Daniel Pitek: Kolegové zemědělci, doufejte ve změnu strategického plánu

Marcela Jezberová 6.1.2022 08:23

Tak zrovna od ASZ jsem rozhodně neočekávala takto důrazné výzvy k návratu k socialistickým zásadám. Všem stejně se přeci praktikovalo za socíků.

Požadovat odebrání dotací chovatelům prasat a drůbeže jenom proto, že už se z nich na trhu udrželi jen ti větší, to je opravdu projev třídní nesnášenlivosti. Možná by bylo dobré připomenout, že dotace do chovu prasat a drůbeže jdou z PRV pouze jako investiční opatření. Tedy opatření na zlepšení technologií chovu zvířat a snížení dopadů na životní prostředí, samozřejmě v doprovodu požadavku na snižování potřeby lidské práce a dalších nákladů, protože za výkupní ceny vepřového, které se pohybují kolem ceny v době sametu, to bez všemožných úspor prostě nejde dělat (vejce jsou to samé "v bledě modrém"). Na základě požadavků ochránců zvířat požaduje EU odstranění klecí v chovech hospodářských zvířat a snížení používání antimikrobik. A právě opatření s tímto cílem jsou v novém Strategickém plánu zařazena a navíc tam musí být zařazena, protože jsou součástí Farm to fork, tedy jsou pro členské země povinná. Ani vedení ASZ snad není tak naivní, aby si myslelo, že změny technologií a způsobů chovu ochotně zaplatí ze své kapsy spotřebitel.

Jednoznačně je současné halasné tažení proti chovu prasat a drůbeže naprosto jasný třídní boj - 30 let po sametu!!! Bohužel třídní boj nikdy nehledí na následky. Pokud se vykašleme na chovatele prasat a drůbeže, budeme vepřové maso, drůbeží maso vejce velmi brzy kompletně dovážet. A pak už nám bude muset být fuk kvalita, původ a spokojenost prasátek a slepiček. Budeme muset být rádi, že máme co do úst.

