Jakub Mráček: Těžba lithia. Jde to bez kyseliny sírové?

M Pikous 17.12.2023 10:57

Poukud by byl tak velký rozdíl v ceně, nedal by se z hydroxydu dělat uhličitan? S vápníkem to jde bez problémů pomocí CO2 (tvrdnutí malty). Myslím, že půjde o něco trochu jiného, proč je výsledek ze sádrové metody tak levnější. A chtělo by to podrobnější rozbor, jak chemický, tak ekonomický.

