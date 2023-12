Petr Novotný: Rád bych pomohl karasům, tak mi to prosím nekomplikujte

Břetislav Machaček 18.12.2023 09:47

Nechci brát pánovi iluze, ale výzva nestačí a myslím si, že ani zákazy.

Pokud budou lidé útlocitní stále více, než nyní, tak přemnožené karasy

z jezírek budou nadále vypouštět do volných vod. Jim je totiž ukradena

nějaká původní ryba, když si nevědí rady co s těmi přemnoženými. Pán

se zabývá karasy a já nostalgicky vzpomínám na slunky, které nahradily

střevličky východní a jak agresivní jsou sumečci američtí víme všichni.

Ti zlikvidují časem veškerý potěr a dravci je přehlížejí. Globalizace

je totiž uspíšením druhové výměny rostlin i živých tvorů a bránit tomu

je asi marné. Ono vždy platí jedna věc, a to, že pokud se sem něco

dostane bez svého predátora, či nemoci, tak se bude nezadržitelně šířit.

Pozor ale na to taky, protože to může napadnout i původní druhy. No a

ta chemie a nebo jiná DOČASNÁ likvidace nepůvodních druhů? Po kolika

letech se bude opakovat, když nezabráníte vysazení karasů stříbřitých?

Co dva, či tři roky? Má to vůbec smysl? Víte kolik ročně vyhyne na Zemi

druhů živých tvorů a kolik lidí to ani nezajímá? Vaši aktivitu vám

neberu, ale mám obavu, že je to marné. Blázni se najdou vždy, kteří

vaši snahu v dobré víře nezabít přemnožené karasy z jezírka zhatí.

Povědomí o původnosti a nepůvodnosti má pouze hrstka lidí a většina

má v hlavě spíše nezabít živého tvora a raději ho někam vypustit.

U nás jsme takového milovníka přírody taky měli a zamiloval se v USA

do sumečků. Tady jich náhodou odchytil několik v řece a vysadil do

staré pískovny. I po 20. letech se jich nelze zbavit i díky tomu, že

voda není revírem, ale pouze vodou určenou k monitoringu obsádky a

k výuce mladých rybářů. Odlov sumečků je nedostatečný a doplácejí

na to ostatní druhy ryb, kterým likviduje jikry a potěr. Konzumují

i vajíčka žab a zřejmě i pulce. "Dobrodinec" je už po smrti, ale jeho

"dílo" je zde stále. O karasech stříbřitých ani nepíšu, protože ty

byly součástí "daru" soukromého rybářství dětem spolu s obsádkou

kaprů a bílé ryby. Přidali jim jako prezent i barevné jeseny a koi

kapry. Prostě totální zmršení původní obsádky a při kvalitě vody je

to asi to jediné, co tam nakonec bude do budoucna žít. Prostě dar

odborníků a jiní "odborníci" to tolerují a nic s tím nedělají.

