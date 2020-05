Miroslav Vinkler: Klimatická změna, globální oteplování a teorie biotické pumpy II.

Foto | ActionVance / Unsplash Pro klima krajiny má velký význam malý vodní cyklus. Ilustrační snímek.

Než budeme pokračovat v objasňování teorie biotické pumpy, chtěl bych na několika zdánlivě jednoduchých příkladech uvést zoufalou míru nevědomosti v oblasti klimatického poznání, o kterých se nepíše ani nemluví, a přesto jsou považovány za samozřejmé.

Začnu tím, že doposud neexistuje definice života. Můžete si projít encyklopedie ve všech světových knihovnách nebo surfovat všemi webovými stránkami, ale nikde nenajdete vědecky uznanou definici života. Přesto tvrdíme, že chceme chránit životní prostředí a také, že základním lidským právem je právo na život, které antropogenní emise údajně CO2 ohrožují. Do středu celého dění jsme arogantně postavili člověka s jeho technickými možnostmi. Silně to zavání středověkým církevním dogmatem o tom, že středem vesmíru je Země.

IPCC představuje řadu scénářů změny klimatu na základě údajného vlivu CO2 na globální oteplování a EU hodlá na tomto základě nasměrovat bilióny € do transformace ekonomik a společnosti v Evropě.

Co je to vlastně globálně klimatický model (GCM), který je základem pro tvorby scénářů prezentovaných ICPP?

Je to matematický model obecné cirkulace planetární atmosféry nebo oceánu. Používá Navier-Stokesovy rovnice na rotující kouli s termodynamickými proměnnými pro různé zdroje energie (záření, skupenské teplo, atd.). Z nich odvozené systémy diferenciálních rovnic jsou základem počítačových programů používaných k simulaci zemské atmosféry nebo oceánů. Paradoxem je, že doposud nikdo nezná obecné řešení těchto rovnic a ani se neví, zda-li vůbec existuje!

(jak tyto rovnice vypadají – viz obr. 1 zde)

Máte-li hluboko do kapsy, ale myslíte si, že jste velmi chytří, najděte řešení a zašlete je na adresu Clayova matematického ústavu v Oxfordu, UK. Bude vám vyplacen jeden milión USD – vypsaná odměna za vyřešení N-S rovnic. Samotný ústav k tomu uvádí: „Ačkoli tyto rovnice byly napsány v 19. století, naše chápání o nich je minimální.“

(č. 2 http://www.claymath.org/millennium-problems/navier%E2%80%93stokes-equation)

Všichni se ve škole učíme, že existuje velký a malý vodní cyklus, koloběh vody na Zemi zajišťující život, založený na odpařování vody a na jejím následném vysrážení ve formě sněhových či dešťových srážek zpět na souš nebo oceán. Oceány, moře, jezera a řeky dodávají téměř 90 % vzdušné vlhkosti do naší atmosféry výparem a zbývajících 10 % pochází z transpirace rostlinami, dále se ví, že objem vody v atmosféře je prakticky vždy zhruba 12 900 km3. Kdyby veškerá voda v atmosféře spadla naráz ve formě deště, pokryla by zemský povrch do výšky asi 2, 5 centimetru.

Velký vodní cyklus lze popsat i tak, že ročně se z oceánů vypaří cca 430 000 km3 vody, z níž většina spadne opět ve formě srážek do oceánů. Dalších 70 000 km3 se vypaří z pevnin. Ve formě srážek dopadne na pevninu ročně pouze cca 110 000 km3 vody, z níž největší část se vypaří, část odteče řekami (40 000 km3 - tzv. stabilní roční odtok) a část dosáhne moře jako podzemní voda. Převážné množství srážek spadne zpět do oceánu a jen asi 8, 3% dopadne na pevninu. K dispozici je matematický model hydrologické bilance oběhu vody na Zemi.

Pro klima krajiny má velký význam malý vodní cyklus. Při tomto koloběhu se část srážkové vody vrací zpět výparem vegetace do atmosféry a může tak znovu kondenzovat a spadnout na krajinu.Bohužel dodnes neexistuje obecný model malého cyklu, který by alespoň zčásti byl popsán tak dobře jako modely klimatické. Víme pouze, že má na svědomí většinu srážek dopadající na pevninu a že se nám ho podařilo úspěšně rozvrátit. Názorným příkladem malého cyklu bývalo tzv. aprílové počasí. (více např. http://www.soilteq.eu/uk/blog-uk/voda-puda-plodiny-nova-teorie-o-zmene-klimatu/). Maximem našeho „úspěchu“ je formální popis hydrologického cyklu v povodí, ale nikoli malého vodního cyklu.

