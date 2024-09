Dříve jedna z nejhojnějších kachen, dnes kriticky ohrožený druh. Tři české zoo vypustily do přírody poláky malé

Foto | P. Vlček / Safari Park Dvůr Králové

Moderní zoologické zahrady se nepodílejí jen na záchraně ohrožených exotických druhů zvířat, ale zapojují se aktivně i do pomoci české potažmo evropské přírodě. Tato pomoc spočívá zejména v poskytování v zoo odchovaných mladých jedinců pro vypuštění do volné přírody. V rámci tzv. repatriačních projektů dochází k posílení oslabené, příp. obnově vymizelé divoké populace daného druhu. Nejčastěji se jedná o dravce a sovy. V minulých týdnech byly ve spolupráci se Zoo Ohrada v Hluboké nad Vltavou na jihu Čech vypuštěny kachny – 19 mladých poláků malých původem ze Safari Parku Dvůr Králové a Zoo Ostrava.„Záchrana ohrožených zvířat je týmová hra, a to v případě chovu v lidské péči i v rámci projektů vypouštění zvířat do volnosti. Projekt návratu kriticky ohrožených poláků malých je ukázkovým příkladem takové spolupráce. Mám radost, že kolegové ze Zoo Ohrada a Zoo Ostrava jsou našimi dlouhodobými partnery, a to nejen při ochraně poláků malých,“ vysvětluje koordinátor ptáků SAFARI PARKU Michal Podhrázský.

Ten spolu s týmy odborníků ze Zoo Ohrada a Zoo Ostrava právě zakončil další etapu projektu návratu poláků malých do přírody. „V polovině srpna jsme vypustili dalších 19 poláků do několika lokalit v jižních Čechách, kde je nyní můžeme monitorovat,“ dodává Michal Podhrázský. Od roku 2021 již odborníci vypustili na několika vhodných lokalitách celkem 39 kriticky ohrožených kachen.

Foto | Michal Podhrázský / Safari Park Dvůr Králové Poláci před vypuštěním.

Aby bylo vypouštění úspěšné, je vhodná lokalita jedním z klíčových faktorů. Lokalita musí ptákům zajistit bezpečí, dostatek potravy a následně i vhodné podmínky k rozmnožování. Z důvodu možnosti monitoringu ve volnosti jsou vypouštění jedinci před vypuštěním označeni. U potápivých kachen se osvědčilo označení na zobáku, které je používáno bezmála 20 let i v jiných evropských zemích. Známé „batůžky“ s vysílačkami jsou naopak nevhodné, ptákům naruší strukturu peří a otevře průchod chladné vodě na tělo ptáků. Monitoring poláků provádějí odborníci z České zemědělské univerzity.

Kriticky ohrožený polák malý (Aythya nyroca) patřil dříve k nejhojnějším kachnám nejen v České republice, ale i ve velké části Evropy. Od poloviny minulého století se začala drasticky snižovat početnost populace související zejména se změnami v krajině – vysušováním mělkých, zarostlých mokřadů. Ty jsou pro hnízdění tohoto druhu zcela stěžejní.

Ještě v 70. letech minulého století poláci malí pravidelně hnízdili v Poodří, jižních Čechách a na jižní Moravě, ale již začátkem tohoto století u nás jako hnízdící druh zcela vymizeli. Od té doby naštěstí dochází k napravování chyb minulosti – obnovují se původní mokřady a zdá se, že i poláci malí na to rychle reagují a pomalu se stávají součástí naší hnízdní avifauny. Zatím vzácně, ale doufejme, že tento trend bude pokračovat. Přispět k tomu může i posílení divoké populace vypouštěním jedinců odchovaných v zoologických zahradách.

