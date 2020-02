Zdeněk Sobotka: Jak zreálnit sen o uhlíkové neutralitě

vaber 15.2.2020 09:20 Reaguje na Richard Vacek

asi vše nezáleží na člověku ,ale srovnávání s minulostí opomíjí jeden zásadní faktor a to je člověk který dnes ,jak to vypadá, začíná mít rozhodující vliv a to v minulosti nebylo .Zdali to povede ke zničení vhodných podmínek pro život na planetě ,ukáže budoucnost. Ve vesmíru je drtivá většina planet nevhodných pro život ,takže naše planeta by se jen zařadila do veliké skupiny planet bez života. Ani já nevím co to CO2 neutralita je. Až se měřením CO2 v atmosféře zjistí, že dál už CO2 nestoupá ale klesá, potom může někdo něco říkat o neutralitě. Ty podivné výpočty mnoho nepomohou.

