Čína definitivně končí s dovozem odpadů

Richard Vacek 8.12.2020 06:37

Zpracování odpadu je často závislé na ruční práci. Jak Čína bohatne, stoupají i tyto náklady a třídění odpadu se přestává vyplácet. Odpad je potřeba přesměrovat do chudších oblastí.

Funguje to tak všude. Němec nechce auto staré 5 let, tak se prodá v Česku, kde bude patřit mezi ta modernější. No a jako 15 leté pojede na Ukrajinu, kde ještě bude 10 let sloužit.

