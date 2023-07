António Guterres: U jemenských břehů začala riskantní operace, která má zabránit obrovské ekologické a humanitární katastrofě

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Organizace spojených národů zahájila operaci na zneškodnění možná největší tikající bomby současného světa. U pobřeží Rudého moře ve válkou zmítaném Jemenu začala komplexní záchranná námořní akce, jejímž cílem je přečerpat milion barelů ropy z rozpadající se lodi FSO Safer na náhradní plavidlo.Protože se nenašel nikdo, kdo by byl ochoten nebo schopen tento úkol provést, ujala se této velmi náročné a rizikové operace OSN. Vyžaduje aktivní zapojení mnoha lidí a je vyvrcholením téměř dvouleté politické práce, shánění finančních prostředků a přípravy projektu. Přečerpání ropy z lodi na loď, které začalo poslední týden v červenci, je dalším z důležitých kroků k zabránění ekologické a humanitární katastrofy obřích rozměrů.

Jaké by mohly být následky, kdybychom nepřistoupili k probíhající akci?

Loď by mohla explodovat nebo se rozpadnout a uniklo by až čtyřikrát více ropy než při katastrofě Exxon Valdez (ropný tanker, který s plným nákladem ropy ztroskotal v roce 1989 u břehů Aljašky. Jednalo se o jednu z největších ekologických katastrof doby, pozn.). Došlo by ke zničení rybářských vesnic v širokém okolí. Zanikly by stovky tisíc pracovních míst. Celé komunity by byly vystaveny smrtelným toxinům. Došlo by k uzavření velkých přístavů – např. Hudajda nebo Salif – na dobu neurčitou a následnému zastavení dodávek potravin, pohonných hmot a dalších životně důležitých potřeb pro miliony lidí. Znamenalo by to devastaci vod, korálových útesů a mořského života. Na celé týdny by byla přerušena lodní cesta až k Suezskému průplavu. Náklady na odstraňování následků by se snadno mohly vyšplhat na desítky miliard dolarů.

Bili jsme proto dlouho na poplach a snažili se zmobilizovat podporu, abychom tuto noční můru eliminovali. OSN zaangažovala tým špičkových světových expertů na námořní právo, ropné skvrny, záchranné operace, lodní inženýry, námořní architekty, pojišťovací makléře a odborníky na posuzování rizik, chemiky, geodety a mnoho dalších.

Tato operace si také vyžádala vytrvalou politickou práci v zemi zničené osm let trvající válkou. A neobešla by se bez velké finanční podpory. Musím poděkovat mnoha státům, dárcům z řad soukromých firem, filantropům i řadovým občanům za poskytnutí prostředků na tuto kritickou část. Dostat se až sem, si také vyžádalo společné úsilí mnoha složek systému OSN.

Přečerpání ropy na náhradní plavidlo je důležitým milníkem, ale ani zdaleka to není konec cesty. Dalším kritickým krokem je zajištění speciální bóje, ke které bude nové plavidlo bezpečně a spolehlivě přikotveno.

V bezprostřední budoucnosti bude potřeba víc než 20 milionů dolarů na dokončení projektu: na vyčištění a sešrotování plavidla FSO Safer a odstranění zbývající ekologické hrozby pro Rudé moře. Naléhavě žádám dárce, aby potřebné prostředky poskytli.

Probíhající operace je příběhem spolupráce, prevence, politického zprostředkování, vynalézavosti a environmentálního managementu, který dokazuje nezastupitelnou roli OSN a jejích partnerů. V tom musíme pokračovat i v další kritickém fázi, abychom zabránili katastrofě, která by vyústila v nejhorší ropnou skvrnu naší doby.

Od velkých i malých dárců bylo na operaci zatím získáno 115 milionů USD. Na dokončení projektu bude potřeba dalších 28 milionů USD. V ojedinělé veřejné crowdfundingové kampani OSN bylo zatím vybráno 59 % z cílové částky 500 tisíc USD. Přispět můžete zde

