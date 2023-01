Jakub Hruška: Inventura prezidentských slibů v oblasti životního prostředí

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Zdeňka Kováříková / Ekolist.cz Ilustrační snímek.

Udělal jsem inventuru prezidentských slibů ohledně životního prostředí v programech jednotlivých kandidátů.Pánové Andrej Babiš (ten žádný program nemá), Marek Hilšer, Karel Diviš a Josef Středula nic v programech nemají. Kandidát Jaroslav Bašta má zmínku o vodě, ovšem jen jako zdroji té pitné. Kandidát Tomáš Zima má formálně kapitolu "O udržitelném životním prostředí", ovšem skoro nic v ní není, kromě vodíkových motorů a obav z "radikální ekologie".

Dál už je to trochu lepší. Kandidát Pavel Fischer má v programu podporu malých farmářů a potravinářů (jeho kapitola se jmenuje "Venkov, udržitelnost, ochrana klimatu"), venkovských spolků, "ekologických iniciativ pomáhajících uchovat rozmanitost naší přírody" (těžko říct, co tím myslí), a podporu nezávislé a obnovitelné energetice.

Kandidátka Danuše Nerudová má dlouhou kapitolu nazvanou "Udržitelná společnost", která začíná slovy "Chci zemi, která chrání životní prostředí, své lesy, vodu i půdu." I dál se to rozjíždí nadějně v popisu problémů, jenže pak se to místo nástinu jasnějších řešení stočí do obecných floskulí. Například, že budujeme společnost založenou na třech pilířích... Dobré body jsou podpora rodinných farem a komunitní energetiky, o vlastní ochraně přírody a krajiny ale v rozsáhlém textu vlastně moc není. Je vidět, že se pokoušela vyhnout čemukoliv, co by mohlo někoho odradit. A z textu mi přijde (možná špatně), že ochranou krajiny a biodiverzity by se měla zabývat komunální úroveň, nikoliv sám stát.

Kandidát Petr Pavel má kapitolu nazvanou "Zdravé životní prostředí jako nutnost pro kvalitní život". V úvodu, mimo jiné, píše: "Spoléhejme na vědu. Začněme konat.“ To mi konvenuje (říkám já). Dále píše: Podpořím širokou odbornou diskuzi k problémům životního prostředí. Vytvořím tým odborníků a pověřím je přípravou návrhů řešení – od investičních nástrojů přes hledání finančních zdrojů až po praktická opatření." Odborná diskuze se děje desetiletí, ale nikdo ji zatím nepřetavil v opravdu funkční nástroje, a hlavně nezměnil nevyhovující legislativu. O té bohužel generál nepíše. Další dobrý bod programu je: "Budu žádat vytvoření nových nástrojů podpory pro zemědělce, kteří hospodaří šetrně, s ohledem na kvalitu půdy a vrací do ní organické složky." To je super, ještě by to chtělo ale navrátit i zničenou strukturu krajiny. Generál Pavel moc nezmiňuje biodiverzitu a vodu, vypadá to, že mu radil někdo spíš ze zemědělských kruhů. Dále samozřejmě píše o ochraně klimatu a udržitelné energetice, to jsou povinná témata.

Jistě jste poznali, že jsem to vzal podle kvality. Tedy tak, já ji vidím. Přesto jsou témata a formulace, které postrádám u VŠECH kandidátů. Jsou to:

1. Nezbytnost rychlé adaptace krajiny na klimatickou změnu - změna struktury zemědělské krajiny, změna druhové struktury lesů a revitalizaci vodních toků.

2. Okamžité kroky k ochraně mizející biodiverzity, zejména hmyzu (opylovačů)

3. Zlepšit ochranu přírody ve smyslu opravdové ochrany existujících vzácných kusů přírody (nikdo nenavrhl nový národní park či rozsáhlejší chráněné území typu národní přírodní rezervace)

4. Omezení průmyslového zemědělství (pravda kandidáti mluví o podpoře šetrného zemědělství a malých a rodinných farem) - jenže to nás v nejbližší době nezachrání. Potřebujeme hlavně méně pesticidů, hnojiv a farmak.

5. Zastavení nesmyslného pěstování energetických plodin na orné půdě.

Už vás nebudu trápit, a přeju Vám rozumnou volbu nové hlavy státu. Ona to za nás nevyřeší, ale cestu ukazovat bude!

