Karel Zvářal: Jak dál v městské červeni aneb diverzitu ničíme vědomě

Foto | Karel Zvářal Kolik bude v naší krajině hmyzu a ptáků, mají ve svých rukou mj. také pracovníci městské zeleně. V ulici s poetickým názvem Sadová (nyní spíše Bouráková) je umrtvena diverzita výběrem nevhodné dřeviny.

Ponechání neposečených ploch zaručí alespoň minimální výskyt hmyzu.

Ne vždy platí, že co je z ciziny, to je lepší. V případě městské zeleně tomu bývá často přesně naopak. A jelikož nám podíl okrasných dřevin, počínaje červenolistými, v intravilánech neustále roste, je namístě krátká úvaha, co tento trend způsobuje na diverzitě hmyzu a ptáků. Hodně se o úbytku ještě nedávno hojných druhů napsalo, ale málokdo jde do důsledků , proč k němu vlastně dochází.V zemědělské krajině je úbytek početnosti zdůvodňován aplikací pesticidů a absencí rozptýlené zeleně. Ač ve městě se postřikuje velmi omezeně, dřevin i trávníků je tam relativně dost, přesto je diverzita oproti nedávnému období znatelně nižší. Na vině tentokrát není otřepaná klimatická změna, ale lidský faktor, resp. „xenománie“, tzn. preferování nepůvodních druhů dřevin, kýmsi označených za okrasné.

A také časté používání bubnových sekaček místo lištových, které z rozmixovaných trávníků dělají mrtvou pustinu bez hmyzu. Rovněž plošné rušení domácích chovů, nudliček sadů, luk a záhumenek na venkově ve jménu „pokroku a čistého prostředí“ se projevilo na propadu diverzity. A ten i zde, bohužel, další výsadba okrasných dřevin a časté sečení trávníků jen a jen prohlubuje.

Foto | Karel Zvářal Podobných květnatých pásů by mohlo být mnohonásobně více.

Éra kosmopolitního universalismu

Foto | Karel Zvářal Původní vlídná tvář mnohostranně užitečných zahrad s vysokou diverzitou se pozvolna mění v zelenou poušť s okrasnými dřevinami

Platan, pajasan, škumpa, sakura, švestka červenolistá, túje, dub červený, turecká líska, šeřík, zlatý déšť, jalovec čínský, bobkovišeň… Výčet všech nepůvodních okrasných stromů a keřů by vydal na celou stránku, jejich názvy však nejsou autorovi většinou známy, neb se je z principu neučí. O to více si ale všímá jejich ekologického ne/využití. A je sakramentský rozdíl v diverzitě ovocného sadu či lučního porostu v porovnání s tzv. okrasnou zahradou!

Tam ptáček (kromě drozdovitých) zabloudí jen omylem, neboť hmyz tu bývá nezvaným hostem, a jako s takovým je k němu přistupováno. Návodů a reklam, jak s tím či oním „prevítem zatočit jednou provždy“, je všude plno. Ovšem nadužívání různých pesticidů má svou stinnou stránku i pro lidstvo, a tou je výskyt vážných onemocnění v populaci.

Kult exotičnosti jde dokonce tak daleko, že náletové keře, jako např. hloh, šípek či bez černý, jsou důsledně odstraňovány, zatímco zelená kulisa bez života podporována. Tady najednou nepůvodnost, de facto cílená invazivnost druhů, úřadům nevadí?... Místo ovocných stromů se vysazují uměle vytvořené kultivary, na kterých neroste ovoce (stejně by jej nikdo nesbíral), ale nenajdeme na nich ani hmyz. A není tomu tak jen u nás, na mnoha záběrech ze světa je vidět tentýž mustr cizokrajného okrasného zahradnictví.

Foto | Karel Zvářal Naše duby jsou hodnotnou ekologickou dřevinou, která podporuje hmyzí, savčí i ptačí biocenózu. Měly by být ale vysazovány raději uvnitř parků, dále od komunikací.

Při popisu těchto dřevin či v reklamách je zdůrazňována jejich odolnost vůči škůdcům. Je třeba si ale uvědomit, že tito „škůdci“ jsou potravou pro mnoho druhů pěvců, kteří z našich zahrad prakticky vymizeli. Vítězí tak pohled moderního člověka, který naprosto postrádá cit pro přírodu, a pokud nějakou exotickou náhražku ve své blízkosti má, pečlivě dbá o její sterilitu.

Např. jírovec maďal (kaštan koňský) se vyznačuje silným letním napadením klíněnkou jírovcovou, ta způsobuje zhnědnutí a předčasné opadávání listů. Na vitalitu stromu a velikost úrody plodů však nemá vážnější dopad, neboť s každým jarem se stromy opět zazelenají a dětmi sbírané kaštany normálně dozrají. Na vyšlechtěném kultivaru jírovce se klíněnka nevyskytuje, ale také na něm neuvidíte sýkory, lejsky či rehky.

Foto | Karel Zvářal Lípa velkolistá je ideální parkovou či liniovou dřevinou, nacházejí na ní potravu ptáci, včely a jiný hmyz.

Tito ptáčci loví jak poletující dospělce, a zejména modřinky rády dobývají v listech ukryté housenky. A to jírovec je jeden z mála nepůvodních stromů, které nějaké hmyzí obyvatele hostí. Drtivá většina je chráněna přirozenou chemickou ochranou, tzn., že na strávení rostlinné potravy chybí hmyzu enzymy. A naopak – to, co při laickém pohledu vypadá jako „vada na kráse“ – tj. okousané listy – je zdrojem potravy pro ptačí obyvatele měst, dravý hmyz a netopýry.

