Oldřich Sklenář: Česká energetika potřebuje nový vítr. Doslova

Zdroj | IPCC (AR6 Synthesis Report) Schematické znázornění vývoje globální teploty v závislosti na různých emisních scénářích.

Zatímco nedávná zpráva ČEPS namísto cesty k uhelnému phase-outu v souladu s vládou stanoveným termínem předkládá spíše výčet slepých uliček, tento text se snaží o přístup z opačné strany. Jeho cílem je určit jaké kroky bychom měli podniknout, aby se odklon od uhlí do roku 2033 mohl stát v Česku realitou.Na konci března byla zveřejněna nová zpráva Mezivládního panelu pro změnu klimatu (IPCC). Jak z ní vyplývá, podoba světa, ve kterém bude žít generace právě narozených dětí, bude do značné míry záviset na množství emisí skleníkových plynů, které v následujících letech vypustíme do atmosféry.

Od toho, kolik vypustíme uhlíku, se bude následně odvíjet nejen nárůst teploty (který je v ČR téměř dvojnásobný v porovnání s globálním průměrem), ale i četnost výskytu klimatických extrémů jako jsou vlny veder, sucha, povodně atd.

Z toho důvodu je žádoucí snižovat naše emise tak rychle, jak jen dokážeme. Jak si v tomto úsilí stojí Česká republika? Ne zrovna nejlépe. Naše emise od přelomu milénia spíše stagnují. Současně jsou v přepočtu na osobu jedny z nejvyšších v rámci EU, o téměř 90 procent vyšší než je celosvětový průměr, zhruba pětinásobné v porovnání s Indií a přibližně o 30 procent vyšší než emise Číny. A to i přesto, že Čína je současně největším globálním vývozcem emisí v podobě zboží, které vyváží hlavně do rozvinutých zemí, včetně Evropy – tyto emise se přitom počítají Číně, ne nám.

Zdroj | Fakta o klimatu Emise skleníkových plynu v ČR dle jednotlivých sektorů.

Příčinou našich vysokých emisí je především velký podíl výroby elektřiny a tepla z uhlí. I z tohoto důvodu potvrdila vláda ve svém aktualizovaném programové prohlášení plánovaný odklon od uhlí do roku 2033. Problém představuje skutečnost, že zatím nebyl představen konkrétní plán jak toho dosáhnout, respektive čím stávající uhelné kapacity nahradit.

Uhelné zdroje přitom mohou skončit i výrazně dříve. Podle vyjádření hlavního ekonoma ČEZ začnou české uhelné elektrárny mizet z trhu už dávno před rokem 2030 z ekonomických důvodů.

Jedna věc je jistá - pokud chceme nahradit uhlí ve vládou stanoveném termínu, jedinou schůdnou cestu představuje rozvoj obnovitelných zdrojů. Klíčovou roli přitom bude hrát rozvoj větrné energetiky. Ta je totiž schopna vyrábět především v zimním období, kdy je jednak vysoká spotřeba a současně minimální výroba ze solárních elektráren. Zatímco v současné době je poměr výroby domácích větrných a solárních elektráren přibližně 1:3, ideální, s ohledem na profil spotřeby, by byl poměr opačný, tedy 3:1.

Zdroj | Fakta o klimatu Schématické znázornění odlišného podílu výroby větrných a solárních elektráren ve vztahu k průběhu spotřeby.

Podle scénáře britského think-thanku EMBER, který modeloval výrobu i spotřebu v České republice s hodinovým rozlišením, by pro náhradu uhlí bylo zapotřebí instalovat nejen téměř 8 GW výkonu ve fotovoltaice, ale také 3,7 GW nových větrných elektráren. Budeme-li uvažovat jednotkový výkon 3 MW, bavíme se o více než 1200 větrných turbínách, které by v průběhu roku dokázaly vyrobit necelých 10 TWh elektřiny.

Přitom podle studie Ústavu fyziky atmosféry Akademie věd je v našich podmínkách možné z větru vyrobit téměř dvojnásobek tohoto množství a to i při respektování existujících limitů pro výstavbu větrných elektráren. V případě realizace tohoto scénáře by výsledná hustota výkonu větrných elektráren na kilometr čtvereční byla stále nižší, než je nyní například v Německu, Dánsku nebo Holandsku, což jsou současně státy se srovnatelnou, případně vyšší (v případně Holandska cca trojnásobně) hustotou zalidnění, než má ČR.

Zdroj | Fakta o klimatu Přehled potenciálu větrné energetiky v ČR.

Nově vybudované větrné i solární elektrárny by samozřejmě bylo nutné zálohovat řiditelnými zdroji tak, aby v každý okamžik byla zajištěna rovnováha mezi výrobou a spotřebou. Pokud budeme opět vycházet ze zmíněného scénáře EMBER, pak by za tímto účelem bylo nutné postavit 4,1 GW instalovaného výkonu v plynových elektrárnách. Proč však stavět nové plynové zdroje namísto toho, abychom ke stejnému účelu využili stávající uhelné elektrárny? Existují pro to tři základní důvody:

Zaprvé je to vysoká flexibilita plynových zdrojů v porovnání s uhelnými. Ta umožňuje pružně reagovat jak na odběrové špičky, tak doplňovat intermitentní obnovitelné zdroje ve chvílích, kdy právě nefouká vítr nebo nesvítí slunce.

