Dušan Utinek: Za smutný stav lesů může také státní zkáza lesů

Kdo za to může? Státní zkáza lesů a ministerstvo kalamitotvorby. Ilustrační snímek.

V médiích se objevila zpráva o tom, co všechno způsobil Daniel Szórád ve funkci generálního ředitele Lesy ČR a o jakou škodu v řádech miliard se přičinil. K tomu se vyjádřit nemohu, neviděl jsem vyšetřovací spis. Ale vinit jediného člověka ze způsobení kalamitního schnutí jehličnatých dřevin nevídaného rozsahu, to mě tedy nadzvedlo.

Hned na začátku podotýkám, že Ing. Daniela Szóráda, Ph.D. jsem v životě neviděl a ke státnímu podniku Lesy ČR rozhodně láskou neplanu.

Už v jednom z předchozích článků jsem psal, že pokud by se měli vyšetřovat všichni, kteří se na onom neštěstí podíleli, nestačily by na jejich dopravu do Prahy tři vlaky. A tento stav trvá dál a spíš se zhoršuje. Občas mi připadá, že politikou našeho státu vůči lesům a přírodě obecně je zkáza, přesně podle starého bolševického hesla: „Čím hůř, tím líp!“

Takže kdo by si s panem Szórádem ještě měl sednout na lavici obžalovaných?

Celá soustava státní správy, spíš státní zkázy lesů (SZL). Počínaje ministerstvem kalamitotvorby (MKT) a úředníky SZL na obcích s rozšířenou působností konče.

Proč? Protože včas nekontrolovali a nevymáhali dodržování ustanovení zákona o lesích, kde se praví, že vlastník je povinen přednostně zpracovat těžbu nahodilou, která hrozí namnožením škodlivých organismů.

Na toto téma jsem jak s obcí s rozšířenou působností, tak s MKT vedl korespondenci, ze které vyplývá, že mé tvrzení o nedostatečné kontrole a vymáhání lesního zákona je pravdivé. Tyto kontroly v období, kdy se aspoň dal rozsah kalamitního schnutí zmírňovat, neprobíhaly. A nemám si prý představovat, že přednostně (jak praví zákon) znamená napřed. Tedy nahodilou těžbu nejprve a až poté, co je riziková nahodilá těžba (lesnicky – aktivní souše) zpracována, provádět úmyslné těžby. To si prý vykládám špatně. Já si však myslím, že zákon o lesích to říká jasně.

Na lavici obžalovaných by měla přisednout i Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP), která na podnět obce, že Lesy ČR místo zpracování nahodilé těžby, když to ještě mělo smysl, zpracovávají těžbu úmyslnou, odpověděla blábolením o tom, že Lesy ČR musí naplňovat sociální funkci v zaměstnanosti.

Jednak zákon o lesích o sociální funkci nic neříká, zato něco říká o povinnostech v ochraně lesů, a pak dřevorubcům je jedno, co a kde budou kácet, hlavně když budou kácet.

ČIŽP jsem podával další podnět k prošetření v červnu 2020, když se současný generální ředitel Lesů ČR Ing. Vojáček chlubil jako by se nechumelilo v rozhovoru v Lidových novinách, že Lesy ČR kromě nahodilých těžeb provádí i těžby úmyslné. Dodneška jsem neobdržel odpověď.

Takže vyšetřit je třeba nejen Ing. Szóráda, Ph.D., ale celou soustavu SZL a všechny kontrolní orgány, které si za dohled nad dodržováním zákonů platíme.

Vyzývám proto všechny, kteří mají podobné zkušenosti, aby nelenili a poslali na Policii České republiky podněty k prošetření na podezření ze zanedbání zákonných povinnosti úřední osoby dle § 329 trestního zákona – zneužití pravomoci úřední osoby.

Aniž bych měl o představitelích Lesů ČR, i těch minulých, jakékoli iluze, snaha hodit veškerou vinu za kůrovcovou kalamitu na jednoho obětního beránka mi přijde poněkud přes.