Shrnutí tedy není zrovna povzbudivé - nevíme kdo jsme, základem modelování klimatu je rovnice o níž víme, že ji nerozumíme, a o malém vodním cyklu se s jistotou ví pouze to, že existuje.

A právě otázky změny klimatu ve vazbě na život na Zemi (nikoli pouze člověka) a porozumění malému vodnímu cyklu a jeho vlivu na klimatickou změnu se staly základem práce ruských vědců profesora Gorshkova, později i doktorky Makarieva (dále G+M), na jejímž základě představili teorii biotické pumpy. Ta ve svém důsledku není slučitelná s dnes většinově uznávaným vlivem antropogenních emisí CO2 na změnu klimatu. G+M dovodili, že IPCC používané modely klimatu jsou chybné, neboť v nich není dostatečně zahrnuta dynamika kondenzace vodních par ekosystémy a tudíž nemohou předpovídat změny v kondenzačním a evaporačním režimu, který je důležitým parametrem v GMS.

Protože obě teorie jsou neslučitelné, je zřejmé, že se buď mýlili oni, anebo většina vědecké obce a taky státníků, kteří uvěřili názoru o zásadním vlivu emisí CO2 ze spalování fosilních paliv a podepsali se pod dokumenty označené jako Kjótský protokol a Pařížská dohoda, ze stejných důvodů byl přijat direktivní European Green Deal s masivní podporou OZE.

Když se profesorovi G. do rukou dostala První zpráva IPCC 1991, která se stala základem Rámcové úmluvy OSN o klimatu (1992 Rio de Janiero), kde je jako cíl čl.2 uvedeno : "...stabilizovat atmosférické koncentrace skleníkových plynů na takové hladině, která předejde nebezpečnému antropogennímu narušení klimatického systému. Taková hladina by měla být dosažena v čase dostatečném k zajištění přirozené adaptace ekosystémů na změnu klimatu atd.“, uvědomil si, že mohou existovat i další možné příčiny klimatické změny, nežli pouze změna koncentrace CO2 v ovzduší. Jako špičkový teoretický fyzik, ovládající příslušný matematický aparát zaměřený na problematiku tzv. klimatické změny, si provedl vlastní analýzu.

Nejdříve si položil základní otázku. Jaký je rozdíl mezi libovolnou otevřenou fyzikální soustavou složenou pouze z neživé hmoty a soustavou, kde existuje život?

Dovodil, že základním rysem živé hmoty, aniž by aspiroval na definici života, je vlastnost ekosystémů (souhrnu všech živých organismů) reagovat na vnější vlivy (příjem a výdej energie) tak, že se vytvoří zpětná vazba mezi nimi a okolním prostředím, směřující k tomu, aby se vytvořilo m.j. teplotně stabilní prostředí umožňující nejen další existenci života, ale i jeho další evoluční vývoj.

Z pohledu globální teploty Země se jedná o interval přibližně +5 °C až +25 °C, který tvoří pro dnešní ekosystémy požadovaný teplotní rámec.

Orbita Země ve Sluneční soustavě určuje tok sluneční energie dopadající na planetu mimo atmosféru. / sluneční, solární konstanta /

Asi třetina tohoto toku se odráží zpět do vesmíru, převážně od mraků v atmosféře a odrazem od sněhu, ledu na zemském povrchu. Relativní část slunečního záření odráženého zpět do vesmíru se nazývá planetární albedo.

Ukazuje se, že pozorovaná stabilita zemského klimatu s ohledem na průměrnou globální povrchovou teplotu ukazuje na komplexní povahu změn teploty závislosti na albedu a skleníkovém efektu v rámci vyžadovaných teploty příznivých pro život (5°C-25°C), a to v dostatečném časovém úseku.

To ukazuje na existenci zatím nepoznaného mechanismu regulace klimatu a taková regulace může být založena pouze na vysoce uspořádaných procesech, které jsou generované slunečním zářením v důsledku velkých rozdílů teplot slunečního záření (krátkovlnné záření Slunce) a terestrickým tepelným zářením (dlouhovlnné záření Země).

