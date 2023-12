Na čem je závislá prosperita populace zajíce polního?

Karel Zvářal 8.12.2023 08:37 Reaguje na pavel peregrin

Bere ji nejen zajoch, ale i prase. Známý se synem střelí za rok 20-50, a když se ho ptám, co nachází v žaludku, tak prý trávu. No pokud ho střelil v řepce, tak to tráva bude těžko, že. Na jazyku není protivná, dá se, ale cpát bych se jí nechtěl. U té řepky vadí asi nejvíce postřiky, tam by se měl výzkum zaměřit, co to dělá s kondicí a vůbec se zdravím. Důležité je, by měli možnost změny, když je porost ošetřený nebo už slamnatí. Proto tlačím na meze (s keři a stromy), nebo aspoň biopásy. A rozdíly v diverzitě tam bývají obrovské, jestli bez (Hliněné pláně), nebo s (krajina).

