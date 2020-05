Miroslav Vinkler: Klimatická změna, globální oteplování a teorie biotické pumpy I.

Foto | Kendrick Fernandez / Unsplash Profesor Gorshkov došel k úvaze, že současná klimatická změna souvisí s antropogenní činností člověka, ale příčinou všeho zla nejsou neustále rostoucí antropogenní emise CO2. Problém je prý jinde.

V současné době jsou známy čtyři teorie, které se pokoušejí vysvětlit současné problémy lidstva – náhlou klimatickou změnu, která se projevuje růstem globálního oteplování, rychlým nárůstem koncentrace CO2 v atmosféře, doprovázené celou řadou lokálních či regionálních výkyvů počasí jako jsou ničivé záplavy, extrémně silné bouře i údery sucha.

První dvě jsou notoricky známé, antropogenní vliv CO2 nebo přirozené změny klimatu, způsobené cyklickými změnami souvisejícími s pohybem planety Země po její orbitě v Sluneční soustavě, vlivy gravitačního působení dalších těles soustavy a proměnlivosti solární konstanty.

Úplně neznámou je teorie, se kterou přišli čínští vědci Yao Mu a Xinzhi Mu v roce 2013 a kterou zveřejnili na stránkách Journal of the Air & Waste Management Association pod názvem „Energy conservation in the Earth's crust and climate change“. Mířili hodně vysoko, neboť sami uvedli, že cílem práce je: „Tento dokument tvrdí, že lidská rozsáhlá těžba fosilní energie vede k poškození tepelně odolného těsnění zemské kůry, ke zvýšení terestriálního tepelného a nepřiměřeně přenáší vnitřní teplo Země na zemský povrch. To způsobuje nárůst teploty povrchu země a teploty moře, což vede ke globálnímu oteplování. Důvod oteplování klimatu není způsoben expanzí skleníkových plynů, ale širokým využíváním fosilní energie, která zničila tepelnou izolaci zemské kůry, aby se více tepla z vnitřku Země uvolnilo do atmosféry. Na základě principu zachování energie je měřeno zvýšení průměrné globální teploty, které bylo způsobeno zvýšením toku zemského tepla od průmyslové revoluce, v souladu se zjištěnými údaji.“ Kdo má zájem, ať si počte.

Tuto teorii uvádím také proto, že se m.j. odvolává na práce československých vědců, viz Čermák, V., Bodri, L. a Šafanda, J. 1991. Podzemní teplota a podnebí za posledních 300 let: Důkazy z Kuby , 241 Valného shromáždění IUGG XX a při její četbě se na rozdíl od nesrozumitelných a vyumělkovaných zpráv IPCC rozhodně nudit nebudete.

Pokud se tím prokousávat nechcete, tady máte zjednodušený popis jejich úvah: Vzali prostorově tepelně izolační potenciál doposud vytěžených fosilních paliv do r. 2010, což je 295,9 miliard tun uhlí, 115,4 miliard tun ropy a 71000000000000 m 3 zemního plynu.

Přepočetli to na prostorový objem, vzali v potaz plochu oceánské plochy dna (korekce) a spočítali tepelné toky dané jednotlivými složkami před a po těžbě. A dospěli k výsledku, že došlo ke zvýšení teploty povrchu Země o 0,83 °C. Údaj porovnali ze zprávou IPCC, kde stojí: „Zpráva poukazuje na to, že průměrný nárůst teploty v celosvětovém měřítku byl ve 20. století (0,56–0,92 ° C) v průběhu 20. století (1906 až 2005) 0,74 ° C. Očekává se, že v příštích dvou desetiletích se teplota zvýší o 0,2 ° C za desetiletí.“, viz Čtvrtá zpráva Mezivládního panelu pro změnu klimatu v roce 2007 a nezbylo jim než konstatovat, že jejich teorie doložená praktickými výpočty založenými na desítkách relevantních údajů je v souladu se zjištěnými fakty.

„Zvýšení tepelného toku způsobuje nárůst teploty povrchu a teploty moře, což vede ke změnám klimatu, různým změnám životního prostředí a geologickým katastrofám,“ a v závěru již bez ostychu uvedli: „Radiační energie slunce a geotermální tok tepla jsou hlavními faktory, které udržují normální teplotu zemského povrchu. V důsledku ničení tepelně izolačních těsnění zemské kůry, způsobného lidskou těžbou fosilní energie, je zvýšená část pozemního tepelného toku hlavním zdrojem tepla a vede v důsledku ke změně klimatu za posledních sto let.“

(Zajímavost: Myslet si může každý co chce, ale mě zarazila úplně jiná věc. Již před 80 roky tvrdil rakouský vizionář Viktor Schauberger v podstatě to samé. Svá tvrzení však ničím nedoložil, ani výpočty, ani odkazy na jiné zdroje. K němu samotnému – prokazatelně se sešel s Adolfem Hitlerem, aby ho seznámil se svými návrhy na získávání „přírodní“ energie“ a v době II. světové války jeho práce byla Oberkommando der Wehrmacht prohlášena za tajnou. Je autorem patentu z 1.3.1940 „Postup k atomové přeměně kapalných, tekutých látek plynných látek“ – repulzátor)

A nyní již vážněji k teorii biotické pumpy. Jejím autorem je ruský jaderný fyzik, akademik Victor G. Gorshkov, profesor, doktor fyzikálních a matematických věd, k němuž se později připojila spolupracovnice, akademička Anastassia M. Makarieva, oba pracovníci Ústavu jaderné fyziky v Petrohradě, divize teoretické fyziky.

