Chráněná území jsou drahokamy v koruně české přírody a krajiny

Milan Milan 24.5.2024 21:46 Reaguje na Jaroslav Řezáč

To není pravda. Šlendrián je neomluvitelný a začal za ministrování odborníka M.B. Pokud máme takové poklady o kterých tady mluvíte, musí se o ně správce řádně starat a nemluvit o monokulturách, samoobnově a blablabla. V příhraničních lesích v Rakousku ani v Německu kůrovec v podstatě nic nesežral a lesy krásné. Dnes jsem šel do lesa, popravdě podívat se na houby a to co jsem viděl, spíše neviděl, protože už tam jehličnatý les nebyl, pouze nevytěžený polom, to je trestuhodné, zvláště v době kdy politici a ekoodborníci denně blábolí o boji s klimatickými změnami......

Odpovědět