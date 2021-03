Jan Zeman: Tak nám exprezident Václav Klaus chytnul koronavirus Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Martin Strachoň / Wikimedia Commons Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali. V úterý 23. února 2021 jsme se z elektronických médií dozvěděli, že exprezident Václav Klaus má koronavirus. Potvrdili mu to na základě testu, provedeného ve Vojenské nemocnici v pražských Střešovicích. Ano, arogance Václava Klause, sahající nejen odmítáním ochrany životního prostředí až do nebe, dostala ošklivý políček.Slova „arogantní jako Václav Klaus“ jsem slyšel poprvé za studií na Vysoké škole ekonomické v Praze v letech 1976–80. Na dotaz, kdo to je, mně bylo vysvětleno, že to je ekonom – šílenec, kterého si bůhvíproč drží v Československé národní bance. Proč šílenec? Protože chce neregulovaný kapitalismus v čisté podobě, přestože takový mimo špatné učebnice ekonomie neexistoval ani v pro něj údajně zlatém 19. století. Proti němu je i tehdy zatracovaný Ota Šik slušným člověkem a dobrým ekonomem. Jako národohospodář jsem samozřejmě věděl, že trh bez přívlastků je absolutně neslučitelný nejen se sociálními jistotami a kvalitní kulturou, ale také s ochranou životního prostředí. Jako národohospodář jsem samozřejmě věděl, že trh bez přívlastků je absolutně neslučitelný nejen se sociálními jistotami a kvalitní kulturou, ale také s ochranou životního prostředí. Arogantní jako Václav Klaus Před parlamentními volbami jsem vyslechnul mimo jiné Klausovu přednášku o transformaci československé ekonomiky 28. května 1990, při níž mě šokoval mimo jiné tezí, že „Na životní prostředí si musíme nejprve vydělat!“ Byl jsem asi jediný v sále, kdo netleskal (inu seděl tam údajný ekonomický výkvět společnosti) a po skončení přednášky jsem počkal u dveří a řekl mu do očí:„Jste největším škůdcem životního prostředí v republice.“ Václav Klaus zachoval klid, argumenty jiných zásadně ignoruje. Je prý efektivní jen svobodný neregulovaný trh a všelijaké socialistické experimenty, keynesovské regulace, třetí cesty, ochrana životního prostředíatd. jsou prý jen hloupou ignorací ekonomických zákonů. Fridrich Hayek, Milton Friedman a pak už jen Václav Klaus. Před parlamentními volbami jsem vyslechnul mimo jiné Klausovu přednášku o transformaci československé ekonomiky 28. května 1990, při níž mě šokoval mimo jiné tezí, že „Na životní prostředí si musíme nejprve vydělat!“ Byl jsem asi jediný v sále, kdo netleskal (inu seděl tam údajný ekonomický výkvět společnosti) a po skončení přednášky jsem počkal u dveří a řekl mu do očí:„Jste největším škůdcem životního prostředí v republice.“ Václav Klaus zachoval klid, argumenty jiných zásadně ignoruje. Je prý efektivní jen svobodný neregulovaný trh a všelijaké socialistické experimenty, keynesovské regulace, třetí cesty, ochrana životního prostředíatd. jsou prý jen hloupou ignorací ekonomických zákonů. Fridrich Hayek, Milton Friedman a pak už jen Václav Klaus. Pravda, první dva jmenovaní páni za své teorie, reálně návody na utýrání desítek miliónů chudých občanů kolonií a rozvojovek, plundrování tamního životního prostředí a mnohé další hrůzy dostali Nobelovou cenu za ekonomii. Ještě že se toho pan Nobel nedožil. Mohla by ho z toho ranit mrtvice. Pravda, první dva