Karel Prach: Vyjádření České botanické společnosti k probíhající diskusi, zda vysazovat douglasku, či ne

Anyr 3.2.2020 11:55

Wow, a já pako myslel, že skutečná invaze u takto "velkého druhu" nehrozí... dobře no. :D

Každopádně je fajn, že se mi potvrdilo, že do zdejšího ekosystému fakt nepatří, a že nenažraní Čecháčci opět "mamon nade vše". Smrk, dosazený nepřirozeně na nevhodná stanoviště nám nevyšel, tak musíme udělat stejnou blbost, ovšem tentokrát s cizím druhem. Ale jen ne se uskromnit! To raději zasadit další ránu už tak zničené přírodě a po nás potopa.



Je ale taky fakt, že i když autor svá tvrzení ozdrojoval - což je skvělé, narozdíl od drtivé většiny ostatních, kteří pouze tvrdí, ale nezdrojují - tak v článku není ani stručně vysvětleno proč, či jakým způsobem snižuje biodiverzitu a proč či jakým způsobem mění ekologické fungování lesů. Byť věřím, že to ve zdrojích vysvětleno je, tak by bývalo bylo dobré to alespoň ve stručnosti objasnit už v článku.

Většina lidí se průzkumem zdrojů nebude obtěžovat a zůstane u svého názoru, tedy "myslím si".

Ovšem jedině poznáním se z lidí vyhání zlo.

