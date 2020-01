Miroslav Vinkler: Proč obnovitelné zdroje nemohou zachránit planetu?

Motto:„Navrhuji proto, abychom v klimatickém kabinetu vedli diskusi o tom, jak bychom mohli do roku 2050 dosáhnout cíle, aby byl CO2 neutrální, a diskuse by neměla být o tom, zda můžeme tohoto cíle dosáhnout, ale o tom, jak toho dosáhneme.“- Angela Merkelová, Projev na Petersbergském klimatickém dialogu, Berlín, květen 2019

„Pařížská dohoda znevýhodňuje hospodářství Spojených států. Naše odstoupení od dohody představuje obnovení americké suverenity… Koneckonců, před podepsáním Pařížské dohody, USA snížily svoji uhlíkovou stopu na úroveň počátku 90. let. Ve skutečnosti mezi lety 2000 a 2014 Spojené státy snížily své emise uhlíku o 18 procent . Toho nebylo dosaženo prostřednictvím vládního mandátu, ale prostřednictvím inovací a rozvojem technologií amerického soukromého sektoru.“

- z Prohlášení prezidenta Trumpa k odstoupení USA od Pařížské dohody o klimatu

Vysoký podíl OZE vede k navýšení cen elektřiny, porovnání Kalifornie vs. zbytek USA

Během posledního desetiletí Němci představili energetický přechod z fosilní a jaderné energie k obnovitelným zdrojům, Energiewende , jako environmentální model pro svět a zejména EU.

Minulý týden Evropský parlament schválil model Energiewende jako závaznou normu pro dekarbonizaci evropského hospodářství. Dva pozměňovací návrhy, které do usnesení dávaly zmínku o jaderné energii jako možnost rozvíjení této nízkoemisní výroby energií v souladu s dekarbonizací, neprošly.

Evropská komise tak dostala posvěcení nejvyššího zastupitelského orgánu EU k uplatňování a vymáhání své vize Green Deal (Zelený dohoda pro Evropu), kterou představila novopečené předsedkyně EK Ursula von der Leyen dva měsíce předtím a kterou 13.12.2019 schválila i Rada Evropy. Svůj podpis, byť nerad, přidal i premiér naší vlády Andrej Babiš.

Můj názor je skeptický, zejména proto, že pro mě jako konečného spotřebitele a jednoho z občanů EU to bude znamenat pouze citelné navýšení nákladů od potravin přes energie po dopravu. A vlastní cíl propagovaných opatření stejně splněn nebude. Jde o ryze politické rozhodnutí, popírající elementární principy zdravého rozumu. Silně mi připomíná snahu o vybudování beztřídní společnosti od r. 1948 do r. 1989 v ČR.

Počet úmrtí na jednotku energie podle druhu

Jen za posledních pět let stála Energiewende Německo 32 miliard eur ročně a na německém venkově roste odpor vůči obnovitelným zdrojům, zejména větrným elektrárnám. V roce 2018 bylo nainstalováno méně než polovina větrných turbín (743) v porovnání s rokem 2017.

V témže roce 2017 bylo přidáno jen 30 kilometrů k nové energetické dálnici mezi německým severem (farmy VE), kde dochází k přebytkům elektrické energie, a jihem (Bavorsko), kde by se energie VE uplatnila.

(Proti nežádoucím přetokům, které Polsko a ČR dostávaly od svého souseda, musely tyto země postavit fázové transformátory, ČR stál tento špás 1,6 mld. Kč, stavba dokončena v r. 2017.)

Z potřebných 7 700 nových kilometrů přenosových vedení bylo vybudováno pouze 8 %, zatímco skladování elektřiny ve velkém měřítku zůstává neefektivní a drahé.

JE produkují 4 x méně CO2 než FVE

Nedávný odhad uvádí, že Německo bude stát „3,4 bilionu EUR (3,8 bilionu USD)“, aby do roku 2050 zvýšilo energii z FVE a VE třikrát až pětkrát. Mezitím navíc začnou končit státní dvacetileté garantované dotace na větrné, solární a bioplynové zdroje uvedené do provozu od roku 2000.

To vše vyvolává otázku: pokud obnovitelné zdroje nemohou levně fungovat v Německu, jedné z nejbohatších a technologicky nejvyspělejších zemí na světě, jak by mohly pomoci v ostatních zemích EU?

Od roku 2000 vlády a soukromí investoři napumpovali 2 biliony dolarů do solární, větrné a související infrastruktury, čímž se vytvořil dojem, že obnovitelné zdroje mohou být ziskové. Ani sebelepší marketing však nemůže změnit fyzikální zákony, které se týkají i o obnovitelných zdrojů.

Solární farmy zabírají 450krát více půdy než jaderné elektrárny a větrné farmy zabírají 700krát více půdy než těžební pole na zemní plyn, aby produkovaly stejné množství energie.

Materiálová spotřeba na jednotku energie z různého zdroje

Přední český odborník na energetiku profesor Ing. Pavel Noskievič, CSc (VŠB,TU Ostrava), m.j. člen druhé Pačesovy komise napsal: „Kvalifikované odhady hovoří o zvýšení světové spotřeby energie do roku 2030 o zhruba 80%. A i kdyby do té doby spotřeba energie v České republice stagnovala, což by současně znamenalo i stagnaci ekonomickou, stane se díky rostoucímu světovému „hladu po energii“energie hůře dostupná a bude stále dražší. Snivá vize o tom, že se tomu v Evropě můžeme vyhnout využíváním volně dostupných obnovitelných zdrojů, je scestná a škodlivá.“

„...dojdeme k závěru, že (nejen) energetická budoucnost Evropy je poněkud nejistá. Vytvořila se zde nepřehledná a těžko srozumitelná situace. Budoucnost má být zajištěna obnovitelnými zdroji, které na to nemají, a i kdyby měly, neobejde se systém bez akumulátorů elektřiny s obrovskou kapacitou, které zatím neexistují a zřejmě ještě dlouho existovat nebudou.“

Domnívám se také, že těžkou chybou je démonizace jádra a jeho vystrnadění z plánované energetické budoucnosti Evropy.

