Tomáš Kvítek: Jednoduchá i složitější opatření ke zmírnění sucha v lese

Lukáš Kašpárek 5.6.2020 07:18

Ano ano... toto "buším" do LČR už nějakou dobu a bez úspěchu... jsou to ignoranti...



Na příkladu LČR je vidět, že stát je opravdu nejhorší hospodář. Do dnes jsou lidé v lese ale i jiní pracovníci LČR (samozřejmě i některých jiných vlastníků lesů v ČR) zvyklí, že les JEN DRANCUJÍ a jen si berou... ne, že by měli lesu něco dávat... to po nich asi ani nemůžeme chtít... ale, když už v něm hospodaří a vydělávají na majetku nás všech (ve státních lesích), tak by se měli chovat alespoň zodpovědně a minimalizovat škody, které na ŽP i nám všem páchají....



Přijde mi jako nehoráznost, že odmítají nést zodpovědnost za vše co ovlivňují a jaké nevyčíslitelné škody ČR způsobují....



Jeden z důvodů "kůrovcové kalamity" je právě to, co je popisováno v článku. Lesy jsou totiž našim státním podnikem (a nejen jím) systematicky a cílevědomě odvodňovány... a pak mají tito lidé tu drzost LHÁT nám všem, že za šíření kůrovce může to, že málo prší... řeknou jen 1/10 pravdy a to jen tu co se nedá tak jednoduše napadnout...



První svým nezodpovědným a pokryteckým způsobem odvádějí vodu z lesa, potom nám všem způsobí obří škody podílem viny na povodních a suchu, potom nám řeknou, že jim z "nevysvětlitelných" důvodů hyne les, pak ho naprosto nevhodně a nezodpovědně vytěží a vytvoří tak místo lesa soustavu lokálních "pouští" a touto nezodpovědnou až zločinnou cestou pak ještě vytvoří další erozní rýhy a dále tak odvodňují les i krajinu.... potom nám řeknou, že je potřeba les zalesňovat uměle, místo, aby se nechal zarůst náletem a případně ze semen například břízy a i na tom se firma co zalesňuje napase..... potom taková nová výsadba hyne, z důvodů jak toho, že je umělá, často stále ze špatně zvolených dřevin a také tím, že je les maximálně systematicky a vědomě odvodňován a pak se zase může dosazovat další a další roky až do zblbnutí a prohýření stamilionů.....



Takto funguje hospodářský model LČR a nejen jich..... jeden velký zločin páchaný na nás všech a to s plným vědomím o páchané činnosti a jeho důsledky a sofistikovaným systémem LHANÍ A DEMAGOGIE běžným lidem.....



Náš stát a jeho firmy jsou jedna velká zločinecká organizace..............

