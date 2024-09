Martin Rexa: Jakým směrem se vydá evropské zemědělství? Nyní už je jasněji

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Na otázku nabízí odpovědi report z tzv. Strategického dialogu o budoucnosti zemědělství v EU, zveřejněný ve středu předsedkyní Evropské komise Von der Leyen a profesorem Strohschneiderem, který dialog od začátku roku vedl. Výstupy z reportu chce von der Leyen použít pro svou budoucí Vizi pro zemědělství a potraviny, kterou má zveřejnit do 100 dnů od zahájení nového mandátu. Tento report tedy bude mít vliv na budoucí evropskou politiku, a tedy i na české zemědělství.Skupina 30 stakeholderů, sahající od hlavní agrolobby Copa-Cogeca přes vědce až po Greenpeace, dospěli ke 100 stránkovému reportu , na kterém se všichni (!) shodli ( Executive summary má ale jen 7 stránek ) a v rámci kterého formulovali řadu doporučení pro budoucí evropskou zemědělskou politiku.

Zásadní zprávou je, že se všichni shodli, že evropské zemědělství musí projít významnou transformací. Status quo není možné. A to platí např. i pro současnou podobu zemědělských dotací, které by se měly stát mnohem cílenější a směřovat primárně k těm zemědělcům, kteří je skutečně potřebují. Skrze další návrhy je vidět velká snaha, aby zemědělci měli zajištěné důstojné příjmy a životní podmínky výměnou za přechod k udržitelnějšímu modelu hospodaření. To bude vyžadovat změnu obchodní politiky, ale třeba také vznik nových fondů, ať už na obnovu přírody nebo na „spravedlivou zemědělskou tranzici“.

Aktéři se dokonce shodli třeba na tom, že je potřeba snížit spotřebu živočišných produktů. Po všech možných vědeckých studiích se to může zdát jako maličkost, ale pokud toto odsouhlasila např. Copa Cogeca, tak je to vcelku revoluční.

Účastníci také chtějí vytvořit trvalý European of Agri-food s podobným složením, který by měl vést i do budoucna k nové kultuře spolupráce a domlouvání pryč od polarizované debaty.

reklama