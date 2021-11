Michal Berg: Projev Andreje Babiše na COP26 ať je varováním pro Petra Fialu

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | COP26 / Flickr Premiér České republiky Andrej Babiš se vítá s premiérem Velké Británie Borisem Johnsonem.

Na klimatické konferenci COP26 v Glasgow včera zaznělo mnoho pozitivních věcí, které dávají naději, že se s klimatem bude dařit něco dělat. A taky absurdní a v některých částech lživá slova Andreje Babiše ( proslov Andreje Babiše můžete shlédnout zde, začátek v čase 1:02:00 Kromě toho, že Babiš využil setkání na nejvyšší úrovni k tomu, aby lacině a z pomačkaného papíru čteného "projevu" strhal všechny návrhy na řešení klimatické krize a některé z nich doslova označil za nebezpečné, při svých vyjádření také nemluvil pravdu.

Prohlásil, že Čína začne snižovat emise až někdy v roce 2060. To je ale úplně mimo, Čína chce mít v tom roce emise na nule (net zero, tedy vypouštět jen tolik skleníkových plynů, co dokáže země zachytit).

Spolu s oznámením dalších plánů je totiž aktuálně již 80 % světových emisí směřuje k uhlíkové neutralitě. Babiš se dlouhodobě vymlouvá na to, že jiné země, zejména velmi znečišťovatelé jako USA nebo Čína, “nic nedělají” a snahy EU jsou proto “sebevražedné”.

Jak ukazuje aktuální přehled 10 největších uhlí spalujících zemí, všechny mají již termín dosažení neutrality. Se všemi výhradami k jejich plánům i konkrétním krokům, které k nim mají vést, argument že “zbytek světa” nedělá nic je už dávno mimo realitu.

Naopak, je to Babiš a jeho vláda, která má máslo na hlavě. Pokud bychom v Česku snižovali emise tempem, které jsme zaznamenali za poslední roky u nás, dosáhli bychom neutrality někdy v roce 2084.

Tedy později, než v roce 2070, což je termín, který dnes oznámil premiér Indie Módí. Ten překvapivě potvrdil, že Indie se stane další ekonomikou, která si stanoví cíl konce emisí. Navíc, už do roku 2030 bude Indie polovinu elektřiny získávat z čistých zdrojů.

Cíl pro rok 2070 vyvolává otázky, zda to není pozdě. Připojení 1.4 mld lidí určitě nebude jednoduché, ale i dosažení nulových emisí až za 50 let by znamenalo, že Indie by za svou historii vypustila celkově méně emisí než mnoho jiných zemí, včetně Číny.

Kromě toho se dnes do klubu zemí s nulovou čistou spotřebou poprvé zapojil i Vietnam, který oznámil cíl nulové čisté spotřeby do roku 2050.

Velkou pozornost zaznamenal silný výstup generálního tajemníka OSN Antonia Guterrese. “Naše závislost na fosilních palivech žene lidstvo na okraj," varoval Guterres. "Stojíme před těžkou volbou: Buď ji zastavíme my - nebo ona zastaví nás. Je čas říci: dost. Dost brutálního ničení biologické rozmanitosti. Dost bylo zabíjení se uhlíkem. Dost toho, že se k přírodě chováme jako k záchodu. Dost bylo vypalování, vrtání a těžby. Kopeme si vlastní hroby."

Projev přinesl připomínku, že přes všechny pozitivní signály a sliby dnešních světových lídrů je třeba udělat ještě obrovské množství práce, má-li summit v Glasgow znamenat zásadní změnu v celosvětovém úsilí o dekarbonizaci.

Jedno je však jisté: kritika, kterou na úsilí o řešení změn klimatu přednesl v Glasgow Andrej Babiš, byla úplně mimo. A je velkým varováním pro nastupujícího premiéra Fialu, aby se v tématu klimatu velmi rychle zorientoval.

Zdroj | ember

