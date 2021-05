Jakub Hruška: Změna stavebního zákona by mohla být největší malér tohoto volebního období

Zdroj | Národní park Šumava Dříve zde stávala sklárna. Teď je tu národní park. Ale mohl by tu být pěkný apartmán.

Pokud dojde ve Sněmovně ke schválení stavebního zákona (který je teď ve třetím čtení, tedy už stačí jen trochu), a který si pro sebe navrhli developeři skrze ministerstvo pro místní rozvoj, bude to největší malér tohoto volebního období. Mnohem větší než střety zájmů premiéra či kauza Vrbětice. Protože to ovlivní naši zemi nadlouho a plíživě.

Dnešní povolování staveb je skandálně pomalé a složité, to souhlasím. Ale nelze to vyřešit tím, že se seberou pravomoci ochrany přírody, a předají novému stavebnímu superúřadu. Aby ti ochranáři neotravovali, když si chceme něco postavit. Nebo zastavět kus lesa, louky, pole nebo si postavit barák uprostřed národního parku. Když na to mám!

Nový stavební zákon by z ochrany přírody, ale i lesníků a zemědělců na úřadech a obcích udělal jen statisty, málo zúčastněné pozorovatele toho, kde co povolí onen superúřad. Zvlášť skandální je to u národních parků, které čelí obrovskému tlaku na novou výstavbu ve volné krajině. Která právě proto jak teď vypadá, je národním parkem.

Návrh je flagrantním příkladem "vylití vaničky i s dítětem". A ANO, ČSSD a Okamurovci jsou připraveni ji prohlasovat.

Tak až zmizí tyhle krásné (prázdné) výhledy na českou přírodu, protože tam někdo chce mít chalupu v panenské přírodě, víme kdo za to může. Jenže nám to nebude nic platné. Ale pevně doufám, že třeba někteří poslanci koalice dostanou rozum, anebo že nová Sněmovna to honem zruší a opraví. Ale vracet džina do lahve bývá velmi obtížné....

Ale pamatujte si to, až půjdete na podzim volit.

