Blokáda na Ptačím potoce. Jak po 10 letech vypadá les, který před těžbou zachránila občanská neposlušnost?

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Zdeňka Kováříková / Ekolist.cz Obnovující se les u Ptačího potoka v NP Šumava, kde v roce 2011 probíhala blokáda kácení stromů.

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Zdeňka Kováříková / Ekolist.cz Obnovující se les u Ptačího potoka v NP Šumava, zhruba 10 let po kůrovcové kalamitě. Stromy zde nebyly káceny a poskytly tak stín a živiny pro obnovu lesa.

Říct na Šumavě, že jste tam s Hnutím DUHA na oslavě 10 let blokády u Ptačího potoka, zaručeně přivodí reakci místních lidí. Pamatují si vyhrocené emoce, které byly využité pro názorový spor o to, do jaké míry řešit kůrovcovou kalamitu v národním parku kácením napadených stromů. Zatímco po šrámech na vztazích mezi aktivisty, správou Národního parku Šumava a místními ještě někde přetrvávají nezacelené jizvy, příroda už se posunula o velký kus dále.

Les u Ptačího potoka, kde tehdejší Správa NP Šumava začala kácet stromy napadené kůrovcem, se úspěšně obnovuje. A protože od blokády v roce 2011 se v něm opravdu lesnicky nezasahuje a příroda neuklízí spadané kmeny uschlých stromů, je v oblasti nakupeno obrovské množství dřeva v různém stádiu života i rozkladu.

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Zdeňka Kováříková / Ekolist.cz Ptačí potok a popadané kůrovcové souše.

I ekologický aktivista se obtížně brání myšlence, že je tu bordel. Množství kmenů popadaných jeden přes druhý téměř znemožňuje lesem u Ptačího potoka na Šumavě projít. A také se sem až na výjimky nesmí, protože se jedná o území I. zóny národního parku, které je ponechané přírodě.

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Zdeňka Kováříková / Ekolist.cz Exkurze do míst NP Šumava, kde probíhala blokáda kácení stromů v roce 2011.

Spor, který se tu o bezzásahovost vedl, přivedl v roce 2011 na Šumavu stovky občanů, kteří protestovali proti zasahování do přirozeného vývoje lesa. Tehdejší ředitel Správy Národního parku Šumava Jan Stráský byl zastáncem lesnického hospodaření a ochrany lesa motorovou pilou. A v bezzásahovém území zahájil kácení stromů napadených kůrovcem. Podle ekologických organizací a přírodovědců k tomu neměl nejen odborné důvody, ale ani potřebné výjimky ze zákona. Kácení stromů bylo napadeno u soudu, nicméně vedení parku na jeho rozsudek nečekalo.

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Miroslav Kutal / Miroslav Kutal / Hnutí DUHA Rok 2011 v oblasti Ptačího potoka. V některých částech lesa blokádníci kácení stromů nezabránili.

Namísto Správy parku se tak za nezasahování postavili ekologičtí aktivisté, kteří v červenci zahájili občanskou blokádu lesa nazývaného Na Ztraceném. Trvala zhruba měsíc.

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Zdeňka Kováříková / Ekolist.cz V místech, kde byly stromy pokáceny, odkorněny naležato a naporcovány, probíhá obnova lesa pomaleji. V místě je menší zástin, půda rychleji vysychá a mikroklima nepřeje půdním organismům.

Do sporu byla vtažena nejen Správa parku a její zaměstnanci, ale i policie, která se postavila na stranu Správy parku a snažila se účastníky blokády vyvádět z lesa. A tato polarizace názorů v řadách některých účastníků zanechala šrámy dodnes.

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Hugo Charvát / Hugo Charvát / Ekolist.cz Blokáda na Ptačím potoce 25. 7. 2011

Účastníci blokády bránili kácení na území o velikosti cca 280 hektarů, s porostem horských podmáčených smrčin. Neubránili cca 32 hektarů lesa, kde smrky byly vykáceny.

