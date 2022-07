Jak ledničkou šetřit energie?

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Ledničky s mrazicím boxem nahoře fungují o 10 % úsporněji než ty s mrazicím boxem dole. A i ty si stojí o 25 % lépe než dvoukřídlé varianty.

Proti ledničkám neřekneme křivého slova, je to fantastický vynález. Jen pozor – k tomu, aby tento spotřebič fungoval dobře, spolehlivě a šetrně, je třeba dodržet pár maličkostí. Dobrá lednička nemusí jen chladit potraviny, ale dokáže šetřit vaše výdaje za energie.

O tom, kde přesně by lednička měla v kuchyni stát, aby to v prostoru ladilo, sepsali bytoví designéři nejedno předlouhé pojednání. Kuchyňský trojúhelník a tak podobně. A opravdu záleží na tom, kde lednice stojí. Pokud na místě, které je teplejší než 21 °C, tak s každým přidaným stupněm zvyšuje svou spotřebu až o 2,5 %. Takže mít ji naproti prosluněnému oknu nebo vedle topení či trouby, aby se hezky prohřívala, vážně není dobrý nápad. Jde zhruba o pěkných pár stovek ročně.

Jděte s dobou

Lednička je jedním z kousků vybavení domácnosti, kde se vyplatí být „in“. Rozdíl mezi neúsporným spotřebičem a lednicí s energetickým štítkem A může být v ceně provozu i tisícovka ročně.

Ne, nepořizujte si každou sezónu novou lednici, když stará ještě slouží. Ale až to přijde, berte tu nejvyšší třídu energetického štítku. A krok stranou: na energetickém štítku najdete i další užitečné informace, u lednice například o její hlučnosti.

Zajímavá maličkost ohledně designu: ledničky s mrazicím boxem nahoře fungují o 10 % lépe (úsporněji) než ty s mrazicím boxem dole. A i ty si stojí o 25 % lépe než dvoukřídlé varianty nebo ledničky s mrazákem na boku. Ona ta dvoukřídlá „americká“ lednice vypadá vážně hezky, ale "žere jako osmiválec".

Na plný plyn netřeba

Pokud nejste tučňákem, kterému se stýská po domovině, nemusíte tlačit teplotu v lednici do extrémů. Ideální teplota pro chlazení potravin činí 4 °C. O každý stupínek níž znamená 5 % spotřeby navíc. A to se nasčítá rychle. Ozkoušet provoz nové ledničky s teploměrem se vyplatí. Zjistíte, že uvnitř jsou místa chladná a ještě chladnější. U každého typu to může být trochu jinak. Vy už ale budete vědět, a proto na chladnější místa můžete dávat takové věci, které tu nižší teplotu opravdu potřebují, aniž byste museli přidávat na výkonu.

Čistota půl výkonu

Samozřejmě, že v ledničce byste měli mít čisto. Jak toho dosáhnete, to je na vás – i jedlá soda nebo octová voda dokážou zázraky. Ale pravidelnou očistu byste měli dopřát i kompresoru/ventilátoru a chladiči, na kterých se časem usadí prach. A někdy je vrstva prachu tak silná, že funguje jako izolace a lednice má horší výkon – větší spotřebu. U volně stojící lednice snadno přístroj odstrčíte a vysavačem prach odsajete. U lednice vestavné to může být trochu výzva.

Je vám těsno?

Nepřekvapivě – těsnění dveří a dvířek, taková ta gumová lišta – je klíčová pro udržení chladu uvnitř ledničky. Je to také jedna z nejvíce namáhaných součástí lednice, a proto se také nejčastěji unaví. Celá lednička může být v dokonalém stavu, ale tady můžete ztrácet opravdu hodně.

Těsnění má těsnit. Jak poznáte, že těsní dobře? Zkuste do dvířek zavřít list papíru a pak ho vytáhnout. Pokud to jde snadno, tak to s těsněním moc slavné není. Nemusíte měnit lednici, ale těsnění byste vyměnit měli.

Při čištění lednice věnujte těsnění zvláštní pozornost – usazený prach, plísně a mastnota vedou k tomu, že guma křehne, odchlipuje se, a přestává těsnit.

Ideální teplota pro chlazení potravin činí 4 °C. O každý stupínek níž znamená 5 % spotřeby navíc.

