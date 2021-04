Jan Krčmář: Diskriminace fotovoltaiky pokračuje

Jiří Svoboda 18.4.2021 09:35

Je zajímavé, že IRR projektů již ERÚ pro rok 2022 stanovil, byť to platný zákon nežádá (je stále ve schvalovacím procesu). IRR pro všechny druhy oZE jsou 6%, viz

https://www.eru.cz/documents/10540/6295193/N%C3%A1vrh+technicko-ekonomick%C3%BDch+parametr%C5%AF.pdf/241e59df-aa56-44ca-a096-e3c09ef6ab1b



Myslím, že kdyby byly v zákoně pro všechny OZE maximální IRR stanoveny na 6 %, vůbec nic by se nestalo. Ještě lepší by bylo veškerou podporu zrušit a ponechat zvýhodnění OZE jen přes zpoplatnění fosilního uhlíku. Ono se to v podstatě může stát samo, protože uplatňovat elektřinu z OZE na volném trhu bude možná brzy výhodnější než využívat tuto podporu.

Odpovědět