Zadruhé uhelné elektrárny, respektive doly, které je zásobují palivem, nelze provozovat pouze "na půl" tak, jako plynové zdroje. V rámci zmíněného scénáře se totiž počítá s tím, že tyto záložní zdroje budou v provozu méně než 1/3 hodin v roce. Zatímco u plynových elektráren lze jejich palivo skladovat v zásobnících, provoz dolů, které zásobují uhelné elektrárny by v podobném režimu jednoduše nebyl rentabilní.

Zatřetí plynové zdroje, zvláště pokud jsou k tomu od začátku navrženy, umožňují pozdější přechod na využití tzv. zeleného vodíku, vyráběného pomocí elektrolýzy s využitím obnovitelných zdrojů. Ten k nám může být importován ze zemí, kde mají podmínky pro výrobu z obnovitelných zdrojů lepší než u nás, ať už jde například o větrné farmy v Severním moři nebo solární elektrárny na jihu Evropy. Ostatně nová plynová infrastruktura, budovaná v rámci plánu REPowerEU, má být od začátku kompatibilní s budoucí přepravou vodíku.

Zdroj | Fakta o klimatu Shrnutí scénáře transformace české energetiky podle think-thanku EMBER.

Argument, že v případě plynových elektráren se jedná o náhradu jedněch fosilních zdrojů jinými, není zcela na místě. V základním scénáři EMBER se výroba z nových plynových zdrojů podílí na náhradě uhlí z přibližně 18 %. Pokud jsou do scénáře zapojena bateriová úložiště, klesá tento podíl na 14 %. Další snížení podílu výroby z plynu lze zajistit buď navýšením výkonu větrných elektráren tak, jak to navrhuje například analýza společnosti Bloomberg, nebo pomocí agregace flexibility na straně spotřeby. Podle nedávné studie společnosti Nano energies lze tímto způsobem snížit potřebu špičkových plynových zdrojů až o 1,3 GW.

Zdroj | MPO Spotřeba zemního plynu v ČR dle užití paliva (2020).

Celková spotřeba dováženého zemního plynu by novými plynovými zdroji byla ovlivněna relativně málo. Byť se u nás využití plynu pro výrobu elektřiny postupně zvyšuje, naprostá většina tohoto paliva je stále využívána pro výrobu tepla. Případné zvýšení spotřeby plynu pro výrobu elektřiny by tak mohlo být kompenzováno snížením spotřeby v sektoru budov, kde je stále značný potenciál pro energetické úspory.

Na kolik by nás přechod od uhelné energetiky měl vyjít? Studie EMBER zmiňuje náklady na nové zdroje ve výši přibližně 250 miliard korun v cenách před současnou inflací (tedy cca stejně, kolik by měl stát nový jaderný zdroj v Dukovanech). K tomu je zapotřebí přičíst související investice do infrastruktury, včetně teplárenských sítí.

Na druhou stranu je třeba připomenout, že z evropských fondů máme pro podobná opatření v následujících letech k dispozici až 800 miliard. Podobná transformace může být navíc vítanou příležitostí pro český průmysl. Stačí zmínit například domácí firmy z oblasti přesného strojírenství, vyrábějící převodovky pro větrné elektrárny, součásti jejich ložisek nebo ocelové segmenty jejich stožárů.

Zdroj | Fakta o klimatu Přehled evropských fondů určených pro realizaci klimatických opatření v ČR.

Proto aby se odklon od uhlí stal skutečností je nyní nutné realizovat celou řadu dílčích kroků. Patří mezi ně například stanovení go-to zon pro výstavbu větrných elektráren nebo přijetí legislativy pro podporu komunitní energetiky. Z českých i zahraničních zkušeností totiž vyplývá že postoj místních obyvatel vůči výstavbě větrných elektráren do značné míry ovlivňuje možnost podílet se na zisku z jejich provozu. Tímto způsobem lze omezit vliv tzv. NIMBY efektu (z anglického Not In My Back Yard, česky doslova “ne na mém dvorku”), který popisuje situaci, kdy lidé sice v obecné rovině podporují rozvoj obnovitelných zdrojů, ale pouze v případě že tyto nejsou stavěny v blízkosti jejich obydlí.

Důležité je rovněž zkrácení délky povolovacího řízení. V současné době trvá vyřízení nezbytných povolení pro výstavbu větrné elektrárny minimálně sedm let. Zjednodušením tohoto procesu by se v nejbližší době mělo zabývat Ministerstvo životního prostředí. Přehled stávajících i chystaných legislativních změn přináší například tento factsheet z dílny Asociace pro mezinárodní otázky. Rozvojem domácích obnovitelných zdrojů obecně se zase zabývá nedávná studie organizací Fakta o klimatu a Frank Bold.

Nejdůležitější změna se ovšem týká celkového přístupu. Pokud chceme, aby se věci pohnuly, musíme začít hledat schůdná řešení a přestat dokola opakovat, proč změna není možná a proč musíme pálit další miliony a miliony tun uhlí.

