Jiří Hlavenka: Chystaná novelizace 1,5 metru pro cyklisty je krásný příklad, jak úpravy zákonů nedělat

Tak jsem myslel, že mě v politice už nic nedokáže překvapit, ale evidentně jsem ještě mladý a nezkušený.O co jde ve zkratce: před cca rokem ( duben 2021, ještě tedy minulou vládou ) byl schválen zákon o minimálním odstupu od cyklisty při předjíždění. Byl posléze schválen senátem a platí, tedy je účinný od 1. ledna letošního roku. Stojí za to připomenout, že proti zákonu bylo jen cirkusové duo Volný+Bojko, zdržela se kompletně ODS ruku v ruce s SPD, ostatní byli pro až na pár osamělých výjimek. Pokud je tato zpráva pravdivá , tak je tohle návrat té nejhorší politické pazgřivosti, na které jsme byli zvyklí někdy v devadesátých letech:

Za prvé: nic proti novelizaci zákonů, jenomže musí být "evidence-based", tedy praxe musí ukázat, že v zákoně je nějaká vážná chyba a problém. Tady uplynula tak krátká doba, že se nic zjistit technicky nedalo a ani náhodně sesbírané příběhy nepotvrzují sebemenší problémy. Za cyklisty na rušných komunikacích nevznikají kolony, předjíždějící automobily se nesrážejí s protijedoucími, nic. Prostě "někdo si něco myslí" nebo "někomu to osobně vadí", ale právě a přesně takhle se zákony novelizovat nesmějí - bez argumentace, jen kvůli tomu, že v některé straně je vysoké procento vlastníků BMW X6.

Za druhé: novelizace má být řešena v rámci tzv. přílepku u nějakého jiného, zcela nesouvisejícího zákona. Opět, nic úplně zásadního proti přílepkům, pokud jde o nějaká bagatelní formulační upřesnění, kdy se například zjistí, že v zákoně je napsáno mylně "alebrž" a má tam býti "anžto". Zde se přílepkem má toto důležité ustanovení totálně vykostit a stát se impotentním. Naprosto nepřijatelná, devadesátková metoda.

Za třetí: namísto, aby s návrhem přišel někdo relevantní, vybavený odborností (například odborné sekce z ministerstev, úřady zabývající se bezpečnostní provozu, postavený na datech atd.), je vyvolán z jakéhosi soukromého lobbistického spolku, který s věcí má pramálo společného, s argumentací, že jsou problémy s "předjížděním na lesních cestách"(!). Jedná se o t; tak jak je v našich končinách dobrým zvykem, netransparentní spolek nezveřejňující žádné informace o svém hospodaření, stanovy, členy atd. Lesácká lobby tvrdí, že zákon způsobuje "kolaps na lesních cestách". Jako fakt?

Argument "předjíždění na lesních cestách" je tak uhozený, že víc už to nejde. Asi každý z nás se někdy vyskytl na lesní cestě a ví, že jakýkoli střet dvou subjektů (auto-chodec, auto-cyklista, v jakémkoli směru, tedy v protisměru stejně tak jako u předjíždění) je řešen tak, že ten slabší skočí po hlavě do ostružin a nechá lesácký džíp projet, protože život máme jenom jeden. Spolek - který dle článku velmi aktivně lobbuje za změnu zákona - navíc vyhrožuje, že zakáže cyklistům vjezd do lesa, na což nemá právo, a zaměňuje předjíždění za objíždění. (Objíždění - zastavíte, ustoupíte na kraj, necháte vůz objet; takhle se to v lese dělá, což lesní spolek asi neví?).

Za čtvrté: tak jak je v devadesátkové politice u nás obvyklé, tak se udělá přílepek s odůvodněním "řešení nějakého detailu", přičemž se tam ale nacpe deset dalších ustanovení, které v podstatě původní zákon likvidují. V článku se uvádí, že návrh má měnit současný zákon takto:

"při nízké rychlosti vozidla nemá platit vůbec žádný odstup."

Ha, to přece není tak zlé, ne? U nízké rychlosti to není tak nebezpečné. (Fakticky JE, protože výsledek bočního drcnutí je sražení cyklisty do pangejtu, na strom, na patník - snad nemusím psát dále).

Jenomže vtip s nízkou rychlostí je tento. Kdo posoudí, zda rychlost byla nízká? Nikdo, protože ji nikdo nezměří: pokud tedy například cyklista s GoPro na hlavě pošle na Policii fotku nebo i video, jak auto těsně předjíždí před ním jedoucího cyklokolegu, Policie to odloží, protože z toho nezměří rychlost. Do takového sporu nikdo nepůjde, protože řidič řekne, že měl "nízkou rychlost" a nikdo mu nedokáže, že neměl.

Tyhle sviňárny se samozřejmě v zákonech neobjevují náhodou.

Novelu připravuje ministerstvo dopravy, ministr Kupka za ODS. Já jako vlídný člověk, který se snaží očekávat to dobré, než se přesvědčí o opaku, se stále snažím rozlišovat mezi starou ODS a novou ODS a doufám, že tahle strana prošla aspoň nějakou proměnou. Jenomže pak se objeví návrh, který dýchá temnou ódéesáckou minulostí: zlobbovaný, pazgřivým způsobem prosazovaný, postavený neseriózně nikoli na datech, ale automobilovém fetišismu, a jdoucí zcela proti evropským trendům a pravidlům v západoevropským zemím. A to jsem si dodnes myslel, že Kupka patří ve vládní sestavě ODS k těm rozumnějším lidem.

Ještě pár takovýchto pokusů a bude na místě se ptát, jestli fakt dává smysl téhle devadesátkové gardě svítit. Jeden Fiala jaro nedělá.

