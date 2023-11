Mikuláš Peksa: Potřebujeme jasná pravidla pro bezemisní nákladní a další velké vozy. Nové výjimky jsou k ničemu

Foto | Marcin Jozwiak / Marcin Jozwiak / unsplash.com

Po evropských silnicích v současnosti jezdí přes 6 milionů náklaďáků a víc než 600 tisíc autobusů. Nákladní a další velké vozy zodpovídají za asi 6 % celkových evropských emisí skleníkových plynů. Přitom právě v tomto sektoru by se dala dekarbonizace zařídit celkem rychle, a to i díky tomu, že velcí evropští výrobci nákladních a podobných vozů počítají s tím, že budou do roku 2040 vyrábět prakticky jen bezemisní modely. Přesto se na půdě Evropského parlamentu opakují argumenty, které známe už z diskuze o budoucnosti osobní automobilové dopravy.O co jde: Evropská komise chce revidovat emisní standardy pro nákladní vozy, tahače, autobusy a jiná velká vozidla. Do roku 2040 má být 90 % nových velkých vozů bezemisní. Podle současných záměrů automobilek to znamená především další rozvoj elektromobility – například taková Scania nebo MAN nedávno v tomto směru představily dost ambiciózní plány.

Navzdory tomu, co říká trh a samotní výrobci, se ale v politické debatě znovu skloňují nejrůznější výjimky pro fosilní paliva anebo aspoň pro ten typ paliv, který je sice rostlinného původu (třeba z řepky), ale dá se používat ve stejném typu spalovacích motorů. S jeho vývojem přitom v současnosti skoro nikdo nepočítá a pokud ano, jde o nákladnou libůstku, která navíc ke snižování emisí moc nepřispívá.

Takzvaná e-fuels a syntetická paliva budou asi do budoucna potřebná pro některá letadla, nemá ale smysl po nich ještě uměle zvyšovat poptávku, pokud tedy nechceme jak létání, tak nákladní dopravu lidem zbytečně prodražovat.

Evropské automobilky mají už teď co dělat, aby obstály v tvrdé konkurenci čínských a amerických značek, které dobývají nastupující trhy s elektromobilitou. Neměli bychom je uměle brzdit iluzí, že existují stejně úspěšné technologické varianty, to zkrátka v současnosti neplatí. Ostatně samotní výrobci vyzývají politiky k tomu, aby konečně řekli jasné slovo a neutápěli se pořád v nedomyšlených výjimkách.

Spíš než dlouhé diskuze o e-fuels a jiných zázračných ingrediencích potřebujeme jasná a přehledná pravidla, dostatečné výrobní a recyklační kapacity pro baterie nebo rozsáhlé investice do dobíjecí infrastruktury, bez které se neobejdou ani osobní auta, ani náklaďáky. Zatímco se chystáme na letošní klimatický summit a bavíme o potřebě snižovat emise, koncentrace skleníkových plynů v atmosféře stále roste a letošní rok bude zřejmě nejteplejším rokem v historii měření teploty. Když už někde jde udělat změny relativně rychle a bezbolestně, měli bychom s tím být hotoví raz dva, ne se znovu začít utápět v kulturních válkách.