jmenovaní páni za své teorie, reálně návody na utýrání desítek miliónů chudých občanů kolonií a rozvojovek, plundrování tamního životního prostředí a mnohé další hrůzy dostali Nobelovou cenu za ekonomii. Ještě že se toho pan Nobel nedožil. Mohla by ho z toho ranit mrtvice. Brzy jsme museli zkousnout mnohé další šílenosti Václava Klause: obludné pouštění žilou ekonomice v zájmu prý jedině možné cesty její transformace (že to vedlo také k rozpadu Československa, byla prý jen malá vada na kráse), zničení celých odvětví, vznik chudých regionů, masové nezaměstnanosti, úpadku venkova, úpadku kvalitní kultury, k ohrožování životního prostředí, byť jinak než před rokem 1989… Brzy jsme museli zkousnout mnohé další šílenosti Václava Klause: obludné pouštění žilou ekonomice v zájmu prý jedině možné cesty její transformace (že to vedlo také k rozpadu Československa, byla prý jen malá vada na kráse), zničení celých odvětví, vznik chudých regionů, masové nezaměstnanosti, úpadku venkova, úpadku kvalitní kultury, k ohrožování životního prostředí, byť jinak než před rokem 1989… Ano, Václav Klaus pronesl či napsal množství skandálních výroků a snah (některé se v určité výroky zjednodušují), mimo jiné i proti ochraně životního prostředí: Ano, Václav Klaus pronesl či napsal množství skandálních výroků a snah (některé se v určité výroky zjednodušují), mimo jiné i proti ochraně životního prostředí: - „Jak to že tu ten vlak ještě jede!“ (ve služebním autě u závor u Dobříše v roce 1991), - „Jak to že tu ten vlak ještě jede!“ (ve služebním autě u závor u Dobříše v roce 1991), - „Ať ministr František Benda klidně nechá létat ve vzduchu freony“ (červenec 1992), - „Ať ministr František Benda klidně nechá létat ve vzduchu freony“ (červenec 1992), - „Nedovolím zaplevelit ústavu listinou základních práv a svobod občanů, ochranou životního prostředí… Nezajistitelnými!" (při projednávání ústavy ČR v listopadu 1992), - „Nedovolím zaplevelit ústavu listinou základních práv a svobod občanů, ochranou životního prostředí… Nezajistitelnými!" (při projednávání ústavy ČR v listopadu 1992), - Odpovědnost občana za stav životního prostředí je důležitější než Státní ekologická politika (22. srpna 1994). Zřejmě nejen války, ale i střílení ekologů a indiánů latifundisty v Amazonii s cílem tamní tropické deštné pralesy přeměnit na zemědělskou půdu je příkladem odpovědnosti občana za stav životní prostředí, - Odpovědnost občana za stav životního prostředí je důležitější než Státní ekologická politika (22. srpna 1994). Zřejmě nejen války, ale i střílení ekologů a indiánů latifundisty v Amazonii s cílem tamní tropické deštné pralesy přeměnit na zemědělskou půdu je příkladem odpovědnosti občana za stav životní prostředí, - „Problém přírodních zdrojů neexistuje neb jich není. Zdrojem pro člověka je jen ten přírodní materiál, jež člověk umí využít, jen ten se cení!" (v Lidových novinách 26. září 1994)Zde hrubě zkomolil Karla Marxe, který v Kapitálu mimo jiné psal, že suroviny v ložisku v zemi mají nulovou ekonomickou hodnotu, dokud je člověk nezačne využívat, těžit. To je ale pořádný rozdíl! - „Problém přírodních zdrojů neexistuje neb jich není. Zdrojem pro člověka je jen ten přírodní materiál, jež člověk umí využít, jen ten se cení!" (v Lidových novinách 26. září 1994)Zde hrubě zkomolil Karla Marxe, který v Kapitálu mimo jiné psal, že