Rozsah poškození malých stromků zvěří je ohromující, ukazují exaktně zjištěná a statisticky zpracovaná data

Radek Větrovec 26.5.2022 12:03 Reaguje na Petr

Dam vam priklad z praxe. Obhospodaruji obecni lesy. Kvuli necelistvosti pozemku nedosahneme na vlastni honitbu, nemuzeme si tedy sami myslivecky hospodarit. Na nasich lesnich pozemcich provozuje myslivost 5 cizich subjektu. Zamerne premnozuji honitby nepuvodnimi druhy zvere jako jelen sika, muflon, nebo u nas nenormovanym jelenem evropskym takovym zpusobem, ze by nam jejich pocetni stavy zavidel kdejaky provozovatel africke safari. Neni mozne sazet nove stromky bez oploceni, starsi jedince ovazujeme. Jedle, buky, duby, smrky, borovice, brizy, olse, javory, jasany, v ruznych smesich tak, aby to co nejvice odpovidalo stanovisti, takto sazime my. Zadne monokultury. Verim ze takto postupuje sposta zodpovednych lesniku. Casy pestovani monokultur jsou tytam. Ale bez radikalni zmeny mysliveckeho hospodareni v rizikovych oblastech, se bohate strukturovaneho (a tim i ekologickeho) lesa proste nedockame. Bezte se zeptat lesnich delniku, kteri deset v kuse prelesnuji jedny a ty samy mista. A to hlavne kvuli premnozenym stavum, mnohdy nepuvodni zvere.

Odpovědět