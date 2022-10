Jiří Hlavenka: Kolik by nás stálo šetrnější zemědělství

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Pšenice se obchoduje za cca 6 Kč na kilogram, hektar tedy dá zemědělci nějakých 30 000 Kč.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Zemědělská krajina po sklizni se u nás zasypává chemií namísto podmítnutí a prokypření. Tahle věc se dělá kvůli úspoře asi pětistovky na hektar. Hektar je pěkný kousek země, 100x100 metrů je například plocha velkého náměstí (Václavák, naše největší, má čtyři hektary). Pojďme chvilku počítat: hektar je schopen u nejvýnosnějších plodin vyplodit 20 miliónů kalorií ročně, člověk se sedavým zaměstnáním či senior potřebuje denně 2000 kalorií. ROČNÍ produkce hektaru je tak schopna čistě nutričně zasytit 30 let života člověka - za tu dobu člověk utratí průměrně za potraviny a nealko nápoje 1 milión Kč. (Samozřejmě ke zdravému životu potřebujeme i jiné látky než jen kalorie).

Ještě trocha počítání. Hektar při intenzivním (tj. u nás běžném) hospodaření dá sedm tun pšenice či 3,5 tuny řepky (z toho je pak 1,6 t oleje a 2,3 t dobře zkrmitelného zbytku). Pšenice se obchoduje za cca 6 Kč na kilogram, tedy hektar dá zemědělci nějakých 30 000 Kč. U řepkového oleje je to podobné (1 kg = 20 Kč na trzích, tedy něco nad 30 000 Kč z hektaru, výnos z pokrutin přidá pár tisíc navrch).

Přečtěte si také | Jakub Hruška: Co získáme, když zemědělci na podzim omezí použití toxických herbicidů

Co chci touto záplavou čísel říci (a moc si to neuvědomujeme): zemědělec produkuje a prodává dál základní matérii (zrno, řepkové semeno, brambory) vlastně hrozně levně. Tak, že je schopný kvůli úspoře pětistovky na hektar dělat věc, o které sám dobře ví, že je svinstvo. Malí zemědělci - a znám to dobře ze svého okolí - nijak neprosperují, obětují přitom hospodaření veškerý čas, o nějaké "pracovní době" si mohou nechat jenom zdát. Každá pětistovka na hektar je dobrá. Bohužel.

Ale přesně tohle platí v obráceném gardu. Při zákazu této humusácké metody se dá říci, že se "podraží" výsledný produkt asi o 1.5 % - pokud byste chtěli počítat, o kolik dražší bude pak velký kilogramový bochník chleba, hned to sčítnu: asi o šest haléřů (!!!).

A takhle se dá pokračovat dál: i další k životnímu prostředí šetrnější metody, které prodraží produkci nebo sníží hektarový výnos navýší náklady VÝSLEDNÉHO potravinářského produktu o jednotky procent, možná o 10 % u základních potravin (např. mouka). (Relevantní je úvaha, zda bychom se např. při ekologičtějším zemědělství se snížením výnosů o 20 % byli schopní se uživit, což pak vede k diskusím o spotřebě masa atd., což si nechám na jindy). Znamená to tedy, že výrazně šetrnější hospodaření by nezpůsobilo dramatický nárůst cen potravin - zřejmě bychom to ani moc nezpozorovali.

Jenomže takhle zemědělství bohužel nastaveno není: jede na maximalizaci produkce za minimalizace nákladů. Každá kačka dobrá. Velké agrokoncerny se chovají přesně jako velké korporace: každá koruna z hektaru navíc na výnosech, každá koruna míň na nákladech je pro ně ohromný zisk - pokud např. Agrofert stříkne svoje pole Roundupem namísto mechanického obdělání, cinkne mu v kasičce kulatých sto miliónů korun navíc (!). Takhle se to dělá. A pokud tedy hledáte odpověď na to, proč se už dávno neprosadila opatření k šetrnějšímu hospodaření, zde ji máte.

reklama