Profesor Gorshkov byl excelentní teoretický fyzik, jak napovídají tituly některých jeho mladších prací (Výzkum procesů za účasti relativistických elektronů, Slabé interakce v atomové fyzice, Elektromagnetické procesy při středních a vysokých energiích, Excitace 2p úrovně atomu vodíku ve třech fotonových procesech, Fotonový rozptyl na vázaném elektronu atomovou ionizací, Program pro výpočet nerelativistické Coulomb Greenovy funkce, atd.)

Později od konce 80. let 20 století jeho zájem vyvolaly fyzikální procesy související s ekosférou a na toto téma zveřejnil řadu prací: Meze stability biosféry a životního prostředí, Stabilita a vývoj biologických druhů a společenstev biosféry, Energie biosféry a stabilita prostředí, O úloze zemské a mořské bioty v globálním uhlíkovém rozpočtu, Životní prostředí: od nových technologií k novému myšlení, Změna globálního uhlíkového cyklu, Stabilita biosféry a životního prostředí: dopad hospodářské činnosti, Biotická pumpa atmosférické vlhkosti, její propojení s globální atmosférickou cirkulací a význam pro vodní cyklus na souši, Osmotická síla kondenzace vodní páry v zemské atmosféře.

Výčet jeho kvalifikace a odborné činnosti není samovolný, záměrem je čtenáři doložit, že se jednalo o brilantní vědecký mozek, který se dlouhodobě zabýval propojením fyziky a ekologie na základě nejnovějších vědeckých poznatků.

Profesor Gorshkov posléze došel k úvaze, že současná klimatická změna spojená s globálním oteplováním a dalšími doprovodnými jevy, souvisí s antropogenní činností člověka, ale ostře se ohradil proti tvrzení, dnes oficiální doktríně materializované Zprávami IPCC do různých politických dohod – od Pařížské dohody až po autoritativní European Green Deal –, že příčinou všeho zla jsou neustále rostoucí antropogenní emise CO2.

Tvrdí, že za našimi problémy stojí nechtěná likvidace přirozeného autoregulačního biotického planetárního systému, který se zde vyvíjel miliony let a který vyladil životní podmínky na Zemi do podoby, kterou dnes známe, ale kterou bohužel svoji činností výrazně zeslabujeme. Nedojde-li v nejbližší době k zásadní korekci našeho jednání, dojde k „přetlačení“ této přirozené regulace klimatu člověkem do astabilního stavu. Ten má pouze dvě možnosti – buď přivede planetu Zemi do období trvalého chladu s teplotami kolem -90 °C, anebo - a k této možnosti se přiklání více -, nás přivede do stavu skleníkového pekla s teplotami kolem 500 °C a zánikem hydrosféry. Obdobně jak je na tom dnes Venuše.

Oba potenciálně možné budoucí stavy jsou stabilní a nelze činností člověka po překročení kritického bodu změnit trajektorii přesunu termodynamického systému Země k jednomu či druhému výslednému stavu. Profesor Gorshkov doslova uvedl:

„Teprve nedávno byly přírodní vědy vyzvány k tomu, aby zajistily recepty pro zajištění dlouhodobé environmentální udržitelnosti. Právě proto, že jde úkol koncepčně nový, často se jej pokoušíme řešit na jenom základě starých paradigmat. Jednoduše proto, že jsme neměli potřebu a čas tato paradigmata revidovat.

Obecně se věří, že hlavní ekologický problém lidstva je vypořádat se s velkým znečištěním životního prostředí, jako jsou třeba emise CO2 způsobené spalováním fosilních paliv, nebo kontaminace vody a půdy průmyslovými odpady. I nadále se implicitně předpokládá, že jakmile tento problém je vyřešen (přechod na technologie bez odpadu a čisté zdroje energie se považují za zřejmě správné řešení), už nebude existovat důvod očekávat žádné environmentální katastrofy. Prostředí zůstane životně kompatibilní „samo o sobě“, jako tomu bylo dříve. Chci vám ukázat, že takový přístup k environmentálním problémům může být nebezpečný a zavádějící z hlediska jeho praktických důsledků.

Předkládám kvantitativní argumenty, které naznačují, že přetrvávání prostředí vhodné pro člověka pro jakékoli znatelné časové období je možné pouze, pokud přirozené ekosystémy nerušené antropogenními činnostmi zaujímají celosvětově významnou oblast a mohou zajišťovat přirozenou regulaci vnějšího prostředí.“

Podrobnější popis důkazů podporujících jeho tvrzení včetně relevantních odkazů a názorů na přístup IPCC v příštím příspěvku.

