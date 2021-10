Petr Gazdík: Reakce na vyjádření ČIŽP. Když se zasekne gramofonová deska, je lépe gramofon opravit nebo vyměnit

Foto | Miroslav Přikryl / Český rybářský svaz

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Reaguji na vyjádření ČIŽP závěrečné zprávě sněmovní vyšetřovací komise k havárii na Bečvě . Krátce a výstižně. Ono totiž pokud se zasekne gramofonová deska, je lépe gramofon opravit nebo vyměnit, neztrácet zbytečně čas.1) Komise měla zastoupení 9 politických stran. Vytvořit záměrně tendenční zprávu (jak tvrdí ČIŽP) v takovém politickém spektru by byl doslova zázrak.

2) Komise měla k dispozici téměř všechny materiály, i od policie. To ale ČIŽP dle jejího vyjádření ani netuší.

3) Komise neměla přístup pouze k výsledkům analýz od ČIŽP, které měly být dávno zveřejněny!

4) Jak toto může vůbec ČIŽP napsat? "Ale v každém případě, ať už někdo případně pochybil či ne, rozhodně to nemělo vliv na průběh vyšetřování a postup policie, která svá obvinění sdělila a jistě dojde ke spravedlivému výsledku." Toto jen potvrzuje mé podezření na zločinné spolčení, pokud chyby při vyšetřování neměly mít vliv na jeho výsledek.

5) Komise poukazuje na chyby jiných úřadů, přičemž stejných chyb se dopustila sama (pozdní příjezdy, nedostatečné odběry...)

6) Nepozornost ČIŽP - některé její výhrady jsou ale ve zprávě komise uvedeny (svědectví o vylití vzorků, záznam o rozboru vody u EA dne 21.9.)

7) ČIŽP kritizuje komisi, že neuvedla, kdo a jak přesně znehodnotil vzorky - to by ale museli umět číst i v poznámkách pod čarou, viz odkaz zprávy komise na dokument: "Odpověď Městského úřadu Hranice na dotaz podle zákona č. 106/1999 Sb."

ČIŽP tvrdí, že ji má sněmovní komise poradit, která z desítek výustí je potencionálně riziková. Rada zní: Úplně by postačilo prověřit prvních 5 výustí nad místem úhynu ryb, z nichž některé z těchto potrubí vedou z chemičky. Navíc ve výusti Dezy se měl vzorek odebírat jako první! Ne vůbec!

9) ČIŽP zmiňuje, že v době havárie neměla metodický pokyn, což je samo o sobě špatně. Nicméně i po jeho vyhotovení na vyžádání komise z něj vyplývá, že inspektor postupoval špatně při odběrech vzorků vody a nevymezil zdroj kontaminace.

10) ČIŽP ve vyjádření svádí svá pochybení především na vodoprávní úřad, krajské úřady, hejtmany, dokonce i hasiče a rybáře, což je nehoráznost! Rybáři se již několikrát právem ohradili proti tvrzením komise. Učiní tak i ostatní úřady? Nicméně mnohé z jich mají také máslo na hlavě.

Odkaz na analýzu ČIŽP zprávy Vyšetřovací komise k ekologické katastrofě na řece Bečvě.

reklama