Potlačení emisí z lodní přepravy paradoxně urychlilo globální oteplování

I z dobrých zpráv se mohou velmi rychle stát zprávy nedobré, když plně pochopíme jejich dosah. Zhruba tak se dá postihnout navýsost úspěšný krok – snížení emisí oxidů síry – produkovaných lodní dopravou. Právě tyto emise totiž nejspíš přispívaly k ochlazování atmosféry, a bez nich se teď oteplování planety akceleruje.

Varování, že s poklesem emisní zátěže produkované lodní dopravou se nemusí pojit jen benefity, vyřknul Leon Simons, člen představenstva Římského klubu, v roce 2020. V analýze, kterou vypracoval spolu s Jamesem E. Hansenem z amerického Národního úřad pro letectví a vesmír (NASA) a Yannem Dufournet z Technické univerzity v Delftu, se soustředil na možné klimatické dopady poklesu síranových aerosolů v atmosféře.

Po odsíření tepelných elektráren se jedním z nejvýraznějších antropogenních zdrojů oxidů síry v planetární atmosféře stala lodní doprava. Trajekty, tankery a obří kontejnerové lodě. Proto byla za velký úspěch považována dohoda o snížení těchto emisí, uzavřená s Mezinárodní námořní organizací.

S platností od 1. ledna 2020 už nesměla být v lodní dopravě používána paliva s obsahem síry 3,5 %, jak bývalo dříve zvykem, ale jen paliva s limitem do 0,5 %.

Většina velkých námořních přepravců na to zareagovala v dostatečném v předstihu. Tím, že své lodě vybavovaly tzv. scrubbery, zařízeními pro předčištění paliv, případně skutečně přecházely na nízkosirné topné oleje. Podstatné je, že efekt tohoto opatření byl nad očekávání rychle patrný. Nad oceány se emise síry snížily o 80-90 % (v porovnání se stavem o pět let dříve).

Tohle byla ta pro zdraví lidí, čistší vzduch a životní prostředí ta prvotní dobrá zpráva. K ní ale Simons přidává ty rozšiřující nedobré podrobnosti.

Čistší vzduch nad oceány není výhra

Imise síry a jejich aerosoly přispívaly ke zvyšování albeda (schopnosti odrážet světelné záření), a tak paradoxně brzdily globální oteplování. Snižovaly onu průměrnou teplotu – velmi přibližně – o 0,5 stupně Celsia. Většina tepelných zisků planety, okolo 89 %, je absorbována oceány. Poté, co se ovzduší nad oceány díky zákazu vysocesirných paliv pročistilo, dostavil se i náležitý výsledek. Rychlý nárůst teploty.

Jinak řečeno: rozsáhlé oblasti oceánů, ty s frekventovanou lodní přepravou, byly po desetiletí „ochlazovány“ díky emisím oxidů síry. Přesněji tedy díky jejich sirným aerosolům a reakcím mezi těmito aerosoly a mraky. Rozptylovaly sluneční záření dopadající z vesmíru, ovlivňovaly vznik kondenzačních jader mraků, zvyšovaly oblačnost a také její vytrvalost, stálost.

Emise síry ovlivňovaly regionální i globální albedo. Bez nich přišla významná část ze 71 % planetárního povrchu – oblasti překryté hladinou moří a oceánů – o svůj tepelný štít.

„Globální oteplování je především oteplování oceánů,“ shrnuje to Simons. „A to je jeden z důvodů, proč snížení emisí síry z lodní dopravy o 80 procent tak výrazně zvyšuje globální oteplování.“

Důsledek poklesu emisí oxidů síry popisuje jako „terminační šok“. V tomto případě tedy zhroucení jednoho z „ochlazovacích“ planetárních mechanismů kvůli snížení emisí.

Když Simons s kolegy v roce 2020 publikovali svoji analýzu, byla z textu cítit určitá nejistota, jak už to tak u klimatických scénářů bývá. Ale když tuto svoji „předpověď“ dnes připomíná na Twitteru, působí už od dost jistěji. Aktuální údaje mu totiž dávají do značné míry za pravdu.

Nad severním Atlantikem a Tichým oceánem skutečně dochází k rychlému poklesu albeda, zvýšení solárního příjmu a tedy výraznějšímu oteplení. Nad těmito oblastmi dochází i k poklesu celkové oblačnosti. Teplejší Země vyzařuje více tepla, zatímco více vodní páry a dalších skleníkových plynů pohlcuje infračervené záření. Globální nárůst průměrné teploty se tím zrychluje.

Co přijde dál?

Tady už Leon Simons moc spekulovat nechce. Jde totiž o odhady s vysokou mírou nepřesnosti. I proto, že relativní vliv emisí oxidů síry na atmosféru se liší u dimethylsulfidu ((CH3)2S) a síranů (SO4), podléhá velké variabilitě v průběhu ročních období, záleží na podobě jejich distribuce, životnosti, množství vyprodukovaných aerosolů.

„Samozřejmě, že pokud bude tento trend pokračovat, mohlo by to znamenat, že střední zeměpisné šířky severní polokoule se budou oteplovat mnohem rychleji. Mohlo by to také ovlivnit globální a regionální systémy počasí, jako jsou například monzuny. Je taky pravděpodobné, že se zvýšila frekvence meteorologických odchylek, projevů extrémního počasí,“ vyjmenovává Simons.

Strašit ale nechce. Jen upozorňuje na to, že významný pokles emisí oxidů síry je něco, co bychom rozhodně měli vzít do úvahy při vytváření dalších klimatických modelů.

Jsou faktorem, se kterým je třeba počítat. Z času, který jsme si pro boj s globálním oteplováním vyměřili, totiž potlačení emisí oxidů síry výrazně ukousnulo.