Vynechejte plast

Plastové boxíky se jeví být velmi praktické, když přijde na ukládání poživatin do lednice. Zdání ale klame. Praktičtější volbou je sklo, nejrůznější zavařovačky se šroubovacími uzávěry. Proč? Z hlediska úspory energií je nejpodstatnější asi to, že chlad lednice přijímají snadněji a sklo také udržuje potraviny chladnější. Což znamená méně práce pro ledničku. Je toho ale víc.

Sklo je recyklovaný/recyklovatelný materiál. Pokud jste si pokrmy uložené v lednici zvykli ohřívat v mikrovlnce, se sklem je to na rozdíl od plastů bez obtíží a špinavého nádobí. Protože jako u plastů tu nemusíte řešit, jestli do mikrovlnky smí či nikoliv. Sklo se snadněji čistí, do plastových boxů se umí špína i kyselé rostlinné šťávy „zažrat“. Sklo je hygieničtější, snáze omyvatelné. A navíc je průhledné. Že už je tedy nejvyšší čas ve skle uložené poživatiny zpracovat zpozorujete dříve než v matném plastovém boxu.

Plná je dobrá

Je lednice poloplná nebo poloprázdná? Optimisté na dietě i hladoví pesimisté to mohou vnímat různě, ale na životní prostředí a úsporný provoz pomýšlející realisté mají jasno. Dobrá lednice je plná lednice.

Plná chladnička totiž spotřebuje méně energie než poloprázdná. Chladí totiž menší objem, méně prostoru. Jen prosím pozor – lednička potřebuje prostor pro cirkulaci chlazeného vzduchu, takže nesmí být vyloženě přeplněná.

Šetřit s kalendářem

Mrhat energií jen tak, z plezíru, to není rozumná cesta k úsporám. Určitě zbytečně neohříváte jídlo, které nechcete jíst. A s ledničkou je to podobné. Nedáváte do ní nic, co vážně nepotřebujete chladit. Všechno, co dáváte dovnitř, si totiž vezme nějakou energii na své ochlazení. Ne moc, ale nastřádá se to. Proto se nevyplatí dávat do ledničky věci zbytečně. Měly by v ní být jen ty, které tam opravdu být mají.

Nekonečnou debatu o tom, jestli kečup do ledničky patří či nikoliv, raději vynechejme. Není důvod se hádat (i když tam nepatří!). Ale určitě byste v lednici neměli skladovat potraviny, které jsou už za hranou konzumace. Není to banalita: to prošlé droždí, seschlý zázvor, zbyteček loňské paštiky, archivní kompot, vzorek marmelády, smetana na pochodu, hnědý banán… zabírají místo jiným poživatinám. Chladí se zbytečně.

Až 10-15 % objemu průměrné ledničky zabírají potraviny, které tam být nemusí, a 15 -20 % takové, které by už měly být v koši nebo na kompostu. Protože i přílišná shánčlivost může být na škodu: zbytky sestřádané od večeře už po 3-4 dnech vážně nebudou k jídlu. V lednici by se mělo chladit jen to, co má opravdu cenu chladit. Hodí se vědět, co vevnitř máte, a jak dlouho to tam ještě může být.

Malá není na škodu

Že když jste z ledničky vyřadili všechny nepatřičnosti, je rázem depresivně poloprázdná? Inu, možná je to jen tím, že máte zbytečně velkou ledničku. Která žere hodně energie. Je to pochopitelně záležitost životního stylu, s pěti dětmi na krku to s malou ledničkou nejspíš nevyhrajete. Jen pokud máte tu možnost, berte raději tu menší. Obvykle to pak znamená, že musíte chodit na nákupy častěji…

… ale i s tím se pojí jistá environmentální šetrnost a udržitelnost. Studií o tom, jak maloobjemová lednička názorně dokládá kvalitu bydlení, je totiž víc než dost. V krátkosti: pokud žijete ve čtvrti plné obchůdků, zelinářských krámků a venkovních trhů – vše hezky s pěšmo dostupné vzdálenosti – můžete si domu nosit obden čerstvé poživatiny a nepotřebujete k životu obří lednici. Malá lednička je zrcadlením lidsky fungující čtvrti, předměstí či vesnice.

