Karel Zvářal: Zpívající keř

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Karel Zvářal Vzhledem, aromatem i využitím v domácnosti, si bezúdržbový keř bezu nezadá s exotickými.

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Karel Zvářal Kolonie mšic na letorostech bezu černého.

Když škůdci neškodí aneb vše je relativní

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Karel Zvářal Larva slunéčka na nepoškozeném keři – přitom nedávno silně napadeném mšicemi.

Na lavičce před domem mě již několikátý den upoutává zpěv více druhů ptáků z jednoho místa. Hlasitá pěnice černohlavá, „šicí stroj“ pěnice pokřovní, cilp-calp budníčka menšího. Jdu blíž a vidím mlynaříka chvatně obírajícího větvičku. Jdu ještě blíž a vidím, jak větvičky jsou celé černé. Až z necelého metru jsou patrné šedočerné kolonie mšic. Aha!, takže ptáčci zpěváčci si označují tento švédský stůl jako součást svého teritoria.Bez peněz do hospody nelez. Toto rčení zná zřejmě každý Čech. Že existuje nějaký keř s názvem bez černý už ale tolik lidí vědět nebude, zejména z města. Přitom je to léčivka, použitelné jsou květ i plody. Jenže tento původní keř má smůlu v tom, že není veden v kategorii „okrasný“. A to je důvodem, proč bývá z pozemků intravilánů systematicky odstraňován jako nežádoucí plevel. Přitom jeho význam pro ekosystém je nesrovnatelně vyšší, než často na sílu pro/vysazované cizokrajné keře. Šeřík, zlatý déšť, jalovec čínský, škumpa aj. jsou v tomto směru naprosto bezvýznamné, určené zkrátka jen pro barevnost či omamnou vůni.Po necelých třech týdnech jsou již nové letorosty bezu prosty shluků mšic, na listech ale pozoruji černo-oranžové larvy slunéček, známých to predátorů drobného hmyzu. Při pokusu o snímek se rychle ukrývají na spodní stranu listů, úspěšný je až pomalu provedený čtvrtý pokus. Jaký mají důvod k takovému chování, mi není jasné, neboť literatura uvádí, že vylučují odporně chutnající výměšek, kvůli čemuž je třeba ptáci neloví.

Bez černý, na rozdíl od výše uvedených okrasných keřů, je ekologickou dřevinou, tzn. že hostí hmyz, v tomto případě mšice, jako potravu ptáků. A jak vyplývá z uvedeného, keř se z návštěvy mnoha tisíců mšic vzpamatuje velmi rychle, aniž by byly patrny nějaké viditelné škody. Bylo by tedy chybou zde chemicky zasahovat, neb příroda si s tímto umí poradit sama, a to v poměrně krátkém čase! Insekticid by tak zahubil i lovce mšic, což by zajisté byla škoda.

Na konci léta, až bezinky dozrají, stane se keř opět cílem návštěv zpěvných ptáků. Drobné plody – bezinky – se jim dobře polykají, a že jich není zkonzumováno zrovna málo, jde poznat podle fialového zabarvení jinak bílých značek trusu. Při nedostatku hmyzu si tak ptáci vytváří zásoby tuku jakožto pohotové energie před dalekou cestou do zimovišť v jižní Evropě, přední Asii nebo Africe.

Podporujme domácí plodonosné keře!

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Karel Zvářal Vytrvale ořezávaný keř bezu znovu a znovu obráží, blízkost třešně mu nijak nevadí.

Nejen bez černý si zaslouží naši pozornost, ale též hložinky a šípky jsou vítanou potravou ptáků. Hloh a šípek se poměrně hojně vyskytují v přírodě, ale jejich semena se s trusem ptáků dostávají i do městských zahrad a parků. Podobně jako u bezu by bylo vhodné na místech, kde nikomu v pohybu nevadí (např. pod stromy), je nechat růst, aby tím zpestřily jinak chudý městský ekosystém. Např. kosům a kvíčalám pomohou jejich plody přežít krušné zimní období.

Rovněž i ovocné stromy využívá jak hmyz, tak i ptáci, jako svoje živné rostliny. A není jedno, jestli je to opravdový ovocnáč, nebo jeho kultivar, neboť na tom druhém zapracovala věda, aby se na něm „škůdci“ neobjevovali. Mysleme proto při výsadbě na to, jaký strom na vhodné místo vysadíme. Není totiž pravda, že je „strom jako strom“.

Tak jako jsou různí lidé, i stromy a keře mají rozdílné vlastnosti a význam. Jeden diverzitu podporuje, jiný nikoliv. Ekolog, na rozdíl od okrasného zahradníka, by měl podporovat stromy a keře, které hostí hmyz, potažmo i ptáky. Protože nemají-li ptáci v místě přirozený zdroj potravy, instalované krmítko zůstává někde celé dny bez návštěvníků. Potom z toho rezultuje v ptačí hodince zapsaná nula. Jde to změnit, ale aktivním přístupem a správným výběrem dřevin.