Na Zemi se život objevil asi před 4.4 mld let a dostupná paleodata, nikým nezpochybňovaná, svědčí o stabilním udržování hodnot globálního průměrného povrchu teploty na Zemi v intervalu 5°-25°C během posledních sedmi set miliónů let. G+M tvrdí, že jedinečným produktem fungování přirozených ekosystémů je neustálá korekce směrem k prostředí vhodného pro existenci (nejen) lidského života.

Pokud jsou hodnoty albeda a skleníkového efektu nezávislé na teplotě, potom zůstává povrchová teplota stabilní. Pokud dojde k náhodné změně zvýšení teploty povrchu, nastupuje negativní zpětná vazba, která zajistí, že Země vyzáří do prostoru více IR energie a stav se vrátí do původní hodnoty.

Pokud dojde ke snížení teploty, začne opět působit zpětná vazba (snížení IR vyzařování) a teplota je upravena do původních hodnot.

Stupeň stability novodobého podnebí tedy závisí na míře změn albeda a skleníkového efektu společně s teplotou.

Země používá sluneční energii k zajištění negativní zpětné vazby na klimatické změny nějakým doposud nepopsaným, avšak uspořádaným mechanismem a tento proces probíhá na základě nerovnovážných dějů, které nejsou zahrnuty do současných modelů založených pouze a jenom na fyzikálně-chemických vlastnostech atmosféry. (IPCC).

Skleníkový efekt IPCC vysvětluje toliko na fyzikálním základě – toky energií – aniž by vůbec vzal v potaz otázku jejího uspořádání globálními ekosystémy a prokazuje, že výlučně antropogenní emise CO2 vedoucí ke zvyšování jejich koncentrace jsou odpovědné za současný stav.

Teorie G+M naproti tomu tvrdí (zjednodušeně), že současný stav byl způsoben antropogenním narušením přirozeného hydrologického cyklu. Masivním globálním odlesněním a odvodněním jsme zbavili krajinu vody . To vede k tomu, že za dne se nadměrně zvyšují povrchové teploty, ohřívá se vzduch a ten stoupá rychle vzhůru (termika) a odnáší vlhkost vysoko do atmosféry. Netvoří se nízké mraky a vysycháme „vzdušnými řekami“.

Naopak pro neporušený krajinný lesní pokryv – typicky vzrostlý les - je charakteristická inverzní teplota, v korunách stromů je za slunného dne teplota vyšší než při zemi, chladnější vzduch je těžší a lesní mikroklima „komunikuje“ s atmosférou pouze korunami stromů. Ty se chladí transpirací a nad lesem pozorujeme mlhu. Už nezbývá sluneční energie na zjevné teplo, které žene vlhkost vzhůru. Navíc mlha brání průniku přímého slunečního záření.

(Pozn.: Převažuje teplo latentní nad teplem zjevným, vzpomeňte si na staré lidové rčení, kde je les, tam prší. Kdy jste naposled viděli v české krajině mlhu, která ještě nedávno byla častým lokálním krajinným jevem?)

G+M tuto- nejdříve domněnku - teoreticky odůvodnili výpočty (teorie atmosférické dynamiky indukované kondenzací) a následně také výsledky satelitních pozorování amazonských pralesů a jejich analýzou, provedených v minulosti mnoha vědeckými týmy.

Hydrosféra je hlavním zdrojem vodní páry – nejdůležitějšího skleníkového plynu. Hustota vodní páry roste exponenciálně se zvyšující se teplotou . Je zanedbatelně nízká při nízké teplotě. S rostoucí teplotou roste koncentrace vodní páry exponenciálně a způsobuje zvýšení skleníkového efektu, který vede k dalšímu zvýšení teploty atd.

Pokud přirozený biotický zpětně-vazební mechanismus kontroly hydrologického cyklu silně narušíme, dojde k tomu, že místní i globální prostředí (v časovém měřítku stovek let) degraduje na stav k životu nezpůsobilý, v nejlepším případě stav silně omezující existenci a kvalitu života, který pokládáme za normální. Vědecké vyhodnocení stability environmentální síly přírodní bioty tedy představuje nezbytný krok k udržitelnosti životního prostředí. To umožní určit potřebné velikost území, která by měla být osvobozena od antropogenních činností a vrácena do stavu přírodních ekosystémů.

Fungování bioty je tak složité, že je zatím neumíme popsat a v modelech IPCC jej proto nenajdeme , přestože biotický klimatický dopad (projevující se v biotické energii vodního cyklu, uhlíkového cyklu atd.) je obrovský.