Ptačí budky pláčou

Foto | Spacebirdy / Wikimedia Commons Housenky píďalek a obalečů tvoří podstatnou část potravy krmících pěvců. Na většině nepůvodních stromů je ale nenajdeme pro jejich toxicitu, resp. nestravitelnost.

Nahradit absenci přirozených dutin vyvěšením hnízdních budek tak bývá často kontraproduktivní, neboť sterilní okrasné zahrady se stávají ekologickou pastí. Jsou neúživné, přilákaní ptáci musejí za potravou létat daleko, což je pro ně vysilující a nejsou schopni všechna mláďata odchovat. Část z nich hyne hladem, čímž se snižuje produktivita hnízdění i vitalita a fyzická zdatnost podvyživených mláďat.

Je tedy s podivem, že v ornitologické literatuře se parky označují jako vhodné prostředí pro vyvěšování budek. Dnes možná tak pro špačky a netopýry, kteří létají za potravou i kilometry daleko. Ale pro většinu pěvců je mnohem efektivnější pověsit budky ve smíšeném lese, případně lesoparku. Nejlépe do míst s duby, lipami, břízou, habrem či původními jehličnany. Tyto stromy jsou hostiteli hmyzu, na kterém jsou ptáci v době krmení mláďat životně závislí. Proto je lze označit za ekologické, protože splňují nejen krajinářské požadavky, ale jsou nezbytnou součástí biotopů zdravých ekosystémů.

Licence | Volné dílo (public domain) Zdroj | Hippox Mravenci si mšice chovají podobně jako lidé hospodářská zvířata.

Ekologický strom – rychlý test mravencem a mšicí

Zdaleka ne všechny stromy jsou tedy hostiteli hmyzu. Přitom housenky píďalek či obalečů tvoří podstatnou část potravy donášené ptačími rodiči rychle rostoucím mláďatům. Vyskytují se na výše zmíněných listnáčích, ale také na ovocných stromech, proto ptáci rádi obsazují budky instalované v chemicky neošetřovaných sadech.

Jiné známé stromy, např. v parcích hojný javor klen či mléč, nejsou sice hostiteli housenek, ale najdeme na něm mšice, které jsou potravou pro jiřičky, vlaštovky či rorýse, nebo některé druhy drobných pěvců, jako jsou pěnice, budníčci či sedmihlásek. Přítomnost mšic na stromě poznáme podle sotva viditelných zaschlých kapiček trusu, který obsahuje nestrávené cukry.

Foto | Karel Zvářal Mrtvolky mláďat lejska bělokrkého ve stáří 5 a 11 dní uhynulých hladem v neúživném parku s převahou cizokrajných dřevin (neostrý snímek).

Kvůli této sladké dobrotě šplhají do korun stromů mravenci, při nedostatku jiné pastvy je tzv. medovice též zdrojem potravy i pro včely. Mšice je sice obecně neoblíbený hmyz, má však dalekosáhlý ekologický význam! Není tedy příliš rozumné je při nízkých počtech likvidovat postřikem, o snížení stavu se postarají mimo ptáků i slunéčka, která jako přirození regulátoři mšic v důsledku použití pesticidů hynou též.

Foto | Karel Zvářal Samoúčelná, studená krása moderních zahrad.

Nebuďme ke svému životnímu prostředí lhostejní

Foto | Karel Zvářal Sterilní kultivary (okrasná třešeň) „odolné ke škůdcům“ jsou špatnou zprávou pro hmyzí a ptačí složku naší přírody.

Mysleme tedy při výsadbě či odstraňování „obyčejných“ dřevin na to, jaký je jejich ekologický význam. Stačí letmý pohled na list a kmen stromu, zda tam uvidíme drobný hmyz či jeho pobytové stopy, nebo je neobyvatelný pro svou toxicitu. Toho si musí být vědomi především odborníci – specialisté, kteří by do požadovaných kritérií měli zahrnout prioritně ekologickou užitečnost stromu či keře. A zažité stereotypy kopírování „v zahraničí oblíbených druhů“ by chtělo přehodnotit. Měli bychom pracovat s relevantními údaji, nikoliv nekriticky přebírat snobské manýry. Komu na naší přírodě záleží, bude o popisované problematice přemýšlet a najde alespoň kompromisní řešení.

I naše stromy a keře jsou krásné. Přitom jejich ekologické využití je nesrovnatelně vyšší, než u dovážených jalových náhražek. Zejména zapojení včelařů, zahrádkářů či členů ČSOP by pomohlo změnit tvář našich parků ve prospěch přátelštějších dřevin i šetrnějšího sečení trávníků. Diverzita se sama od sebe nezlepší, lidé si musí všímat svého okolí a nebát se upozornit na chyby.

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | carolyngifford / Flickr Hloh obecný se vedle exotických dřevin neztratí. Proč tedy (nejen) tento užitečný keř ve městech likvidujeme?

Vedle nevhodné skladby dřevin je příčinou úbytku pěvců v obcích též přemíra predátorů, kteří se zde v minulosti nevyskytovali, jako je např. synantropizovaná sojka, straka, kuna, krahujec či poštolka. I tento novodobý trend, tedy „změna hospodaření“ s predátory, stojí za pozornost. Jeho řešení je ale v rukou povolaných osob, zde laická veřejnost může jen bezmocně přihlížet. Snad někdy v blízké době se to změní, neboť, jak lze parafrázovat: hodně dravců, vrabcova smrt.

