Mikuláš Peksa: Jak budeme chránit přírodu proti suchu a chřadnutí?

Začalo jaro a třeba v takovém Španělsku to letos přineslo počasí, které by odpovídalo spíš horkému létu . Kombinace nevídaného horka a sucha je za prvé nebezpečná pro lidi, ale za druhé to taky znamená hrozící zemědělskou katastrofu. Podle tamních zemědělců dopadá sucho až na 60 % území Španělska a už letos poškodilo úrodu na 3,5 milionech hektarů půdy. Světová meteorologická organizace mezitím jasně zdokumentovala, že to není nějaký nahodilý výstřelek počasí, ale průvodní jev klimatické změny Sucha budou v Evropě častější a není to navíc to jediné, co se negativně podepisuje na stavu krajiny. Přes 80 % zemědělské půdy dnes obsahuje nějaké stopy po pesticidech , v menším měřítku (10–20⁠ %) jsou tyhle látky k nalezení i ve vodě. Nic proti pokroku, hnojiva a další podpůrné látky mají svůj smysl při kontrolovaném použití. Tady se ale bavíme o tom, že máme chemikálie někde, kde být nemají. A zatímco ve skleníku fungují proti škůdcům, jejich nekontrolovaný výskyt ve volné přírodě dělá škůdce prakticky ze všeho živého –⁠ ze včel a obecně hmyzu, škodí rostlinám a zpomaluje přírodní regenerační procesy.

V boji s klimatickou změnou si nevystačíme s ambiciózními plány na snižování emisí, jejichž výsledky extrémně docení hlavně generace lidí, kteří se ještě ani nenarodili. Klimatická změna se děje už dnes a my nutně potřebujeme reagovat i na současná rizika. Ochrana biodiverzity, větší starost o nakládání s půdou a vodou, důraznější ochrana před znečištěním. To by měla být mnohem významnější priorita na evropské, ale i na domácí úrovni (ano, tím mám na mysli třeba Bečvu, Turów nebo Milovice).

Jsou zkrátka oblasti, kde máte ten luxus, že je řešíte včas a můžete hledat dobrá řešení, která nikoho nebolí. A pak jsou témata, kde každý den strávený politickým přetahováním znamená konkrétní, praktické ztráty. Stav naší přírody v důsledku probíhající klimazměny je jedno z takových témat. Bohužel už se asi do příštích eurovoleb nenajde v Evropském parlamentu odvaha přijít s důraznou a praktickou politikou na ochranu půdy a přírodních ekosystémů. Dosavadní snahy totiž poslali pod stůl kolegové eurolidovci, nejsilnější poslanecká frakce, bez jejichž hlasů projde máloco.

Takže jestli máte pocit, že se ve všem tom debatování o klimatu málo řeší příroda, souhlasím s vámi. Jestli máte pocit, že bychom měli řešit, jak konkrétně zabráníme ztrátám přírodního bohatství nejen za deset, dvacet let, ale i teď bezprostředně, souhlasím s vámi. Co udělat, abychom se k takovým řešením dostali, na to se musíme ptát v jiném týmu. Shodou okolností u toho, který má teď v Česku na starosti zemědělství a životní prostředí.