suroviny v ložisku v zemi mají nulovou ekonomickou hodnotu, dokud je člověk nezačne využívat, těžit. To je ale pořádný rozdíl! - Známý je dopis Václava Klause ministru Bendovi, aby umožnil nezákonnou privatizaci jeskyní Moravského krasu (aféra červenec 1994 – únor 1995). Že by odpovědnost občana, zde vrcholného politika?, - Známý je dopis Václava Klause ministru Bendovi, aby umožnil nezákonnou privatizaci jeskyní Moravského krasu (aféra červenec 1994 – únor 1995). Že by odpovědnost občana, zde vrcholného politika?, - (nejlepší ekolog) „Vavroušek je nepřítel reformy číslo jedna!" (zač. března 1995), - (nejlepší ekolog) „Vavroušek je nepřítel reformy číslo jedna!" (zač. března 1995), - „Skleníkový efekt je šarlatánská hypotéza!“ (26. září 2013). - „Skleníkový efekt je šarlatánská hypotéza!“ (26. září 2013). Těch tristních výroků je mnohem víc. Inu, arogantní jako Václav Klaus! Jak hodně ovlivnil úsilí o ochranu životního prostředí? Nejen ekology jistě zajímá ožehavá otázka, jak moc Václav Klaus ovlivnil úsilí o ochranu životního prostředí. Odpověď na takovou otázku není jednoduchá. Nejen ekology jistě zajímá ožehavá otázka, jak moc Václav Klaus ovlivnil úsilí o ochranu životního prostředí. Odpověď na takovou otázku není jednoduchá. Ignorantský přístup V. Klause k ochraně životního prostředí mezi ekonomy byl prokazatelně velmi negativní. Profese ekonoma tenduje k přepočítávání všeho na peníze. Z bezpočtu diskusí s ekonomy vím, že nejen ochrana vzácného přírodního klenotu, ale i lidského zdraví ekonomy nechává klidnými, čest výjimkám. Snad jen argument o ekonomických škodách ve výši miliard korun nevede k výsměchu. Pokud takový přístup zaštítí v letech 1992-98 nejvlivnější politik ČR, je to ještě horší, stejně jako nejen Klausem prosazená nechvalná zásada obchodního a občanského zákoníku, že škody způsobené povolenými, řádně provozovaným technologiemi nese poškozený, nikoliv jejich původce. Ignorantský přístup V. Klause k ochraně životního prostředí mezi ekonomy byl prokazatelně velmi negativní. Profese ekonoma tenduje k přepočítávání všeho na peníze. Z bezpočtu diskusí s ekonomy vím, že nejen ochrana vzácného přírodního klenotu, ale i lidského zdraví ekonomy nechává klidnými, čest výjimkám. Snad jen argument o ekonomických škodách ve výši miliard korun nevede k výsměchu. Pokud takový přístup zaštítí v letech 1992-98 nejvlivnější politik ČR, je to ještě horší, stejně jako nejen Klausem prosazená nechvalná zásada obchodního a občanského zákoníku, že škody způsobené povolenými, řádně provozovaným technologiemi nese poškozený, nikoliv jejich původce. Za rozvrat české ekonomiky a pád celých odvětví je V. Klaus velmi významně odpovědný, byť tak samozřejmě nečinil sám. Ekologové mají problém ve skutečnosti, že zánik četných výrob znamenal současně zlepšení životního prostředí. Klasicky likvidace Poldi Kladno a zavření zbylých kladenských dolů. Významně ozdravilo zejména ovzduší na Kladensku, ale běžte to vykládat dvacetitisícům Poldováků, kteří při tom přišli o práci, často dobře placenou. Za rozvrat české ekonomiky a pád celých odvětví je V. Klaus velmi významně odpovědný, byť tak samozřejmě nečinil sám. Ekologové mají problém ve skutečnosti, že zánik četných výrob znamenal současně zlepšení životního prostředí. Klasicky likvidace Poldi Kladno a zavření zbylých kladenských dolů. Významně