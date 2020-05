Pavel Surma: Jak správně orat proti suchu

Zdroj | archiv F. Nejlepší je použití radličkového kypřiče.

Nesouhlasím s názorem pana Rosendorfa, že orba je spásná co se týká opatření v boji proti suchu na zemědělské půdě. Souhlasím s tím, že podstatná je hloubka zpracování a řešení utužení spodního dna, díky možnému rovnoměrnému zasakování srážek, pokud nějaké vůbec přijdou.

Orba je právě jedním ze způsobů zpracování, kdy dochází k utužení podorniční vrstvy a to v brázdě, kudy traktor projíždí (utužení od kol) a dále působení pohybu pluhového ostří při orbě, kdy dochází k načechrání orané vrstvy, ale utužení vrstvy pohybem pod pracovním orgánem, tedy na dně, po kterém se pluhové ostří pohybuje.

Dle mé dlouholeté praxe je nejlepší použití radličkového kypřiče, ale ne do hloubky 10 cm, jak je používá mnoho zemědělců, ale do větší hloubky, a to je v mém případě pod obilí 20-22 cm, pod řepku 25-30 cm, a tak zvané podrývání v hloubkách 35-40 cm, které jsem mnou vlastněným půdozpracujícím strojem dosahuji. V mém případě se jedná o záběr 3m a k jeho tažení používám traktor o výkomu 230 koní.

Dochází tak k podříznutí, zamíchání a urovnání celého profilu půdy, který zpracovávám, v půdě se drží vzduch, na rozdíl od zorané, dále to, co umačknou kola, radličky nadzvednou, ne jako u pluhu, kdy za kolem traktoru ujetou brázdu nic nenakypří. Dále se v půdě bezorebným způsobem lépe hospodaří s vodou - zpracovaná plocha není tolik vysušená jako zoraná, dále organické zbytky míchám v profilu, kde bude opět růst mnou nově založený porost a ne jako u orby, kdy se vrchní vrstva překlopí na dno brázdy, kde bez přístupu vzduchu nedojde k jejímu rozložení.

Na téma orat nebo neorat bych mohl psát jistě mnohem více, ale při suchu, které již několik let zažíváme, je metoda bezorebného zpracování ta nejlepší, za předpokladu, že se nebude provádět v rozmezí 5-15 cm.

Jedno z opatření, které my jako zemědělci můžeme udělat hned, je kvalitní zpracování půdy se zapravováním organické hmoty a podrývání a tím rozrušení spodní utužené desky, přes kterou by se v době, kdy více prší, voda zasakovala do větších hloubek a nevznikaly tak pozemky, na kterých se na povrchu drží voda. Je na zváženou betonové lobby Ministerstva zemědělství a Ministerstva životního prostředí v uvažovaném záměru stavbou přehrad, které jak uvádíte je určitě na desítky let, o proti opatření v podrývání půdy, ale i opomíjené vápnění půdy, zapravováním organiky a tím zlepšování vlastností půdy lepe absorbovat srážky, pokud nějaké vůbec spadnou.

Jen pro Vaši informaci - za celý duben 2020 mi tu spadly 4 mm srážek. Věřím, pokud by nás již zmíněná ministerstva podpořila, byla by to opatření okamžitého rázu ke zlepšení struktury a absorbnoti vody v půdě a jistě by to ministerstva nestálo tolik, jako stavba přehrad.

A než dojde ke stavbě přehrad, tak už se množná sucho řešit nebude a třeba naši děti budou opět řešit povodně.

