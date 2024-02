Ondřej Dočkal: Hlavačkovci ve Finsku – jak to dopadlo?

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Kiran Thomas Hlavačkovec Glenův.

Hlavačkovec Glenův (Perccottus glenii) je poměrně drobná, ale velmi dravá a žravá ryba pocházející z východní Asie, dorůstá až 20 – 25 cm a preferuje pomalu tekoucí a stojaté vody. Je jedním z nejrozšířenějších invazních druhů ryb v evropských vodách. Jelikož je schopen intenzivně likvidovat populace původních a vzácných evropských druhů mj. ryb a obojživelníků (blíže viz např. zde ), stal se součástí tzv. „invazního seznamu“ nebezpečných druhů v rámci EU (viz zde ).Hlavačkovec se v posledních cca 100 letech rozšířil po nemalé části Evropy, a svůj areál neustále rozšiřuje. Tak např. v létě roku 2022 byl poprvé zjištěn ve Finsku (viz zde ). Nález byl učiněn čirou náhodou, a to při nahrávání digitálního podcastového programu o invazních druzích ryb v jihozápadním Finsku. Hlavačkovce objevili v bezodtoké nádrži o ploše ani ne 1 hektar, s poměrně slabou pokryvností vodními rostlinami. Hlavačkovci byli pozorováni zejména mezi kameny a ponořenými větvemi. Při následné kontrole lokality Finové poměrně snadno, během několika hodin, odchytili celkem 58 hlavačkovců (velikosti 10 – 91 mm), což naznačuje, že jejich populace se v nádrži velmi dobře zabydlena a úspěšně se reprodukovala (Pihlström H. et al., 2022).

Finové již několik měsíců po objevení výskytu hlavačkovce provedli zásah s cílem likvidace tohoto nebezpečného invazního druhu. Zásah provedli metodou drastickou, nicméně jedinou, která má šanci v obdobných případech uspět – použili tzv. piscicid (konkrétně rotenon – blíže o této metodě viz zde).

A jak ošetření lokality dopadlo?

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Kiran Thomas Hlavačkovec Glenův, i při pohledu shora je patrná mohutná hlava se širokou tlamkou.

Zpráva o provedeném zásahu se objevila dne 13. 6. 2023 zde

S využitím internetového překladače (a po nezbytných formulačních úpravách) si dovolím citovat:

V listopadu 2022 byla nádrž v Turku ošetřena biologicky odbouratelným roztokem obsahujícím rotenon za účelem eradikace hlavačkovce. Ošetření bylo úspěšné, v květnu a červnu následujícího roku nebyl v jezírku nalezen jediný hlavačkovec. Je to poprvé, kdy se podařilo zcela vymýtit invazní nepůvodní druh z invazního seznamu EU objevený ve Finsku.

Teoreticky existuje malá šance, že by se v jezírku mohli ukrývat jednotliví hlavačkovci, ale na základě zkušeností s jejich chováním před ošetřením je nepravděpodobné, že by nebyli odhaleni při potápění. Pokud se v jezírku znovu objeví, je pravděpodobnější, že půjde spíše o ryby znovu přivezené lidmi než o ryby, které by přežily ošetření. Tak zhodnotil provedený zásah biolog Juhani Salmi z centra ELY ve Varsinais.

Přečtěte si také | Ondřej Dočkal a Marek Šmejkal: Velmi nebezpečný invazní druh ryby byl objeven v ČR

Nezbývá než pogratulovat a doufat, že nebudou muset obdobné situace v dohledné době řešit. Pokud však ano, jistě rádi využijí čerstvě nabytých zkušeností.

Pihlström H., Kuningas S., Salmi J.A. & Granroth J., 2022: First record of the invasive Chinese sleeper Perccottus glenii(Gobiiformes: Odontobutidae) in Finland . Memoranda Soc. Fauna Flora Fennica 98: 87–92. 2022.