ozdravilo zejména ovzduší na Kladensku, ale běžte to vykládat dvacetitisícům Poldováků, kteří při tom přišli o práci, často dobře placenou. Nejinak tomu bylo s protiústavním rozdělením Československa, ke kterému V. Klaus dotlačil V. Mečiara po té, co shledal, že jeho reforma je pro Slovensko nepřekvapivě nepřijatelná. Škody, především mimoekonomické, jsou nedozírné. Že nás naučili si toto trauma vytlačovat z myšlenek, na tom zas tolik nemění. Nejinak tomu bylo s protiústavním rozdělením Československa, ke kterému V. Klaus dotlačil V. Mečiara po té, co shledal, že jeho reforma je pro Slovensko nepřekvapivě nepřijatelná. Škody, především mimoekonomické, jsou nedozírné. Že nás naučili si toto trauma vytlačovat z myšlenek, na tom zas tolik nemění. Klausův výkřik u závor v Dobříši v první řadě varoval železničáře i ekology, že od tohoto pána hrozí vážné nebezpečí. Bohužel byl to V. Klaus, který stál včele prosazovatelů obratu v dopravě od šetrné kolejové dopravy k nešetrné dopravě silniční, s velmi negativními dopady na veřejné zdraví a životní prostředí. Klausův výkřik u závor v Dobříši v první řadě varoval železničáře i ekology, že od tohoto pána hrozí vážné nebezpečí. Bohužel byl to V. Klaus, který stál včele prosazovatelů obratu v dopravě od šetrné kolejové dopravy k nešetrné dopravě silniční, s velmi negativními dopady na veřejné zdraví a životní prostředí. Spor o freony přinejmenším zpozdil přijímání nezbytných opatření. Jako rozhodující se ukázalo koketování se vstupem ČR do EU, které nakonec přimělo Klause zde ustoupit. Celkem vzato, ekonomicky o mnoho nešlo. Ale smrad z toho byl pořádný. Spor o freony přinejmenším zpozdil přijímání nezbytných opatření. Jako rozhodující se ukázalo koketování se vstupem ČR do EU, které nakonec přimělo Klause zde ustoupit. Celkem vzato, ekonomicky o mnoho nešlo. Ale smrad z toho byl pořádný. Odmítání zahrnout do připravované ústavy ČR Listinu základních práv a svobod občanů a ochranu životního prostředí hrozilo velkou tragédií. Protože by přes opozici ústava nezískala potřebnou kvalifikovanou většinu (60 % poslanců České národní rady), nakonec byl Václav Klaus nucen zde ustoupit. Jiná věc je, že ústava šitá horkou jehlou přináší v praxi vážné problémy. Odmítání zahrnout do připravované ústavy ČR Listinu základních práv a svobod občanů a ochranu životního prostředí hrozilo velkou tragédií. Protože by přes opozici ústava nezískala potřebnou kvalifikovanou většinu (60 % poslanců České národní rady), nakonec byl Václav Klaus nucen zde ustoupit. Jiná věc je, že ústava šitá horkou jehlou přináší v praxi vážné problémy. Teze, že „Odpovědnost občana za stav životního prostředí je důležitější než státní ekologická politika“ je mimořádně nebezpečná. Že tato politika ministra Františka Bendy po vyhovění Václavu Klausovi stále za houby, pamětníci dobře vědí. I při malých schopnostech a rozhodnosti Františka Bendy nebyl hlavním problémem ministr životního prostředí, ale Václav Klaus a jeho parta zuřivých tržních technokratů. Teze, že „Odpovědnost občana za stav životního prostředí je důležitější než státní ekologická politika“ je mimořádně nebezpečná. Že tato politika ministra Františka Bendy po vyhovění Václavu Klausovi stále za houby, pamětníci dobře vědí. I při malých schopnostech a rozhodnosti Františka Bendy nebyl hlavním problémem ministr životního prostředí, ale Václav Klaus a jeho parta zuřivých tržních technokratů. Teze „Přírodní zdroje neexistují!