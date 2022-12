Jakub Hruška: Nevyžádaná rada státnímu podniku Lesy České republiky: Kácejte, dokud se to dá dobře prodat

Petr 8.12.2022 11:11 Reaguje na Petr

Les není jen prostý spotřebitel, který pije vodu. Je to velice složité a komplexní "zařízení" ve kterém dochází k mnoha navzájem propleteným a provázaným jevům a procesům, které nelze oddělovat a brát samostatně (ovšem lze je ignorovat, jako to lidé dělají), a jako celek má hlavní vliv na vyšší celek - krajinu, klima.

Celková vodní bilance lesa je za běžných podmínek silně pozitivní - zadrží víc vody, než momentálně spotřebuje, což si může každý ověřit jednoduše sám vycházkou do lesa - čím rozlehlejší a hustší les, tím víc vody v něm bude, a naopak. Kdyby to tak nebylo, lesy by neexistovaly.

Samozřejmě pokud se něco nějak změní a vody do krajiny naprší pod určitou mez, nebo až po určité době, tak i tam voda postupně dojde, les ji neudrží věčně, to je jasné a zcela logické. Ovšem kdyby tam ten les nebyl, došla by mnohem, mnohem dřív.



Zde na Ekolistu je mnoho názorných ukázek co se s krajinou a klimatem stane, když lidé začnou odlesňovat - třeba v Africe, nebo Jižní Americe.