Soudy daly zapravdu ekologickým aktivistům a potvrdily, že Správa Národního parku Šumava při lesnických zásazích překročila své pravomoci a mohla narušit fungování lesa a ochranu zvláště chráněných druhů.

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Hugo Charvát / Hugo Charvát / Ekolist.cz Policie vyvádí z lesa účastníky blokády, kteří se pohybovali v protoru označené těžby stromů.

Neuzavřený zůstává jediný soudní spor: žaloba proti postupu speciální policejní jednotky. Krajský soud v Plzni na podzim 2011 konstatoval, že policejní zásah byl nezákonný. Tento rozsudek ale rozporoval Nejvyšší správní soud, když na podzim 2015 vyhověl kasační stížnosti policie. Dnes je spor u Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku. Ten má rozhodnout, zda blokáda byla projevem shromažďovacího práva či nikoli.

Po blokádě v roce 1999 na Trojmezné, v roce 2003 na Pramenech Vltavy se jednalo o v pořadí třetí blokádu na Šumavě. Deset let vývoje lesa ukazuje, že přírodě tento krok občanského protestu prospěl.































Po blokádě v roce 1999 na Trojmezné, v roce 2003 na Pramenech Vltavy se jednalo o v pořadí třetí blokádu na Šumavě. Deset let vývoje lesa ukazuje, že přírodě tento krok občanského protestu prospěl.

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Zdeňka Kováříková / Ekolist.cz Jeřáb jako pionýrská dřevina začal růst na holých plochách lesa, velká část z nich byla ale okousána zvěří a uhynula.

Z podoby lesa v různých lokalitách se dá číst, kam se těžaři s motorovou pilou dostali a jaké části lesa zůstaly částečně nebo úplně bez zásahu. V územích, kterým se lesnické zásahy vyhnuly, je velká řada nových stromků, které mohli pro svůj růst využít živiny a stín ze dřeva, které bylo v lokalitě ponecháno. Naopak v místech, které byla pro firmy provádějící těžbu dostupnější a bylo tam pokáceno, odkorněno a naporcováno větší množství stromů, se proces obnovy lesa zpomalil.

Na všech lokalitách ale zůstalo dřevo ležet a lebylo z lesa odvezeno. To zajistilo lepší podmínky pro obnovu lesa, než kdyby byl les "vyčištěn" a nezastíněná půda by vysychala.

Pod pojmem les jsme navyklí vnímat často jen vzrostlé stromy. Nicméně jak upozorňovali přírodovědci, les v některých případech prochází i stádii, kdy na čas přežívá v půdě - v živinách, semenech a fauně a flóře v půdě. A v národních parcích, které slouží ke studiu a ochraně přírodních procesů, se podle dnešního poznání vyplatí dát prostor přirozené obnově. Pokud jsou v lese ponechány mrtvé stromy, potenciál obnovy je velký.

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Zdeňka Kováříková / Ekolist.cz Mrtvé dřevo podporuje obnovu lesa.

Blokáda na Ptačím potoce měla význam jak pro konkrétní lokalitu, o kterou se "bojovalo", tak pro další bezzásahová území v národních parcích. Spustila totiž sérii rozhodnutí, které vedly až k novelizaci zákona o ochraně přírody a krajiny, která nerušenému vývoji lesa v národních parcích přeje. Lokality ponechané přírodě by se podle něj měly postupně rozšiřovat.

Les u Ptačího potoka 2021 předchozí předchozí další Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Jaromír Bláha / Jaromír Bláha / Hnutí DUHA Oblast Ptačího potoka dnes.

























Ekologické hnutí hodnotí po deseti letech blokádu u Ptačího potoka jako úspěch. „Blokáda kácení u Ptačího potoka v roce 2011 se stala, stejně jako blokáda kácení Trojmezenského pralesa v roce 1999, významným milníkem vývoje Národního parku Šumava. A troufám si říci nejen Šumavy. Zastavila destrukci celého národního parku a vyvolala diskusi o významu a poslání národních parků a také diskusi o novém zákonu,“ říká Jaromír Bláha z Hnutí DUHA, který u počátků blokády stál.