“ zanechala hodně nevole u ekologů, ale prý přešla. Ne tak úplně. Ochrana nerostného bohatství v ČR zůstává zjevně nedostatečná, o symbolické výši úhrad za těžbu nerostných surovin nemluvě. Základ se položil za V. Klause. Teze „Přírodní zdroje neexistují!“ zanechala hodně nevole u ekologů, ale prý přešla. Ne tak úplně. Ochrana nerostného bohatství v ČR zůstává zjevně nedostatečná, o symbolické výši úhrad za těžbu nerostných surovin nemluvě. Základ se položil za V. Klause. Aféra s první privatizací jeskyní Moravského krasu sice skončila pro jeskyně dobře, ale svými funkcemi za ní zaplatili dva výborní ekologové – Jaromír Hromas a Ivan Dejmal. Sprostý útok Václava Klause na Josefa Vavrouška počátkem roku 1995 podle mého názoru zřejmě též přispěl k jeho následné tragické smrti pod lavinou v dolině Parichvost v Západních Tatrách, byť jednoznačně se pravdu zřejmě už nedozvíme.Co víme jistě, ze ztráty Josefa Vavrouška se ekologické hnutí ČR dodnes plně nevzpamatovalo. Aféra s první privatizací jeskyní Moravského krasu sice skončila pro jeskyně dobře, ale svými funkcemi za ní zaplatili dva výborní ekologové – Jaromír Hromas a Ivan Dejmal. Sprostý útok Václava Klause na Josefa Vavrouška počátkem roku 1995 podle mého názoru zřejmě též přispěl k jeho následné tragické smrti pod lavinou v dolině Parichvost v Západních Tatrách, byť jednoznačně se pravdu zřejmě už nedozvíme.Co víme jistě, ze ztráty Josefa Vavrouška se ekologické hnutí ČR dodnes plně nevzpamatovalo. Četné slovní útoky Václava Klause na snahu chránit klima zanechaly v první řadě množství smradu. Jistě i proto, že do klimatické politiky prezident příliš zasahovat nemůže a důležité zákony na ochranu klimatu nebyly za jeho prezidentování přijímány. Je ale nutné rozlišovat odmítání ochrany klimatu jako takového od odmítání některých nekvalifikovaných opatření na jeho ochranu, které nadělají víc škod než užitku. Četné slovní útoky Václava Klause na snahu chránit klima zanechaly v první řadě množství smradu. Jistě i proto, že do klimatické politiky prezident příliš zasahovat nemůže a důležité zákony na ochranu klimatu nebyly za jeho prezidentování přijímány. Je ale nutné rozlišovat odmítání ochrany klimatu jako takového od odmítání některých nekvalifikovaných opatření na jeho ochranu, které nadělají víc škod než užitku. Mlčeti zlato Za koronavirové krize exprezident Václav Klaus dlouho mlčel. Až 17. listopadu 2020 vystoupil na demonstraci za „svobodné šíření“ smrtícího koronaviru v Praze. Tehdy ČR vykazovala 6 208 zemřelých s koronavirem. Na podobné demonstraci 8. ledna 2021 v Praze na Staroměstském náměstí v tribuny, postavené na místě někdejšího popraviště 27 českých pánů, rytířů a zemanů 21. června 1621, mimo jiné vyzval: „Pryč s karanténou! Pryč s očkováním!“ Nepřekvapivě tak učinil bez roušky. Inu, arogantní jako Václav Klaus! Za koronavirové krize exprezident Václav Klaus dlouho mlčel. Až 17. listopadu 2020 vystoupil na demonstraci za „svobodné šíření“ smrtícího koronaviru v Praze. Tehdy ČR vykazovala 6 208 zemřelých s koronavirem. Na podobné demonstraci 8. ledna 2021 v Praze na Staroměstském náměstí v tribuny, postavené na místě někdejšího popraviště 27 českých pánů, rytířů a zemanů 21. června 1621, mimo jiné vyzval: „Pryč s karanténou! Pryč s očkováním!