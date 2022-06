Patrick Zandl: Standardizace konektoru USB-C pro nabíjení chytrých zařízení - fakta místo smyšlenek

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Konzervativní politici i jestřábi sociálních sítí se probudili a pustili se do návrhu EU standardizovat pro nabíjení chytrých zařízení konektor USB-C. Takže opráším článek z loňského září, abychom si usadili fakta namísto smyšlenek.Nevím, jestli si pamatujete dobu, kdy všechny mobilní telefony měly rozdílné nabíječky. Pak přišla éra, kdy se hromadně přecházelo na mini-USB, pak micro-USB a nyní na USB-C kontektory s výjimkou Apple, který má svůj Lightning port.

Málokdo si už pamatuje, že iniciátorem této změny byla Evropská unie, která začala v roce 2009 vyžadovat od výrobců přechod na USB kabely v nabíječkách, jejichž přirozeným zakončením bylo micro-USB namísto dosavadních kulatých a jiných proprietárních koncovek. Samozřejmě s výjimkou Apple, kterému micro-USB nevyhovovalo proto, že šlo nasadit jen jedním směrem a mělo nízké nabíjecí proudy. Tehdejší dohoda EU s průmyslem dosáhla dvou velmi důležitých věcí:

1. standardním nabíjecím konektorem se stalo micro-USB, přičemž standardizátor rychle doplnil podporu vyšších nabíjecích proudů, čili šlo uživit i žravější zařízení

2. nabíječka byla "povinna" obsahovat USB-A konektor, takže k různým nabíječkám stačil jen jiný kabel. To byla změna, kterou už si asi nepamatujete, ale dřív měly nabíječky kabel napevno přidělaný a když se změnila koncovka u zařízení, vyhodili jste nabíječku i s kabelem. Dneska stačí změnit kabel.

Není tedy pravda, že průmysl by se k něčemu dobral samoregulací. Změna přišla až s tlakem EU, přičemž tehdejším velkým výrobcům zejména mobilů roztříštěnost nabíjecích standardů vyhovovala, neboť generovala dodatečné zisky z prodeje a obměny příslušenství a servisu a navíc zvyšovala bariéru vstupu do odvětví. Ve skutečnosti sjednocení akcelerovalo výhody pro uživatele a zmenšilo elektronický odpad.

No a tak uplynulo dvanáct let, během nichž výrobci i EU věc průběžně konzultovali a společně konstatovali, že vše je OK a není třeba větších změn, jen někdy 2015 se ještě přidala akceptace USB-C.

Nově EU tlačí na to, aby se všichni výrobci sjednotili na standardu pro dobíjení a začali používat výhradně USB-C konektor pro velkou část spotřební elektroniky. Svou velkou logiku to má a je to jen update předchozího stavu (což jestřábové socmédií přehlížejí).

Předchozím krokem se odstranil kabelový zmatek, nutnost mít nejrůznější nabíječky, zvýšila se propojitelnost zařízení a pro uživatele to je vysloveně pozitivní. Kritici již tehdy varovali před tím, že to sníží inovativnost výrobců, jenže to se nepotvrdilo, protože nutnost mít na nabíječce standardní USB se neukázalo být problémem, ani omezením technického vývoje.

EU připomíná, že výrobci měli dostatek času přijít s nějakým návrhem a že standard USB-C plně vyhovuje jak potřebám přenosu energie, tak dat. Nyní budou mít výrobci přechodné dvouleté období, kdy výrobci budou mít čas se přizpůsobit.

Je to případ eurounijní zvůle? Má do něčeho takového EU vůbec zasahovat? Inu, to bude záležet na vašich politických preferencích. Libertariáni si zhnuseně odplivnou, ale pravda je, že oproti předchozímu zmatku více jak tří desítek nejrůznějších typů nabíječek, je stávající stav pro uživatele podstatné zlepšení. Takže z praktického pohledu to byl přínos. Jak kvůli elektroodpadu, tak pro menší výrobce elektroniky, kteří se mohou spolehnout na akceptovaný standard a vyřešenou základní věc, jíž je napájení zařízení. Velcí výrobci dříve dělali různé patenty chráněné dobíjecí konektory, které byly těžko a draho servisovatelné a nebylo snadné pro ně cokoliv dělat.

EU jde tentokrát ještě dále a chce výhledově zlikvidovat proprietární Apple konektor. Apple sám v některých iPadech ostatně USB-C používá. Méně zmiňovanou změnou je požadavek, aby výrobce nepřikládal k zařízením nabíječku, protože uživatelé jich mají dostatek a další nabíječky jen vytvářej odpad.

Co se tedy stane? Je pravděpodobné, že EU uspěje. Proti (dnes už velmi vágně) bude jen Apple, což je americká firma, ostatní využijí možnost odstranit nabíječky k přehodnocení nákladů. Stále se zvyšující ceny součástek v poslední době ohrožují koncové ceny, odebrat nabíječku umožní nechat opticky stejnou cenu. Pokud budeme mít štěstí. No a Apple? Ten pravděpodobně rozdělí svá zařízení na dva druhy. Z těch běžných odstraní veškeré konektory a ponechá jim jen bezdrátové dobíjení plus proprietární rádiové rozhraní. Nedávno se ukázalo, že nové Apple Watch vybavil technologií v pásmu 60 GHz, kterou používá pro servisní zásahy do hodinek, není přístupná uživatelům. No a profesionální řady budou mít USB-C konektor, jak tomu ostatně už je dneska. Za pár let po eurounijní zvůli neštěkne pes. Zejména v případě, že se USB-C bude dále rozvíjet a nezastará. O což se stará standardizátor.

Mimochodem: je kec, že by zařízení s bezdrátovým dobíjením musely mít povinně USB-C konektor. Pokud zařízení je designováno bez konektoru, nic se nemění, žádné USB-C se přidávat nemusí.

Pokud chcete autora textu Patricka Zandla sledovat, můžete buď na jeho Facebooku nebo můžete odebírat jeho newsletter.

