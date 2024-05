Romana Šonková: Konečně. Velká Británie zakázala vývoz živých zvířat

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Compassion in World Farming

Po více než padesátiletém boji za zákaz krutého obchodu se zvířaty britský parlament konečně schválil návrh, který zakáže export živých zvířat z Velké Británie. Jakmile začne zákon platit, nebude již možné vyvážet zvířata z Velké Británie na porážku či výkrm. Konečně se oficiálně ukončí zastaralý, zbytečný a krutý obchod, kvůli kterému musely miliony zvířat trpět a umírat na dlouhých, vyčerpávajících a stresujících cestách, namačkaná v dopravních prostředcích.Přijetí tohoto zákona je výsledkem neúnavného úsilí organizace Compassion in World Farming (CIWF) a jejích nezdolných příznivců, kteří několik desítek let organizovali velké, bouřlivé protesty v britských přístavech. CIWF pořádal také hojně navštěvovaná shromáždění, na nichž vystupovali poslanci i významné osobnosti, a také uveřejnil několik tajných investigací, které odhalily děsivou realitu vývozů živých zvířat. CIWF pořádal i mnoho dalších akcí, aby k tématu přitáhl pozornost, například putovní roadshow, a nespočet petic, které vyzývaly vládu Spojeného království, aby obchod s živými zvířaty ukončila.

Kampaň za zákaz vývozu živých zvířat se těšila stálé podpoře známých celebrit v čele s patronkou CIWF, populární herečkou oceněnou Řádem britského impéria dáma-komandérka, Joannou Lumley, která se raduje: „Konečně, konečně, konečně můžeme slavit, že žádné živé hospodářské zvíře už se nebude vyvážet z našich břehů na dlouhou, strašlivou cestu na výkrm či porážku. Celé dekády jsme s Compassion in World Farming neúnavně pracovali na tom, abychom přitáhli co největší pozornost k této kampani. Jsme hluboce vděční vládě, že se konečně odhodlala k tomuto kroku, a našim podporovatelům za to, že se nikdy nevzdali. Jsem tak hrdá, že můžu říct: společně jsme zakázali vývoz živých zvířat!“

Globální ředitel CIWF Philip Lymbery poznamenává: „Dnešek je velkým, dlouho očekávaným dnem, který je třeba pořádně oslavit. Celá desetiletí musela hospodářská zvířata trpět na těch nesmyslných a vyčerpávajících cestách na kontinent – tomu je konec! Jsem neskutečně hrdý na naše podporovatele, díky jejichž odhodlání a vytrvalosti jsme si toto vítězství poctivě vybojovali. Prosadit tento zákon nebylo vůbec jednoduché a na cestě jsme narazili na spoustu překážek. Je to úleva vědět, že tato hrůzná praxe nadobro skončila, a gratulujeme premiérovi a jeho vládě, že se jim to podařilo.“

Yvonne Birchall z organizace Kent Action Against Live Exports (KAALE) říká: „Už 29 let demonstruje KAALE a její příznivci v britských přístavech, když jsou na lodě směřující do Evropy nakládána živá zvířata. Bylo opravdu srdcervoucí dívat se na to, jak zvířata násilím cpou do kamionů. Bez ohledu na počasí a denní dobu se KAALE účastnil těchto plaveb a naši členové byly posledními přátelskými tvářemi, které miliony zvířat před vývozem spatřily. Velmi nás těší, že zákon konečně tento krutý obchod zakáže a obyvatelé Kentu proti němu už nebudou muset bojovat.“

Nový zákon bude dalším přírůstkem mezi přibývající zákony na ochranu zvířat podstupujících dlouhé a zbytečné cesty. Austrálie se zavázala k ukončení vývozu ovcí do roku 2028 a v loňském roce brazilský soud zakázal vývoz živého skotu z tamních přístavů. CIWF bude nadále pokračovat v práci, aby byl tento krutý obchod zakázán v celé EU i v Severním Irsku.