Globální uhlíkový cyklus, je periodický děj při němž se uhlík, základní stavební kámen veškerých organických sloučenin, vyměňuje mezi biosférou, litosférou, hydrosférou a atmosférou nerozlučitelně spojeného s absorbováním energie a její transformací na další formy (např. zjevné nebo latentní teplo).

Mezi nejvýznamnější toky uhlíku patří oboustranná výměna mezi biosférou (i v půdě) a atmosférou o velikosti zhruba 120 gigatun za rok. Dále vzájemná výměna mezi hydrosférou a atmosférou (100 gigatun za rok). Člověk uvolňuje již 11 Gt ročně (častěji se udává hmotnost vzniklého CO2, ta je 3,67 x větší). Tyto děje jsou určeny toky energií jejichž jedinými primárními zdroji jsou energie radiační /Slunce/ a energie geotermální.

Teorie biotické pumpy vychází z faktu, že atmosférický kyslík a oxid uhličitý jsou ve fyzické termodynamické rovnováze s kyslíkem a oxidem uhličitým rozpuštěným v řekách, jezerech, mořích a oceánech. Všechny procesy globální cirkulace v oceánu a atmosféře jsou způsobeny teplotním rozdílem mezi rovníkem a póly, který je řádu ATE ~ 30 °C.

V polárních oblastech jdou tedy toky těchto plynů z atmosféry do oceánu, zatímco v rovníkových oblastech existuje zpětný tok plynů z oceánu do atmosféry. Fyzikální cykly kyslík - oxid uhličitý závisí hlavně na průměrné teplotě povrchu Země a na rozdílu mezi průměrnými teplotami polárního a rovníkového regionu. Tyto dva parametry jsou určeny celkovým množstvím přijaté energie od Slunce, která je určena rozdílem mezi teplotami Země a Slunce. Množství sluneční energie spotřebované globální biotou a procesy globálního oběhu jsou stejného řádu.

Z tohoto důvodu lze stabilitu novodobého klimatu vysvětlit jen s přihlédnutím k vysoce uspořádaným biotickým procesům generovaných sluneční energií. Nerovnoměrnost distribuce vodní páry je předpokladem procesů odpařování a srážení, které jsou životně důležité pro zemskou biotu. Procesy v biotě generované sluneční energií jsou biologické povahy a jsou vysoce uspořádány, a to znamená, že klimatická stabilita na Zemi (zajištění požadovaného intervalu 5°- 25 °C) musí být regulační funkcí bioty.

Během rozsáhlých přírodních poruch prostředí v minulosti (např. glaciace, sopečné erupce, pád meteoru atd.) se regulační potenciál bioty snížil úměrně ke zmenšení oblastí obsazených přírodní biotou, ale vždy zůstal významný.

Na rozdíl od toho má antropogenní vliv na území obsazená přírodní biotou katastrofický dopad na stabilitu životního prostředí. Je globálně zeslabován energetický bioregulačni tok nezbytný pro správnou regulaci hydrologického cyklu, ve vazbě na vhodné podmínky pro životní prostředí.

Na otázku proč tedy koncentrace CO2 koreluje se zvyšováním globální teploty odpověděl profesor Gorshkov výpočtem, kde dokazuje, že navyšování koncentrace CO2 skutečně zvyšuje skleníkový efekt, avšak pouze do určité hodnoty. Nad ní je další případné navyšování koncentrace CO2 nevýznamné a rozhodující vliv má vodní pára.

Např. americká NOAA uvádí:

„Tyto záznamy ukazují, že atmosférický CO2 vzrostl z ~ 420 ppmv v období triasu (asi před 200 miliony let) na vrchol ~ 1130 ppmv ve střední křídě (asi před 100 miliony let). Hladiny CO2 v atmosféře pak před 60 miliony let poklesly na ~ 680 ppmv. Porovnání časových řad ukazují, že tyto variace se shodují s velkými mezozoickými změnami klimatu, na rozdíl od dřívějších návrhů na oddělení klimatu a CO2 během tohoto intervalu. Tyto rekonstruované koncentrace CO2 v atmosféře klesají pod simulovanou prahovou hodnotu pro zahájení glaciací při několika příležitostech, a proto pomáhají vysvětlit výskyt studených intervalů ve „skleníkovém světě“.

