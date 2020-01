Miroslav Bobek: Nejen koala. Více australským druhům hrozí, že zaniknou

Petr Difko 13.1.2020 17:02

Je to tragedie jak pro lidi hlavně zvířat. Teď mě napadá jestli má ( zcela chápu důvody co k tomu vede)smysl např.směrnice EU o invazních druhů.Mohlo by to být taková archa kdyby se něco podobného někde objevilo.Mohlo by to být jako je to u CITES takové chovy registrovat.Sám se zabývám chovem korýšů a jaká je asi situace např. u raků kteří tam žily - žije tam největší rak světa.A teď si vezměte že by některý druh byl natolik ohrožen v tomto místě ale v registrovaných chovech by byl tak lze je z těchto chovu opět vysadit a tím zachránit.A to se nejedná jen o korýše ale o všechny zvířata .Možná dnes někde jsou na obtíž ale zítra budeme rádi že v jiné části světa jsou a my je můžeme vrátit zpět.

