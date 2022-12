Křivoklátské obce: Otevřený dopis k záměru vyhlášení Národního parku Křivoklátsko

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Vážení a milí členové vlády,přijměte od nás toto vánoční přání jako poselství z křivoklátských lesů, jejichž osud nám, stejně jako Vám, leží na srdci. S vědomím všech složitostí, které poslední rok přinesl, si ceníme vašeho zájmu o náš kraj a vůle chránit jeho přírodní a kulturní bohatství. Křivoklátsko je náš domov, kde kořeny mnohých našich rodin jsou opravdu staleté.Jako zvolení zástupci zdejších občanů bychom Vám chtěli popřát, abyste nepodlehli zkratkovitému, účelovému a nepodloženému obrazu, na kterém je postaven záměr na vyhlášení Národního parku Křivoklátsko.

Bohužel musíme konstatovat, že záměr, s výjimkou katastrálního vymezení, nepředkládá žádné informace o tom, jak možný vznik parku ovlivní životy občanů, které zastupujeme.

V záměru chybí zonace a zásady péče, definující hospodaření, což vyvolává silnou nejistotu stran toho, jak se změní prostředí, ve kterém naši občané žijí. Těm z nich, kteří v předmětném území vlastní majetky pak absence podkladů znemožňuje se k záměru zodpovědně vyjádřit.

Z hlediska omezení svobody pohybu je záměr pouze obecný. Uvádí sice, že určité skupiny občanů (například cyklisté) omezeni budou, ale nedefinuje jak.

Chceme rovněž upozornit, že záměr na vyhlášení národního parku absentuje i ve všech koncepčních dokumentech správy území. Namátkou 6. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje, územní plány obcí, Státní program ochrany přírody a krajiny 2020-2025, či Plán péče o CHKO Křivoklátsko 2017-2026.

Záměr zároveň neobsahuje zákonem předepsané vyhodnocení předmětného území. Neobsahuje žádnou odbornou, natož odborně oponovanou dokumentaci. Pouze se odkazuje k historickým studiím, které ale ve většině případů vyhlášení nedoporučily. Zcela opomíjen je pak ekonomický aspekt zřízení nové státní instituce.

Všichni se jistě shodneme na tom, že Křivoklátsko je mimořádně cenným, bohatým a jedinečným územím. Dle našeho názoru je tato jedinečnost výsledkem práce mnoha generací našich předků uplatňujících, dnešní optikou, zásady tzv. “aktivního managementu” při péči o zdejší lesy a krajinu. Proto je Křivoklátsko považováno za výstavní síň evropského lesnictví.

Forma ochrany přírody prosazovaná v kategorii národní park je však zcela opačná, preferující bezzásahové hospodaření a pasivní pozorování přírodních procesů. To by v kontextu našeho kraje znamenalo úplné “obrácení kormidla” a my se domníváme, že tak zásadní rozhodnutí, ovlivňující životy našich dětí a dalších pokolení, není možné přijmout bez společenského konsensu, řádné odborné a víceoborové diskuse, komplexních a transparentních podkladů definujících důvod, způsob a důsledek uvažované změny přístupu ke zdejší krajině. Nic z toho však nenastalo. Vznik nového zákona pokládáme za kontraproduktivní také proto, že stejnou péči, jakou Křivoklátsku slibuje národní park, lze dosáhnout stávajícími zákonnými prostředky.

Dovolte nám proto vyslovit také naše přání. A sice, abyste v rámci připravované revize programového prohlášení vlády záměr na vyhlášení národního parku Křivoklátsko vyškrtli a nahradili ho společným zadáním pro příslušné resorty zohledňujícím současné znění preambule vládního prohlášení: „Budeme hledat realistická řešení, která opravdu pomohou ochránit životní prostředí, vodu, půdu, lesy, a to vše s vědomím odpovědnosti za prosperitu naší země“.

Podepsaní starostové a zástupci obcí Křivoklátska:

Lukáš Kocman, starosta obce Běleč

Iveta Kohoutová, starostka obce Karlova Ves

Petr Jirka, starosta obce Broumy

RNDr. Soňa Chalupová, starostka města Beroun

Ing. Jiří Zikmund, starosta obce Branov

Bc. Andrea Pavlisová, starostka obec Bzová

Ing. František Hájek, starosta obce Čilá

Ing. Petra Hartinglová, starostka obce Drahoňův Újezd

Pavel Sládek, starosta obce Drozdov

Petr Boháček, starosta obce Horní Bezděkov

Radek Hlaváček, starosta obce Hracholusky

Mgr. Václav Krůta, starosta obce Hřebečníky

František Čermák, starosta obce Hředle

Pavel Hubený, starosta obce Hudlice

Ing. Zdeněk Steiner, starosta obce Chyňava

Libuše Vokounová, starostka městyse Křivoklát

Mgr. Adéla Jirásková, starostka obce Lašovice

Jan Kuna, starosta obce Malé Kyšice

Ing. Michal Špiryt, starosta obce Kublov

Věra Nedvědová, starostka obce Lhota

Jaroslav Jirásek, starosta obce Městečko

Hana Chaloupková, starostka obce Mlečice

Pavel Hučko, místostarosta obce Nižbor

Jitka Vydrová, starostka obce Nezabudice

Dagmar Vlachová, starostka obce Nový Jáchymov

Milan Ineman, starosta obce Ostrovec-Lhotka

Josef Šinkner, starosta obce Otročiněves

Miroslav Macák, starosta městyse Pavlíkov

Radek Škrdlant, místostarosta obce Plískov

Ing. Jiří Pour, starosta obce Podmokly

Ing. Alena Klobásová, starostka obce Pustověty

Bc. Tomáš Kohout, starosta obce Račice

Mgr. Tomáš Vostatek, starosta obce Roztoky

JUDr. Lenka Šnoblová, starostka obce Skryje

Milan Rohla, starosta městyse Slabce

Ing. Milan Anýž, starosta obce Svatá

Jaroslav Schneider, starosta obce Sýkořice

Jitka Kobrová, starostka obce Trubská

Zdeněk Hruška, starosta obce Týček

Ing. Iveta Koulová, starostka města Unhošť

Ing. Pavel Moucha, starosta obce Velká Buková

František Závora, starosta obce Všetaty

Ing. Jiří Těhan, starosta obce Zbečno

Václav Valenta, starosta obce Železná

Ing. Pavel Rous, starosta obce Žilina