Produkce CO2/kWh podle druhu zdroje

A nejsem sám. Michael Shellenberger (USA), označovaný jako ekologický pragmatik, držitel ceny "Environmentální hrdina" časopisu Time v r. 2008, z počátečního nadšení pro OZE rychle vystřízlivěl a sám trpce doznal:

„Myslel jsem, že řešení jsou docela přímočará: solární panely na každé střeše, elektromobily v každé příjezdové cestě atd. Hlavní překážky, jak jsem věřil, byly politické. A tak jsem pomohl zorganizovat koalici největších amerických odborových svazů a environmentálních skupin. Náš návrh se týkal investice do obnovitelných zdrojů ve výši 300 miliard dolarů. Chtěli bychom nejen zabránit změně klimatu, ale také vytvořit miliony nových pracovních míst v rychle se rozvíjejícím odvětví špičkových technologií. Naše úsilí se vyplatilo v roce 2007, kdy tehdejší prezidentský kandidát Barack Obama přijal naši vizi. V letech 2009–2015 USA investovaly 150 miliard dolarů do obnovitelných zdrojů a dalších forem čistých technologií. Zdálo se mi, že většinu problémů, pokud ne všechny, z rozšiřování sluneční a větrné energie lze vyřešit pomocí technologických inovací.Ale jak roky plynuly, problémy přetrvávaly a v některých případech se zhoršovaly. Postupně mi začalo docházet, že neexistuje žádná technologická inovace, která by dokázala vyřešit základní problém s obnovitelnými zdroji energií.“

Jeho prozření potom vykrystalizovalo v toto poznání:

“Abyste mohli vyrábět značné množství elektřiny ze slabých energetických toků, musíte je rozložit do obrovských oblastí. Jinými slovy, problém s obnovitelnými zdroji energie není v zásadě technický – ale spočívá v opomíjení základních fyzikálních zákonů. Jinými slovy, hustota energie paliva určuje jeho environmentální a zdravotní dopady.“

Emise CO2 v Německu od roku 2009 stagnovaly, a to i přes investice 580 miliard USD do roku 2025 do elektrické rozvodné sítě s obnovitelnými zdroji, což představuje 50% nárůst nákladů na elektřinu. Mezitím Francie produkuje jednu desetinu emisí uhlíku na jednotku elektřiny. Jak? Prostřednictvím jaderné energie.

Německá energie je 1,7 x dražší než francouzská

Za poslední desetiletí Francie pod tlakem Německa utratila za obnovitelné zdroje energie 33 miliard dolarů. Jaký byl výsledek? Nárůst uhlíkové náročnosti dodávek elektřiny a také vyšší ceny elektřiny. Francie ukazuje, že přechod z převážně jaderné elektřiny na směs jaderné energie a obnovitelných zdrojů má za následek vyšší emise uhlíku v důsledku používání více zemního plynu a vyšších cen a nespolehlivosti sluneční a větrné energie.

Díky energetické hustotě vyžadují jaderné elektrárny mnohem méně půdy než obnovitelné zdroje. I ve slunné Kalifornii potřebuje solární farma 450krát více půdy k výrobě stejného množství energie jako jaderná elektrárna. JE s vysokou koncentrací energie vyžaduje mnohem méně materiálů a produkuje mnohem méně odpadů ve srovnání se solární a větrnou energií.

Například solární panely vyžadují 17krát více materiálů ve formě cementu, skla, betonu a oceli než jaderné elektrárny a vytvářejí více než 200krát více odpadu. Odborníci se obávají, že solární panely budou dodávány spolu s dalšími formami elektronického odpadu, aby byly rozebrány - nebo častěji rozbity kladivy - chudými komunitami v Africe a Asii, jejichž obyvatelé budou vystaveni prachu z toxických těžkých kovů, včetně olova, kadmia a chromu. (viz můj příspěvek Plastové odpady v EU a USA – pokrytectví, nebo podvod?)

Problém jádra je, že je nyní nepopulární, jako oběť 50letého společného úsilí fosilní lobby, tlaku zastánců obnovitelné energie, aktivistů v boji proti jaderným zbraním a misantropických ochránců životního prostředí, kteří tuto technologii zakázali. V reakci na to jaderný průmysl trpí syndromem týrané manželky a neustále se omlouvá za své nejlepší vlastnosti, od bezpečnosti až po stabilní dodávky levné energie.

Nárůst cen německé elektřiny

Důkazy o tom, co je uvedeno výše, najdete v textu i v sadě přiložených grafů zde:

Kdo je vítězem a kdo poraženým?

Můj obdiv jednoznačně získala Angela Merkel, které se podařilo udělat obchod století. Bez jediného výstřelu dosáhla toho, že všechny evropské země uznaly německé know-how a technologie za jedinou alternativu trvale udržitelného rozvoje a právně se zavázaly k úplatnému osvojování těchto věcí.

Poraženým je prostý občan EU, na kterého bude postupně toto břímě poslušnými národními vládami přenášeno.

Angličané mají nádherné a prosté přísloví: „Každý oběd jednou někdo zaplatí“ a asi jednou budou rádi za rozhodnutí o brexitu v lidovém hlasování.

Zdroje:

