Jiří Ovečka: Na Plachtě odvedli inspektoři velice dobrou práci

Krásný den, já myslím, že i tato reakce pana tiskového mluvčího docela zapadá do celkového zoufalého stavu ČIŽP.



Jak inspektoři "odvedli velice dobrou práci", se může přesvědčit každý v terénu - svou lhostejností a neschopností zcela zbytečně nechali zlikvidovat stanoviště minimálně 13 zvláště chráněných druhů.



Konstrukce pana tiskového mluvčího o "mém úřadě" a "komplexech" snad ani nekomentuji.



Věc je zcela jednoduchá - jako občan jsem nahlásil ČIŽP porušování zákona a vyzval ji, aby zasáhla proti zabíjení chráněných druhů a likvidaci jejich stanoviště. Obdobný podnět udělal po mém upozornění i Krajský úřad KHK. Inspektoři, ač na to měli dostatek času, tak stanoviště nechali zničit a nezasáhli. K tomu je třeba přičíst i lenost a odbornou nekompetentnost. Myslím, že v článku jsem to popsal dostatečně konkrétně.



Reakcí ČIŽP by nemělo být urážení toho, kdo se snažil škody na životním prostředí a přírodě odvrátit (na rozdíl od ČIŽP), ale odvolání ředitele místní pobočky a stejně tak inspektora, jejichž nečinnost vedla k likvidaci zasažené části lokality. Bohužel se nejedná zdaleka o ojedinělé selhání ČIŽP.

