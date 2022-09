Zkusme zakládat nové lesy jinak!

Jiří Svoboda 25.9.2022 10:06 Reaguje na vaber

99 % plochy lesa v ČR je chápáno (to je dobře) jako produkční les a s tímto ohledem by měly být holiny zalesňovány. Pokud to vědci-výzkumníci tak od počátku nechápou, je v jejich přístupu něco shnilého.

Odpovědět