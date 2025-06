Romana Šonková: Zastavme utrpení zvířat při přepravě po moři. Praxe přepravy neodstavených telat porušuje platné předpisy

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

14. června proběhl již desátý ročník Mezinárodního dne STOP přepravě zvířat. I letos lidé a nevládní neziskové organizace po celém světě upozorňovali na dlouhé námořní cesty v příšerných podmínkách, na něž jsou každoročně vysílány miliony hospodářských zvířat. Organizace Compassion in World Farming (CIWF) při této příležitosti podává stížnost k Evropskému parlamentu kvůli lodní přepravě neodstavených telat, která porušuje evropskou legislativu. Podle oficiální statistiky bylo z Irska do Francie jen za tento rok vyvezeno po moři přibližně 140 000 těchto bezbranných mláďat.Francouzská pobočka CIWF podala jménem 100 nevládních neziskových organizací stížnost k Evropskému parlamentu. V ní požaduje okamžité ukončení nepřijatelných osmnáctihodinových plaveb, které musí podstupovat neodstavená telata na cestě z Irska do Francie. Evropská komise již dříve uznala, že jde o porušení platného nařízení o přepravě.

Od začátku roku bylo mezi irským přístavem Rosslare a francouzským přístavem Cherbourg na lodích přepraveno již více než 140 000 neodstavených telat mladších šesti týdnů. Podle legislativy Evropské unie musí tato mladá a zranitelná zvířata po odebrání od matky dostávat náhražku mléka. To však na tak dlouhých plavbách není možné.

Nedávná zpráva Evropské komise (2025) uznává, že jde o selhání v oblasti ochrany welfare zvířat, jelikož „telata nejsou krmena v požadovaných intervalech“. Tato zpráva navazuje na audit Komise z roku 2023, podle něhož: „…přeprava neodstavených telat z Irska do Francie je v rozporu s nařízením Rady č. 1/2005 o ochraně zvířat během přepravy“.

První ročník Mezinárodního dne STOP přepravě zvířat se konal v roce 2016 v upomínku výročí tragédie, při které žízní, hladem a vyčerpáním zahynulo 13 000 ovcí během námořní plavby z Rumunska do Somálska.

Přestože některé země, jako je například Velká Británie, již vývoz živých zvířat zakázaly, zůstává Evropská unie jedním z nejaktivnějších účastníků tohoto neetického obchodu. Po moři vyveze více hospodářských zvířat než jakýkoli jiný zeměpisný kontinent.

Každoročně tak přímo zhoršuje welfare stovek tisíc hospodářských zvířat. Pro mnohá z těchto zvířat je plavba po moři teprve prvním krokem na dlouhé cestě. Poté jsou rozvážena kamiony dál, do zemí mimo EU. Některá dokonce až do Jordánska, kam cesta trvá celých patnáct dní.

Tento obchod probíhá za podpory soukromých přepravních společností po celém světě, které na utrpení zvířat vydělávají. V Evropě se letos na jaře pozornost soustředila na lodní společnost Brittany Ferries, jež po třicetileté pauze obnovila převoz živých zvířat z Irska do Francie. Její neblahé rozhodnutí vyvolalo velkou vlnu nevole a desítky tisíc lidí poslaly společnosti písemnou stížnost. Více než 120 vědců a vědkyň, europoslanců a europoslankyň, odborníků a odbornic a slavných osobností včetně hereček Joanny Lumley a Pauline McLynn podepsalo otevřený dopis pro Brittany Ferries, ve kterém žádali o přehodnocení tohoto rozhodnutí.

Každoročně jsou po celém světě převáženy po moři miliony živých zvířat, jako jsou telata, ovce, kozy a prasata. Na těchto cestách musí zvířata snášet extrémní podmínky, bývají namačkaná jedno na druhém, zažívají vyčerpání, dehydrataci, bolest a stres. Jejich welfare mívá jen malou či vůbec žádnou právní ochranu. Hrozí také další rizika: požáry, lodní havárie, epidemie a blokády obchodních tras. To vše může mít devastující dopady a tisíce obětí na straně zvířat.

Současná pravidla EU o přepravě zvířat jsou více než dvacet let stará a nezohledňují nejnovější vědecké poznatky o welfare. Evropský úřad pro bezpečnost potravin žádá lepší ochranu welfare během přepravy, včetně poskytnutí většího prostoru zvířatům, snížení maximálních teplot a omezení délky přepravy na minimum.

V Evropském parlamentu a Radě právě probíhá revize nových návrhů k novelizaci nařízení o přepravě, ale tyto návrhy v jejich současné podobě bohužel nepřinášejí o mnoho lepší ochranu zvířat. Objevují se dokonce snahy vyjmout dobu strávenou zvířaty na moři z celkové doby cesty. Takové šokující rozhodnutí by mělo za následek další nesmírné utrpení.

Na palubách lodí, mnohdy ještě zavřená v kamionech, zvířata prochází nepředstavitelně krutým utrpením. Trpí hladem, žízní a strachem, jsou vystresovaná a vyčerpaná. A právní ochrana je mizivá. Vysíláme jasný vzkaz přepravním společnostem, které z těchto plaveb profitují, že je to naprosto nepřijatelné.

Nyní musí Evropská komise na základě platné legislativy bezodkladně jednat, aby zabránila dalšímu týrání neodstavených telat hladověním na těchto nekonečných strastiplných cestách. Zároveň je nezbytně nutné, aby Komise využila právě probíhající revizi nařízení o přepravě k zákazu exportu živých zvířat z EU.

reklama