“ Nepřekvapivě tak učinil bez roušky. Inu, arogantní jako Václav Klaus! 5. ledna 2021 ČR vykazovala 12 257 zemřelých s koronavirem, 24. února 2021 vykazuje 19 682 už zemřelých s koronavirem a smrtící spirála pokračuje. Stojí přitom nad propastí. V některých nemocnicích přetížených pacienty s covidem-19 začíná selekce pacientů na ty, které jsou s to léčit a na ty, které musí nechat bez léčení. Pokud v Česku podle nedávného průzkumu Světové zdravotnické organizace 46 % občanů ignoruje karanténu, je prakticky nemožné hromadnému zabíjení našich občanů koronavirem zabránit. 5. ledna 2021 ČR vykazovala 12 257 zemřelých s koronavirem, 24. února 2021 vykazuje 19 682 už zemřelých s koronavirem a smrtící spirála pokračuje. Stojí přitom nad propastí. V některých nemocnicích přetížených pacienty s covidem-19 začíná selekce pacientů na ty, které jsou s to léčit a na ty, které musí nechat bez léčení. Pokud v Česku podle nedávného průzkumu Světové zdravotnické organizace 46 % občanů ignoruje karanténu, je prakticky nemožné hromadnému zabíjení našich občanů koronavirem zabránit. Nyní exprezident Václav Klaus chytnul koronavirus. Není podstatné, kde, možná že to podobně jako polští exprezidenti Bronislaw Komorowski a Alexander Kwasniewski neví. Nyní exprezident Václav Klaus chytnul koronavirus. Není podstatné, kde, možná že to podobně jako polští exprezidenti Bronislaw Komorowski a Alexander Kwasniewski neví. Jisté je, že kdyby byl očkovaný, se vší pravděpodobností by koronavirus nechytnul. Možná by mu k ochraně stačila i jím odmítaná rouška. Nový druh koronaviru, nazvaný SARS-CoV-2, na rozdíl od Václava Klause neideologizuje. Napadá člověka, množí se v něm a kdo nemá dostatečnou imunitu, tomu vážně poškozuje životně důležité orgány a sem tam někoho i usmrtí. K tomu přistupují jeho ještě nebezpečnější mutace – infekčností i poškozováním napadené osoby. To by si všichni odpůrci karantény měli uvědomit. Existují nejen práva, ale také povinnosti a odpovědnost. Co nechceš sám, nečiň druhým. K tomu ale nesmíte být člověk arogantní jako exprezident Václav Klaus. Jisté je, že kdyby byl očkovaný, se vší pravděpodobností by koronavirus nechytnul. Možná by mu k ochraně stačila i jím odmítaná rouška. Nový druh koronaviru, nazvaný SARS-CoV-2, na rozdíl od Václava Klause neideologizuje. Napadá člověka, množí se v něm a kdo nemá dostatečnou imunitu, tomu vážně poškozuje životně důležité orgány a sem tam někoho i usmrtí. K tomu přistupují jeho ještě nebezpečnější mutace – infekčností i poškozováním napadené osoby. To by si všichni odpůrci karantény měli uvědomit. Existují nejen práva, ale také povinnosti a odpovědnost. Co nechceš sám, nečiň druhým. K tomu ale nesmíte být člověk arogantní jako exprezident Václav Klaus. reklama Jan Zeman Autor je ekolog a čtenář Ekolistu.cz

Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz Dále čtěte | Ministerstvo životního prostředí zatím odsouhlasilo deset z 31 lokalit pro stavbu přehrad Nesehnutí spustilo web pro připomínkování územního plánu Brna Obce chystají pochod proti těžbě u Moravského Písku, lidovci mají petici Další články autora | Jan Zeman: Studie proveditelnosti kanálu Dunaj-Odra-Labe je exemplárně zfušovaná Jan Zeman: Problémy čištění odpadních vod ve Varšavě Jan Zeman: Otazníky nad českou energetickou a klimatickou politikou

