Pomozme jedli bělokoré vrátit se do našich lesů

Břetislav Machaček 23.10.2021 12:28 Reaguje na Josef Střítecký

Milý pane. Za celý svůj život obdivuji jedle v různých lokalitách

a to, že chutná zvěři není otázkou posledních let. Vždy úspěšně

rostla pouze v oplocenkách a nebo alespoň v boxech pro jednu

sazenici. Byť jeden kus spárkaté si toho nechráněného semenáče

našel a přednostně si na něm pochutnal před ostatními dřevinami.

U nás ve 220 metrech n.m. a v extrémním ovzduší Ostravska jeden lesník s úspěchem vypěstoval několik desítek třicetiletých

jedlí. Něco jiného je pokus v odlehlé oplocence bez zlodějů

vánočních stromků a něco jiného všude. V hospodářském lese je prvořadý cíl ekonomika a až potom následuje vše ostatní. Tak samo může být úspěšný tis a nebo i některé zapuzované nepůvodní druhy jehličnanů, které nejsou okusem a loupáním ohroženy. Pokud má ale vlastník lesa cíl pěstovat to, či ono, tak pokud mu to nebude

nařizováno, tak si bude sázet to, co považuje za vhodné. Myslím,

že do 4. let po volbách už se tu nebude diskuse o skladbě v hospodářských lesích LČR, které budou privatizovány a bude vše na osvícenosti majitelů. Některým aktivistům se rozplynou naděje na přeměnu lesů v divočinu, pokud to ale nebude výsledek zanedbaného

vyplundrovaného hospodářského lesa určeného do budoucna na štěpku. Raději bych se ale mýlil.

Odpovědět