Patrícia Čekanová: Komunitní energetika znamená pro města a obce velkou příležitost

Miroslav Vinkler 31.5.2022 07:24

Komunitní energetika by mohla sehrát velkou roli při zajištění OZE energií a podporuji to.

Bohužel stále schází vhodná legislativa , která by upravila právní rámec v tomto ranku.

Bojím se, že vláda a parlament zůstanou ve vleku lobbistů ČEZ a spol. a dojde pouze ke kosmetickým úpravám typu "vlk se nažral a koza zůstala celá".

