životního prostředí Akademie věd začátkem 80. let napsal (s dalšími) velmi pravdivou a kritickou studii o děsném stavu životního prostředí v ČSSR.

Že se skvěle zhostil v roce 1989 role zakladatele ministerstva životního prostředí. Založil ho silné a kompetentní (lesy, voda, územní plánování, to všechno bylo za něj pod MŽP), a je velká škoda, že musel z této práce odejít už v roce 90, protože byl Petrem Pithartem obviněn z neexistující spolupráce s STB. Všichni další ministři po něm už bohužel kompetence jen odevzdávali.

Že skvěle reprezentoval ČR v nejrůznějších mezinárodních tělesech, delegacích a zastoupeních po celém světě.

Že napsal spoustu knih (v jedné ze začátku 80. let se jasně píše, že pokud budou stoupat koncentrace CO2, dojde k oteplení planety...) a vychoval spoustu studentů.

Tady přejdu do osobní roviny: že byl školitelem mé diplomky (a on člověka za ručičku nevodil, ale dobře nasměroval, poradil a průběžně kontroloval - nejlepší trochu se v tom koupat, ale vidět, že plavčík se bedlivě dívá...).

Že jsme spolu, když jsem trochu povyrostl, udělali dost společných věcí (Šumava, volební programy TOP 09, mraky komisí a jednání - snad to k něčemu bylo). A taky jsem společně párkrát, diplomaticky řečeno, neuspěli...

Že jsme neustále v kontaktu, věci spolu konzultujeme a vůbec jsme na jedné lodi.

Škoda, že Bedřich byl dlouhá léta takovým „zeleným fíkovým listem“ ODSky, kterou spoluzakládal, ale když mohl být znovu užitečný ve funkci ministra, tak na něj prostě nějak najednou „zapomněli“. Proto nakonec v roce 2011 přešel do TOPky, kde je dodnes. Bedřich prostě vždycky chtěl, aby nezůstal jen akademikem, ale aby jeho myšlenky a nápady byly realizovány, aby se svět změnil.

Bedřich,u mnoho zdraví do dalších let, a ať tě ta pochroumaná noha rychle přestane otravovat!

