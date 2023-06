Co se mohou mongolští lesníci přiučit od lesníků českých?

Petr 14.6.2023 09:18 Reaguje na Slavomil Vinkler

Pokud říkáte, že je pastva v produkčním lese škodlivá, tak v lese v NP nebude?

Ani do lesa v NP není vhodná, pokud to není přímo nelesní NP, a takové u nás nejsou. Je tam škodlivá úplně stejně, jako v produkčním lese.

Například zde:

https://cs.wikipedia.org/wiki/Lesn%C3%AD_pastva#/media/Soubor:Lang%C3%A5-Egeskov-egetr%C3%A6er.jpg

Toto chcete udělat z národních parků? Už tam chybí jen lavičky a cestičky a je to městský park. Jen staré stromy, které tam byly před počátkem pastvy, jinak nic. Obnova lesa zlikvidovaná, podrost a spodní patra zlikvidované. Les v podstatě skončil, po dožití starých stromů už tam nebude nic.

Jak je i v dneším článku zmíněno - pastva způsobuje posun na sestupnou křivku les - polostep - step - poušť. Toto nemá v naší krajině místo a už vůbec to nemůže být cílem v NP. Ano, je pár míst, kde se to hodí kvůli udržení něčeho jiného, ale to je vše.