Závěr zní, že pro zajištění dlouhodobé stability klimatu na Zemi by měla být obnovena přírodní biota a chráněna na většině kontinentálního povrchu. Jako jedno z bezprostředních opatření, lze uvést okamžité ukončení rozsáhlých deforestací, dnes nejznámější amazonské deštné pralesy, ale týká se to celé řady dalších lesních komplexů na Zemi.

Pouze mezi roky 2000 a 2012 bylo celosvětově odlesněno 2, 3 mil km2 lesa, tedy stejná výměra jako je cca 50 % celé EU = 4,48 mil. km².

Bylo prokázáno, satelitním měřením, že v rámci malého vodního cyklu v Amazonii, jediná dešťová kapka v cyklu pára –kapka, spadne celkem 6x nežli opustí deštný prales. (https://www.nature.com/…8-4 )

Příspěvek bych ukončil konstatováním, že teorie biotické pumpy může existovat vedle názorů, že za současnými změnami je přirozené kolísání klimatu v důsledku změn vlastností orbity Země a solární konstanty.

V žádném případě není kompatibilní s teorií vlivu antropogenního vlivu CO2 na klima a jeho recepty na zlepšení stavu masivním nasazením OZE. Zejména megalomanské větrné farmy umísťované do pobřežních zón moře/pevnina považuje za podstatně horší činnost než je odlesňování, neboť dochází k dalšímu negativnímu ovlivňování fungování biotické pumpy.

Z obecného úhlu pohledu potom nepřímo vyzývá společnost, aby opustila tradiční víru současné civilizace, že si na přírodě silově vynutíme technickými prostředky nápravu. Poukazuje na to, že globální ekologická stabilita je založena na harmonii vztahů mezi biotou a okolním prostředím, která se formovala stamilióny let a že naše životní prostředí je existenčně závislé na úzkém teplotním intervalu kolem 15 °C.

Současný stav považuje za alarmující až kritický a naléhavě vybízí ke celospolečenským změnám, které budou oproštěny od tradičních vizí bankéřů a politiků o trvalém růstu „na věčné časy“.

(viz graf https://www.investicniweb.cz/10-grafu-ktere-ilustruji-populacni-explozi-nejen-poslednich-200-let/ )

1) Má-li být příspěvek objektivní, je nutné uvést také názory z druhé strany v češtině – zde naleznete standardní popis globálního oteplování z pera Jana Hollana, pracovníka Centra výzkumu globální změny AV ČR.

2) zde Příspěvek Pracovní skupiny 1 ke Čtvrté zprávě – IPCC,

3) stručný popis fyzikálního základu biotické pumpy zde: https://www.bioticregulation.ru/colombia-bp.pdf

4) Jak vypadá odborná teoretická práce G+M, zveřejněná na stránkách Americké meteorologické společnosti s komentářem a zajímavou diskuzí.

5) Konference „Smart Biotic Pump“ v České republice 2018 za účasti doktorky M. (přednášky na youtube).

6) Práce českých odborníků inspirované G+M,

http://vodnihospodarstvi.cz/neprimy-a%E2%80%AFprimy-termodynamicky-vliv-mokradu-klima/

https://vufind.techlib.cz/Record/001860426

7) Jaké bylo klima na území ČR v historii Země.

8) Český les v tropech nevyrostl. Nepršelo (MF Dnes).

9) profesor Victor Gorshkov (1935 – 2019 ), zpočátku pracoval v oblasti teoretické fyziky (jaderná, atomová a molekulární, stejně jako fyzice stavů s vysokou energií). Jeho disertační práci o jaderné fyzice oficiálně podpořili dva budoucí nositelé Nobelovy ceny, V.L. Ginzburg a A.A. Abrikosov. Kromě zájmu o fyziku byl vždy fascinován i životem a živými systémy. Více než čtyřicet let se věnoval otázce, co udržuje život na Zemi. Formuloval koncept „Biotická regulace životního prostředí“, který poskytuje kvantitativní rámec pro stabilitu života na Zemi. Mezi jeho výsledky patřila kvantifikace stabilizačního dopadu bioty Země na uhlíkový cyklus, základní charakterizace metabolického optima života a jeho důsledky pro organizaci ekosystémů (mobilní versus přisedlé organismy), nahlédnutí do biologických determinant stability prostředí a popis biotické pumpy atmosférické vlhkosti (společně s AM Makarieva). zde Victor Gorshkov profile at Researchgate.

