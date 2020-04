Vít Masare: Česko mělo před příchodem jara třikát míň zásob vody než loni. Liberečtí chemici to sami nezachrání

Jiří S 16.4.2020 08:30

K poslednímu odstavci. Možná, že by bylo dobré přehodnotit systém ANC (LFA) vzhledem k tomu, že většina Vysočiny již nijak znevýhodněna v podstatě není a přesunout na oblasti Rakovnicka, Loun, Znojemska a Břeclavska. I když vím, že k tomu nebude politická vůle. Je pravdou a s tím souhlasím, že by se neměly dotace řešit tak, aby jen něco kompenzovaly, dotace by měly vždy řešit příčinu, ale taky bych řekl, že je v lidské přirozenosti prvně řešit okamžitý problém (výplaty zaměstnancům apod.) a pak až další dlouhodobé záležitosti, i přes to, že to je vlastně dlouhodobě kontraproduktivní. Rozhodně zemědělský podnik, který je sotva v černých číslech a horko těžko dokáže obnovovat technický park a další záležitosti bude investovat do krajinných prvků.

