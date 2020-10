Co znamená uskromnit se a žít udržitelně? Jedno auto a počítač na rodinu, spočítali britští vědci

Foto | Nikola Balic / Nikola Balic / unsplash.com Jestli je něčím studie z Leedsu unikátní, tak tím, že nabízí konkrétní vyčíslení, co ona vědomá umírněnost vlastně znamená. Jedno osobní vozidlo na rodinu, které ročně nenajezdí víc než 15 000 kilometrů. Jeden telefon na osobu, který vydrží 10 let. Jeden počítač, vařič, lednička na celou domácnost. K tomu 50 litrů vody na osobu/den, 4 kilogramy nového oblečení na osobu ročně, osvětlení o intenzitě 2500 lm 6 hodin denně. Výživa 2000-2150 kcal/den.

Studie uveřejněná v žurnálu Global Environmental Change nabízí neotřelý pohled na naši budoucnost. Mohla by mít udržitelnou podobu a to i při zachování decentního standardu kvality života pro všech 10 miliard obyvatel planety Země. I v roce 2050 by pak lidem stačilo o 60 % méně energie než dnes. Co by bylo třeba změnit a jak by to mělo vypadat? O tom píše Leeds.ac.uk

„Nemusí to být návrat do středověku,“ říká Joel Millward-Hopkins z univerzity v Leedsu, když se dívá do budoucnosti. K důstojnému zachování základních lidských potřeb pro všechny, od jídla přes vodu, mobilitu, bydlení a hygienu, stačí vlastně jen málo. A přitom se nemusíme vzdát ani vysoce kvalitní medicíny, vzdělání a moderních komunikačních technologií. Když totiž přijde na vyčíslení spotřeby energií, žije si část lidské populace ve více než relativním nadbytku. „V současnosti pochází jen 17 % světové produkce energie z obnovitelných zdrojů, ale i ten objem je 50 % toho, co by nám k decentního standardu života pro 10 miliard lidí stačilo.“

Tým Millwarda-Hopkinse potvrzuje, že potřebná technologická řešení ke snižování spotřeby energií a její obnovitelné výrobě jsou už známá a dostupná a že udržitelnost není nedosažitelným pojmem. A proto existují podmínky, jak udržet výrobu i spotřebu energií na limitech z roku 1960, kdy na Zemi žily jen 3 miliardy lidí.

Jestli je něčím studie z Leedsu unikátní, tak tím, že nabízí konkrétní vyčíslení, co ona vědomá umírněnost vlastně znamená. Jedno osobní vozidlo na rodinu, které ročně nenajezdí víc než 15 000 kilometrů. Jeden telefon na osobu, který vydrží 10 let. Jeden počítač, vařič, lednička na celou domácnost. A když přijde na domácnosti (v průměru o 4 obyvatelích, nikoli tedy lidech samostatně žijících) – na osobu 15 metrů čtverečních. K tomu 50 litrů vody na osobu/den (+ 20 litrů ohřáté vody denně), 4 kilogramy nového oblečení na osobu ročně, osvětlení o intenzitě 2500 lm 6 hodin denně. Výživa 2000-2150 kcal/den.

Výčet to není kompletní, tým Millwarda-Hopkinse jde více do hloubky. Vyčíslenou spotřebu energií přitom vztahuje jak na jednotlivého spotřebitele, tak na celý systém. Zmiňuje také, že celoroční spotřeba energie pozdně paleolitického sběrače činila kolem 5 GJ, kolem roku 1850 to bylo 20 GJ a nyní jsme v průměru na 80 GJ na osobu/rok. „V absolutních číslech se spotřeba primární energie zvýšila od paleolitu z 1 PJ na dnešních 600 000 PJ. Výsledkem je znečištění atmosféry, acidifikace oceánů a klimatické změny.“

Uskromnění je cestou, jak zajistit důstojné podmínky všem, a díky technologiím sestup k nižší spotřebě nemusí znamenat zásadní ztrátu kvality života.

Snaha o takové vyrovnání bilance by nešla ani proti záměru na snížení globální chudoby, ani klimatickým cílům. Potřeba je "jen" radikální změna myšlení a přístupu k životu, ochota snížit své nároky. A také například odbourat představu o nezbytnosti setrvalého růstu ekonomiky a smíření se s decentnějším životním stylem.

